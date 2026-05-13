Tom Cruise zagra w thrillerze "Doppelgänger", który zapoczątkuje nową serię?

Czy Tom Cruise wkrótce dołączy do kolejnego dużego projektu? Według doniesień insidera Jeffa Sneidera aktor jest brany pod uwagę do głównej roli w thrillerze szpiegowskim "Doppelgänger", którego producentem ma zostać Ryan Coogler.
Tom Cruise będzie agentem CIA?
Za reżyserię filmu odpowiadać ma Aneesh Chaganty
, twórca filmu "Searching
". Scenariusz napisał wspólnie z Danem Freyem
. Projekt powstaje dla Paramount Pictures i według przecieków ma być początkiem nowej serii.
Choć szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie potwierdzone, źródła podają, że Cruise
miałby wcielić się w agenta CIA o imieniu Veer. Bohater odkrywa, że rosyjski wywiad znalazł w Brazylii mężczyznę będącego jego idealnym sobowtórem i planuje wykorzystać go do infiltracji CIA.
Według Sneidera Cruise
jest na razie jedynie "luźno związany" z projektem i nie podpisał jeszcze kontraktu. Studio ma jednak bardzo poważnie podchodzić do filmu. Szef Paramount Pictures, David Ellison
, miał już zainwestować w projekt miliony dolarów, a scenariusz jest obecnie przepisywany specjalnie z myślą o Cruisie
.
Dla aktora byłaby to pierwsza współpraca z Ryanem Cooglerem
, który jest świezo po sukcesie "Grzeszników
" i Oscarze
za scenariusz oryginalny. Twórca pracuje też nad rebootem "Z Archiwum X
".
Tom'a Cruise'a w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w przeboju "Top Gun: Maverick
", który zarobił globalnie 1,5 miliarda dolarów. Aktor zakończył również serię "Mission: Impossible
", a wkrótce zobaczymy go w filmie "Digger
".
