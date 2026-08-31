Tom Hardy nagrał rapowy album. Powrócił na nim jako Bane

Tom Hardy od lat zajmuje się muzyką hip-hopową, a teraz wydał swój pierwszy pełny album jako raper. Co więcej, na jednej z piosenek powrócił do jednego ze swoich najbardziej charakterystycznych filmowych wcieleń.
Tom Hardy rapuje
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28 sierpnia na platformy streamingowe trafił "Czarface Meets Frankie Pulitzer", 15-utworowy album będący współpracą raperskiego alter ego Hardy'ego
z grupą Czarface, którą tworzą Inspectah Deck z Wu-Tang Clan oraz duet 7L & Esoteric. Hardy
występuje na płycie jako Frankie Pulitzer. Aktor nigdy oficjalnie nie potwierdził, że to właśnie on stoi za tą postacią, ale jej tożsamość od dawna nie jest szczególną tajemnicą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w utworach można usłyszeć jego głos i charakterystyczny sposób mówienia, a sam Hardy
nagrywał hip-hop już w końcówce lat 90. W jednym z wywiadów wspominał, że ma w zanadrzu kilka albumów.
Szczególną uwagę zwraca utwór "Grim-Visaged War". Hardy
recytuje w nim fragment "Ryszarda III" Williama Szekspira
, wykorzystując głos, którym posługiwał się jako Bane
w filmie "Mroczny Rycerz powstaje
" Christophera Nolana
.
Przypomnijmy, że to właśnie głos Bane'a
był jednym z najbardziej charakterystycznych, ale też najbardziej kontrowersyjnych elementów występu Hardy'ego
w filmie z 2012 roku. Początkowo część widzów miała problemy ze zrozumieniem kwestii wypowiadanych przez bohatera. Nolan
zdecydował się później dostosować dźwięk, aby kwestie złoczyńcy były bardziej zrozumiałe.
Na "Czarface Meets Frankie Pulitzer" aktor nie ogranicza się zresztą do nawiązań do Bane'a
. W utworach pojawiają się odniesienia m.in. do "Ciemnej strony miasta
" Martina Scorsesego
, Zielonego Goblina
, "Pieskiego popołudnia
", Doktora Dooma
czy "Titanica
". Hardy
pozostaje jednocześnie aktywny na ekranie. Aktor występuje w serialu "Strefa gangsterów
", którego drugi sezon zadebiutuje 18 września. Jest również związany z thrillerem "77 Blackout" Seana Penna, w którym ma wystąpić u boku Mahershali Alego
.
"Mroczny Rycerz powstaje" - zwiastun