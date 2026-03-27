Tom Hanks zagra w nowym filmie Marielle Heller. Bad Bunny też?

Tom Hanks ponownie łączy siły z reżyserką Marielle Heller. W 2019 roku nakręcili wspólnie "Cóż za piękny dzień", gdzie aktor wcielił się w Freda Rogersa, zbierając za swój występ nominację do Oscara. Teraz duet przygotowuje komediodramat rozgrywający się w świecie baseballu. W obsadzie może pojawić się również piosenkarz i aktor Bad Bunny.
O czym opowie nowy film Marielle Heller?
Film będzie ekranizacją opowiadania "The Combacker", którego autorem jest nominowany do nagrody Pulitzera Dave Eggers Getty Images © Amy Sussman/SHJ2019
. Hanks
wystąpił już dwukrotnie w filmach opartych na prozie pisarza – były to "Hologram dla króla
" i "The Circle. Krąg
".
"The Comebacker" to opowiadanie z tomu "The Forgetters". Jego bohaterem jest przebrzmiały dziennikarz sportowy imieniem Joel, którego pasja do zawodu odżywa, gdy na horyzoncie pojawia się nowy utalentowany baseballista.
Tytuł odnosi się do urazu, którego doznaje zawodnik, kiedy zostaje trafiony w głowę piłką: po wypadku zaczyna się dziwnie zachowywać, między innymi wygłaszając poetyckie przemowy, które sprawiają, że artykuły dziennikarza rezonują z czytelnikami. Hanks
ma być gwiazdą projektu, a u jego boku mogą zagrać Bad Bunny
("Bullet Train
") i Colman Domingo
("Uciekinier
"), którzy negocjują role w projekcie. Heller
, reżyserka również takich filmów jak "Wyznania nastolatki
" i "Czy mi kiedyś wybaczysz?
", stanie za kamerą.
Projekt jest obecnie przedmiotem licytacji i walczy o niego kilka studiów filmowych. Największą szansę na przejęcie filmu ma Sony Pictures, dla którego Heller
i Hanks
nakręcili "Cóż za piękny dzień
".
"Cóż za piękny dzień" – zwiastun Tom Hanks
wciela się w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda. Kiedy znużony życiem dziennikarz (Matthew Rhys
) poznaje Freda Rogersa, powoli porzuca swój sceptycyzm, ucząc się empatii, uprzejmości i przyzwoitości od najbardziej lubianego w Ameryce sąsiada.