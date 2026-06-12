Newsy Seriale Inne Tom Hardy wróci do "Strefy gangsterów"? Tego chciałaby Helen Mirren
VOD / Seriale / Inne

Tom Hardy wróci do "Strefy gangsterów"? Tego chciałaby Helen Mirren

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Hardy+wr%C3%B3ci+do+%22Strefy+gangster%C3%B3w%22+Tego+chcia%C5%82aby+Helen+Mirren-167078
Tom Hardy wróci do &quot;Strefy gangsterów&quot;? Tego chciałaby Helen Mirren
źródło: materialy promocyjne
Ważą się losy Toma Hardy'ego, który a atmosferze skandalu miał pożegnać się z rolą w "Strefie gangsterów". Helen Mirren jeszcze raz okazała koledze po fachu swoje wsparcie.

Helen Mirren o Tomie Hardym


Mirren, która niedawno okazała Hardy'emu swoje wsparcie w mediach społecznościowych (więcej na ten temat TUTAJ), jeszcze raz postanowiła podkreślić, jak bardzo ceni go jako aktora. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała: 

Uwielbiam Toma, moim zdaniem jest najwspanialszym aktorem. Każdy aktor ma swoją metodę pracy. Przez lata nauczyłam się, że niektórzy ludzie szybciej dochodzą do pewnych rzeczy. Dopóki efekt, który widzimy na ekranie, jest fantastyczny, mam totalny luz z tym, w jaki sposób ktoś to zrobił. Tom jest wyjątkową osobą. Uważam, że jest absolutnie niezwykły. Moje wsparcie dla niego płynie prosto z serca.

Helen Mirren i Pierce Brosnan w "Strefie gangsterów"

Aktorka zadeklarowała też, że bardzo chętnie ponownie spotka się z nim na planie "Strefy gangsterów". Oficjalną przyczyną rzekomego zwolnienia Hardy'ego miało być jego zachowanie na planie, m.in. notoryczne spóźnienia i ingerencje w scenariusz (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Nieoficjalnie mówi się o osobistym konflikcie wspierającego Palestynę aktora z niekryjącą swoich syjonistycznych sympatii Mirren

Ostatnie role Toma Hardy'ego


Toma Hardy'ego w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Peaky Blinders", a także filmach "Motocykliści", "Venom 3: Ostatni taniec", w którym wrócił do roli Eddiego Brocka, i "Chaos".

Zobacz zwiastun "Strefy gangsterów"


"Strefa gangsterów" zadebiutowała na SkyShowtime pod koniec marca ubiegłego roku. Hardy partnerował w nim Mirren i Pierce'owi Brosnanowi. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Helen Mirren

Zobacz wszystkie artykuły

Strefa gangsterów  (2025)

 Strefa gangsterów

Najnowsze Newsy

Seriale

"Ród Guinnesów": będzie 2. sezon? Netflix podjął decyzję

1 komentarz

"Proud" od dziś w serwisie HBO Max! Zobacz zwiastun serialu

Seriale

Oto nowy "Domek na prerii". Netflix pokazał pierwszy zwiastun

4 komentarze
VOD Seriale

"Kulawe konie": Znamy datę premiery 6. sezonu serialu Apple TV

3 komentarze
Filmy

"Pomoc domowa 2" zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst

1 komentarz

Nie żyje Janusz Michałowski, aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii"

16 komentarzy
Filmy

Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a

2 komentarze