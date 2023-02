Tom Hardy i Zazie Beetz w szwedzkim "Milczeniu owiec"

O czym opowie "Lazarus"?

"Hipnotyzer" - poprzednia ekranizacja cyklu

To ekranizacja kryminału z serii, której bohaterem jest komisarz Joona Linna. Projekt powstaje dla platformy Apple TV+.Pod tym pseudonimem ukrywa się małżeństwo szwedzkich pisarzy, Alexandra Coelho Ahndoril i Alexander Ahndoril. Cykl został przetłumaczony na czterdzieści języków i stał się międzynarodowym bestsellerem.Fabuła ma krążyć wokół tajemnicy młodego mężczyzny, którego znaleziono wałęsającego się po torach kolejowych. Dotychczas podejrzewano, że 13 lat temu on i jego siostra padli ofiarą seryjnego mordercy Jurka Waltera ( Tom Hardy ). Żeby odnaleźć jego siostrę, detektyw Saga Bauer ( Zazie Beetz ) wkracza incognito do szpitala psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze, by zbliżyć się do mordercy.Scenarzystą, producentem i reżyserem serialu jest Øystein Karlsen Pierwsza książka z cyklu o Joonie Lima doczekała się ekranizacji w postaci szwedzkiego filmu " Hipnotyzer " (2012). W roli głównej wystąpił Tobias Zilliacus , a za kamerą stanął Lasse Hallström . Film opowiadał o tym, jak komisarz Joona Linna prowadzi sprawę brutalnego zabójstwa. Z całej rodziny ocalał tylko nastoletni chłopak, który nic nie pamięta.