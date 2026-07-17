Newsy Filmy Inne Tom Cruise obejrzał "Odyseję" Nolana. Już czeka na ponowny seans
Filmy / Inne

Tom Cruise obejrzał "Odyseję" Nolana. Już czeka na ponowny seans

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Cruise+zachwycony+%22Odysej%C4%85%22+Christophera+Nolana+z+Mattem+Damonem+w+roli+g%C5%82%C3%B3wnej-167610
Tom Cruise obejrzał &quot;Odyseję&quot; Nolana. Już czeka na ponowny seans
źródło: Getty Images
autor: David Jon
Od dziś w polskich kinach można oglądać "Odyseję" Christophera Nolana. Film zbiera świetne recenzje krytyków, a kolejną osobą, która nie kryje entuzjazmu po seansie, jest Tom Cruise. Aktor podzielił się swoją opinią w mediach społecznościowych.

Entuzjastyczna reakcja Cruise'a



Cruise wstawił swoje zdjęcie z biletem na seans w sali IMAX 70 mm i napisał:

Wow! Chrisie, Emmo i cała wspaniała obsado oraz ekipo - dziękuję za niesamowity wieczór w kinie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film jeszcze raz!



Choć Cruise i Nolan nigdy nie współpracowali, od lat uchodzą za jednych z największych orędowników kinowych premier i oglądania filmów na dużym ekranie. "Odyseja" przeszła do historii jako pierwszy pełnometrażowy film nakręcony w całości kamerami IMAX 70 mm.

To nie pierwszy raz, gdy gwiazdor "Mission: Impossible" publicznie promuje filmy innych twórców. W przeszłości chwalił m.in. "Tenet", "Oppenheimera", "F1: Film", "Grzeszników", "Twisters" czy "Indianę Jonesa i artefakt przeznaczenia". Najbliższy projekt samego Cruise'a to "Digger", który trafi do kin w październiku. 

"Odyseja" to adaptacja eposu Homera z Mattem Damonem w roli Odyseusza. W obsadzie znaleźli się również m.in. Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o i Jon Bernthal.

"Odyseja" - zwiastun



Powiązane artykuły Odyseja

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Filmy

Filmweb poleca "Odyseję"

8 komentarzy
Filmy

Pierwsze zdjęcia z ekranizacji "Dzieci krwi i kości". Odcięła się od niej pisarka

4 komentarze
Filmy

Adam Driver w widowisku Marvela!

VOD Inne Filmy

Netflix ujawnia skalę wykorzystania AI w swoich produkcjach

9 komentarzy
VOD Seriale

"God of War". Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!

12 komentarzy
Filmy Multimedia

Andrew Garfield na czele historycznego powstania. Zwiastun filmu "The Uprising"

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2026: Te filmy będą walczyć o Złote Lwy

12 komentarzy