Tom Cruise obejrzał "Odyseję" Nolana. Już czeka na ponowny seans

Od dziś w polskich kinach można oglądać "Odyseję" Christophera Nolana. Film zbiera świetne recenzje krytyków, a kolejną osobą, która nie kryje entuzjazmu po seansie, jest Tom Cruise. Aktor podzielił się swoją opinią w mediach społecznościowych.
Entuzjastyczna reakcja Cruise'a Cruise
wstawił swoje zdjęcie z biletem na seans w sali IMAX 70 mm i napisał: Wow! Chrisie, Emmo i cała wspaniała obsado oraz ekipo - dziękuję za niesamowity wieczór w kinie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film jeszcze raz!
Choć Cruise
i Nolan
nigdy nie współpracowali, od lat uchodzą za jednych z największych orędowników kinowych premier i oglądania filmów na dużym ekranie. "Odyseja
" przeszła do historii jako pierwszy pełnometrażowy film nakręcony w całości kamerami IMAX 70 mm.
To nie pierwszy raz, gdy gwiazdor "Mission: Impossible
" publicznie promuje filmy innych twórców. W przeszłości chwalił m.in. "Tenet
", "Oppenheimera
", "F1: Film
", "Grzeszników
", "Twisters
" czy "Indianę Jonesa i artefakt przeznaczenia
". Najbliższy projekt samego Cruise'a
to "Digger
", który trafi do kin w październiku.
"Odyseja
" to adaptacja eposu Homera
z Mattem Damonem
w roli Odyseusza. W obsadzie znaleźli się również m.in. Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
i Jon Bernthal
.
"Odyseja" - zwiastun