Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna w adaptacji cenionej książki

Do sieci trafiła informacja, że Tom Hanks po raz kolejny w karierze zagra autentyczną postać. Pierwszy raz będzie to jednak prezydent Stanów Zjednoczonych. Aktor wcieli się w Abrahama Lincolna w filmie "Lincoln in the Bardo" - hybrydowej produkcji łączącej kino aktorskie i animację poklatkową, przygotowywanej przez Starburns Industries.
O czym opowie "Lincoln in the Bardo"?
Film powstanie na podstawie bestsellerowej powieści George'a Saundersa, wyróżnionej Nagrodą Bookera w 2017 roku. Autor sam adaptuje swoją książkę na potrzeby scenariusza. Za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Duke Johnson ("Anomalisa"), który będzie również producentem filmu.
Hanks sportretuje aktorską wersję Lincolna - 16. prezydenta USA, który zniósł niewolnictwo i przewodził krajowi w czasie wojny secesyjnej. Produkcja skupi się jednak nie na polityce, lecz na bardziej intymnym fragmencie życia Lincolna. Skoncentruje się bowiem na relacji z niedawno zmarłym 11-letnim synem. Film ma łączyć elementy świata żywych i umarłych oraz postacie historyczne i fikcyjne, podejmując tematy miłości, empatii i żałoby.
Zdjęcia będą realizowane w Londynie. Hanks będzie także producentem projektu z ramienia swojej firmy Playtone, którą prowadzi z Garym Goetzmanem. "Lincoln in the Bardo" to pierwszy film realizowany w ramach nowego funduszu Starburns Industries.