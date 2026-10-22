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Tom Cruise wyróżniony prestiżową nagrodą przez Amerykański Instytut Filmowy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Cruise+wyr%C3%B3%C5%BCniony+presti%C5%BCow%C4%85+nagrod%C4%85+przez+Ameryka%C5%84ski+Instytut+Filmowy-169248
Tom Cruise wyróżniony prestiżową nagrodą przez Amerykański Instytut Filmowy
źródło: Getty Images
autor: Tomohiro Ohsumi
Czy Tom Cruise będzie miał szansę powalczyć o Oscara swoją rolą w "Diggerze" – jeszcze się okaże. Czekając na oscarowe nominacje, 64-letni aktor został laureatem jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w amerykańskiej branży filmowej. Amerykański Instytut Filmowy postanowił uhonorować go AFI Life Achievement Award, nagrodą za całokształt dokonań.  
   

Tom Cruise z AFI Life Achievement Award 



GettyImages-2297648530.jpg Getty Images © Emma McIntyre

Cruise odbierze nagrodę podczas gali, która odbędzie się w Dolby Theatre w Los Angeles 24 kwietnia 2027 roku. W trakcie ceremonii koledzy po fachu złożą mu hołd, a on sam wygłosi mowę dziękczynną. Aktor będzie 52. laureatem nagrody.

Tom Cruise to globalna ikona, czytamy w oświadczeniu, które wystosowała Kathleen Kennedy zasiadająca w radzie AFI. Jako aktor i producent wnosi niezwykłe poświęcenie do wszystkiego, co robi. Podziwiam zwłaszcza jego głęboką wiarę w filmy i ich możliwość łączenia ludzi. Ta pasja uczyniła z niego wspaniałego ambasadora amerykańskiego kina na świecie. To zaszczyt Amerykańskiego Instytutu Filmowego, że możemy wręczyć mu nagrodę za całokształt.

Amerykański Instytut Filmowy to organizacja non-profit, która wspiera kino jako dziedzinę sztuki. Wśród poprzednich laureatów AFI Life Achievement Award są m.in. John Ford, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Steven Spielberg, Jack Nicholson, Meryl Streep, Jane Fonda, Nicole Kidman i George Clooney. W zeszłym roku nagrodę otrzymał Eddie Murphy.

"Digger" – zwiastun




Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko.

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