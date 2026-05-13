Tom Cruise zagra w thrillerze "Doppelgänger", który zapoczątkuje nową serię?
Tom Cruise zagra w thrillerze "Doppelgänger", który zapoczątkuje nową serię?

autor: David Jon
Czy Tom Cruise wkrótce dołączy do kolejnego dużego projektu? Według doniesień insidera Jeffa Sneidera aktor jest brany pod uwagę do głównej roli w thrillerze szpiegowskim "Doppelgänger", którego producentem ma zostać Ryan Coogler.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma Aneesh Chaganty, twórca filmu "Searching". Scenariusz napisał wspólnie z Danem Freyem. Projekt powstaje dla Paramount Pictures i według przecieków ma być początkiem nowej serii.

Choć szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie potwierdzone, źródła podają, że Cruise miałby wcielić się w agenta CIA o imieniu Veer. Bohater odkrywa, że rosyjski wywiad znalazł w Brazylii mężczyznę będącego jego idealnym sobowtórem i planuje wykorzystać go do infiltracji CIA.

Według Sneidera Cruise jest na razie jedynie "luźno związany" z projektem i nie podpisał jeszcze kontraktu. Studio ma jednak bardzo poważnie podchodzić do filmu. Szef Paramount Pictures, David Ellison, miał już zainwestować w projekt miliony dolarów, a scenariusz jest obecnie przepisywany specjalnie z myślą o Cruisie.

Dla aktora byłaby to pierwsza współpraca z Ryanem Cooglerem, który jest świezo po sukcesie "Grzeszników" i Oscarze za scenariusz oryginalny. Twórca pracuje też nad rebootem "Z Archiwum X". 

Tom'a Cruise'a w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w przeboju "Top Gun: Maverick", który zarobił globalnie 1,5 miliarda dolarów. Aktor zakończył również serię "Mission: Impossible", a wkrótce zobaczymy go w filmie "Digger". 

