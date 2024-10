Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan w spin-offie "Raya Donovana"

Getty Images © Tristar Media



Zwiastun "Ray Donovan: The Movie"

Klan gangsterów i spec od rozwiązywania problemówProjekt, który wcześniej znany był jako, teraz został przemianowany na. Pierwszy sezon będzie się składał z 10 odcinków.Jak donosi Deadline gwiazdami serialu zostali:(" Peaky Blinders "),(" 1923 ") oraz(" Syn "). Za scenariusz odpowiada Ronan Bennett (" Szōgun ").Choć serial rozgrywać się będzie w tym samym świecie co " Ray Donovan ", to w rzeczywistości będzie opowiada zupełnie nową historię. Jego akcja osadzona została w Londynie. Bohaterami będą dwa pokolenia gangsterskiej rodziny oraz mężczyzna, do którego zgłaszają się, kiedy muszą rozwiązać palący problem. Hardy ma zagrać speca od rozwiązywania problemów. Mirren Brosnan zagrają liderów gangsterskiego klanu. Ray Donovan " był jednym z najpopularniejszych seriali stacji Showtime. Liev Schreiber grał w nim specjalistę w rozwiązywaniu problemów znanych i bogatych mieszkańców Los Angeles. Wszystkie sprawy są, oczywiście, ściśle poufne - ich ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić krezusom. Jednocześnie Ray musi radzić sobie z własnymi rodzinnymi kłopotami.