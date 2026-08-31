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Tom Hardy nagrał rapowy album. Powrócił na nim jako Bane

Comic Book Movie, MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Hardy+nagra%C5%82+sw%C3%B3j+pierwszy+rapowy+album+jako+Frankie+Pulitzer.+Powr%C3%B3ci%C5%82+na+nim+jako+Bane-168307
Tom Hardy nagrał rapowy album. Powrócił na nim jako Bane
Tom Hardy od lat zajmuje się muzyką hip-hopową, a teraz wydał swój pierwszy pełny album jako raper. Co więcej, na jednej z piosenek powrócił do jednego ze swoich najbardziej charakterystycznych filmowych wcieleń.

Tom Hardy rapuje



GettyImages-2210458687.jpg Getty Images © Samir Hussein


28 sierpnia na platformy streamingowe trafił "Czarface Meets Frankie Pulitzer", 15-utworowy album będący współpracą raperskiego alter ego Hardy'ego z grupą Czarface, którą tworzą Inspectah Deck z Wu-Tang Clan oraz duet 7L & Esoteric.

Hardy występuje na płycie jako Frankie Pulitzer. Aktor nigdy oficjalnie nie potwierdził, że to właśnie on stoi za tą postacią, ale jej tożsamość od dawna nie jest szczególną tajemnicą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w utworach można usłyszeć jego głos i charakterystyczny sposób mówienia, a sam Hardy nagrywał hip-hop już w końcówce lat 90. W jednym z wywiadów wspominał, że ma w zanadrzu kilka albumów. 

Szczególną uwagę zwraca utwór "Grim-Visaged War". Hardy recytuje w nim fragment "Ryszarda III" Williama Szekspira, wykorzystując głos, którym posługiwał się jako Bane w filmie "Mroczny Rycerz powstaje" Christophera Nolana.


Przypomnijmy, że to właśnie głos Bane'a był jednym z najbardziej charakterystycznych, ale też najbardziej kontrowersyjnych elementów występu Hardy'ego w filmie z 2012 roku. Początkowo część widzów miała problemy ze zrozumieniem kwestii wypowiadanych przez bohatera. Nolan zdecydował się później dostosować dźwięk, aby kwestie złoczyńcy były bardziej zrozumiałe.

Na "Czarface Meets Frankie Pulitzer" aktor nie ogranicza się zresztą do nawiązań do Bane'a. W utworach pojawiają się odniesienia m.in. do "Ciemnej strony miasta" Martina Scorsesego, Zielonego Goblina, "Pieskiego popołudnia", Doktora Dooma czy "Titanica".

Hardy pozostaje jednocześnie aktywny na ekranie. Aktor występuje w serialu "Strefa gangsterów", którego drugi sezon zadebiutuje 18 września. Jest również związany z thrillerem "77 Blackout" Seana Penna, w którym ma wystąpić u boku Mahershali Alego.

"Mroczny Rycerz powstaje" - zwiastun



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