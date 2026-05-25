Tom Hardy usunięty ze "Strefy gangsterów". Znamy szczegóły

Kilka dni temu fani Toma Hardy'ego oraz serialu "Strefa gangsterów" przeżyli niemały szok, gdy ogłoszono, że aktor został usunięty z obsady trzeciego sezonu z powodu uciążliwego zachowania. Hardy miał wywoływać napięcia na planie, doprowadzać do konfliktów z producentami i irytować współpracowników, w tym Helen Mirren. Teraz poznaliśmy na ten temat nieco więcej szczegółów.
W "Strefie gangsterów
" Hardy
wciela się w postać Harry’ego Da Souzy – bezwzględnego "fixera" działającego dla rodziny Harriganów – i był jedną z głównych twarzy serialu. Co doprowadziło do tego, że nie zobaczymy go w trzecim sezonie?
Jak podają zagraniczne źródła, Tom Hardy
regularnie spóźniał się na plan zdjęciowy, próbował zmieniać dialogi oraz coraz bardziej irytował się tym, że fabuła drugiego sezonu zaczęła mocniej koncentrować się na bohaterach granych przez Helen Mirren
i Pierce'a Brosnana
. Doniesienia mówią również o licznych spięciach Hardy’ego
z producentami, między innymi Jezem Butterworthem
oraz Davidem Glasserem
, do których miało dojść podczas realizacji drugiego sezonu.
Helen Mirren w "Strefie gangsterów"
Źródło cytowane przez "Daily Mail" twierdzi, że Helen Mirren
była coraz bardziej sfrustrowana zachowaniem swojego ekranowego partnera. Aktorka miała źle znosić jego spóźnienia, sposób komunikacji i atmosferę, jaką wokół siebie tworzył na planie. Według relacji Hardy
"paradował jak król", a dodatkowo bywał przyłapywany na graniu w gry na telefonie w momentach, gdy powinien uczestniczyć w pracy nad zdjęciami.
Informator przekazał również, że Mirren
– opisywana jako wyjątkowo profesjonalna i zdyscyplinowana – oczekuje od współpracowników równie wysokich standardów. "Ona widziała już wszystko i pracowała z setkami ludzi, ale Tom coraz bardziej działał jej na nerwy" – cytują źródła.
Sytuacja przywołała dawne doniesienia z planu filmu "Mad Max: Na drodze gniewu
", kiedy to Hardy
miał pozostawać w konflikcie z Charlize Theron. Również wtedy mówiło się o jego spóźnieniach i trudnym charakterze, a napięcia między aktorami miały prowadzić do ostrych kłótni. W książce "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" opisano nawet, że Theron
czuła się przy Hardym na tyle niekomfortowo, iż stale towarzyszyła jej producentka pełniąca funkcję "ochrony".
"Mad Max"
Sam Hardy
odnosił się wcześniej do tamtych oskarżeń, przyznając po latach, że presja na planie była ogromna, a on sam nie poradził sobie z nią najlepiej. Aktor stwierdził, że Charlize Theron
zasługiwała wtedy na bardziej doświadczonego partnera i dodał, że dziś zachowałby się inaczej.
Jak dotąd aktor nie skomentował publicznie doniesień na temat swojego zachowania na planie "Strefy gangsterów".
Serial, stworzony przez Ronana Bennetta
, zadebiutował na Paramount+ wiosną ubiegłego roku i szybko stał się drugim najchętniej oglądanym tytułem platformy. W obsadzie znaleźli się także Pierce Brosnan
, Helen Mirren
, Anson Boon
oraz Paddy Considine
. Jednym z producentów wykonawczych "Strefy gangsterów
" jest Guy Ritchie
.
Zdjęcia do drugiego sezonu zakończyły się już w marcu. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie go można zobaczyć.