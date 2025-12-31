Newsy Filmy Fabuła "Avengers: Doomsday" jest absolutnie genialna – mówi Tom Hiddleston
Fabuła "Avengers: Doomsday" jest absolutnie genialna – mówi Tom Hiddleston

Koniec roku przynosi kolejne doniesienia zza kulis "Avengers: Doomsday". Choć zasadnicza faza zdjęć do filmu zakończyła się już we wrześniu tego roku, wraz z początkiem 2026 roku Marvel planuje przeprowadzenie dokrętek dodatkowych porcji materiału. Jak się jednak okazuje, wymknie się im Tom Hiddleston, wcielający się w postać Lokiego. W najnowszym wywiadzie aktor ujawnił, że zakończył już okres zdjęciowy "Avengers: Doomsday", którego fabułę określił jako "absolutnie genialną" oraz "zaskakującą".



Tom Hiddleston o "Avengers: Doomsday"



Parę słów o nadchodzącym widowisku Marvela aktor wypowiedział przy okazji wywiadu dla magazynu GQ. Hiddleston zdradził, że jego postać kontynuować będzie drogę rozpoczętą w samodzielnym serialu "Loki" zakończonym w 2023. W jego toku z Boga Oszustw zamienił się w Boga Opowieści, tym samym definitywnie zrywając z kostiumem antybohatera. Dzięki temu Loki został w końcu "autorem własnej historii", jak określił aktor. Sam film nazwał z kolei "epickim" oraz "monumentalnym".

Centralna część tej opowieści jest absolutnie genialna i była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdy ją przeczytałem. To coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie zrobiono – powiedział Hiddleston.

Mimo faktu, że Loki przeważnie był sprowadzany do roli drugoplanowego bohatera i długi czas oddawał pole bardziej popularnym postaciom, Tom Hiddleston jest jednym z aktorów z najdłuższym stażem w całym MCU. Od czasu debiutu w kostiumie antyherosa w "Thorze" z 2011 roku regularnie powracał na kinowy ekran, budując wokół siebie rzeszę wiernych fanów. Być może to właśnie w zamian za lojalność, Marvel odwdzięczył się Lokiemu w 2021 roku dwoma sezonami serialu skoncentrowanego wyłącznie wokół niego. Jego występ w "Avengers: Doomsday" przypadnie chwilę po 15 rocznicy dołączenia Hiddlestona do świata superbohaterskiego komiksu.

