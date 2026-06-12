Tom Hardy wróci do "Strefy gangsterów"? Tego chciałaby Helen Mirren

Ważą się losy Toma Hardy'ego, który a atmosferze skandalu miał pożegnać się z rolą w "Strefie gangsterów". Helen Mirren jeszcze raz okazała koledze po fachu swoje wsparcie.
Helen Mirren o Tomie HardymMirren
, która niedawno okazała Hardy'emu
swoje wsparcie w mediach społecznościowych (więcej na ten temat TUTAJ
), jeszcze raz postanowiła podkreślić, jak bardzo ceni go jako aktora. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała: Uwielbiam Toma, moim zdaniem jest najwspanialszym aktorem. Każdy aktor ma swoją metodę pracy. Przez lata nauczyłam się, że niektórzy ludzie szybciej dochodzą do pewnych rzeczy. Dopóki efekt, który widzimy na ekranie, jest fantastyczny, mam totalny luz z tym, w jaki sposób ktoś to zrobił. Tom jest wyjątkową osobą. Uważam, że jest absolutnie niezwykły. Moje wsparcie dla niego płynie prosto z serca.
Helen Mirren i Pierce Brosnan w "Strefie gangsterów"
Aktorka zadeklarowała też, że bardzo chętnie ponownie spotka się z nim na planie "Strefy gangsterów
". Oficjalną przyczyną rzekomego zwolnienia Hardy'ego
miało być jego zachowanie na planie, m.in. notoryczne spóźnienia i ingerencje w scenariusz (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). Nieoficjalnie mówi się o osobistym konflikcie wspierającego Palestynę aktora z niekryjącą swoich syjonistycznych sympatii Mirren
.
Ostatnie role Toma Hardy'egoToma Hardy'ego
w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Peaky Blinders
", a także filmach "Motocykliści
", "Venom 3: Ostatni taniec
", w którym wrócił do roli Eddiego Brocka
, i "Chaos
".
Zobacz zwiastun "Strefy gangsterów"
"Strefa gangsterów
" zadebiutowała na SkyShowtime pod koniec marca ubiegłego roku. Hardy
partnerował w nim Mirren
i Pierce'owi Brosnanowi
. Przypominamy zwiastun: