Tom Holland najnowszym Playmakerem Grupy LEGO. Zobacz jego różne wcielenia w filmie "Nie przestawaj się bawić"

Naukowcy biją na alarm: blisko połowa dzieci odczuwa presję, by porzucić zabawę. Wiele z nich rozstaje się z zabawkami i rezygnuje z niektórych aktywności. Powód? Ktoś powiedział im, że są one "dziecinne" lub "infantylne" – a przecież młodzi ludzie pragną być traktowani poważnie. Jak temu zaradzić?
Tom Holland apeluje: Nie przestawajcie się bawić!
Eksperci z Grupy LEGO wiedzą, że w tej sytuacji nie ma nic zabawnego. W końcu zabawa pobudza nie tylko wyobraźnię i kreatywność, ale też szereg innych cech i umiejętności: od empatii po logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Jak temu zaradzić? Odpowiedź na to pytanie zna Tom Holland
. Aktor, najlepiej znany z roli Spider-Mana
, oraz jego bracia – bliźniacy Harry i Sam – przypominają, jak ważne jest, by nigdy nie przestawać się bawić.
Jako dzieci Tom
i jego bracia sami uwielbiali się bawić klockami LEGO®
, wspólnie tworząc szalone, kolorowe światy: salon zamieniał się w prehistoryczną dżunglę lub tor wyścigowy dla samochodów LEGO. Teraz, w zrealizowanym wspólnie z Grupą LEGO krótkim metrażu "Nie przestawaj się bawić", pokazują najmłodszym (oraz po prostu młodym duchem) z całego świata, że zabawa to supermoc, z której nie warto rezygnować.
"Nie przestawaj się bawić": Zobacz LEGO PRZYGODĘ Toma Hollanda
Jako Playmaker Grupy LEGO Tom
dołączył do grupy artystów i twórców reprezentujących ciekawość świata, odwagę i kreatywność. W "Nie przestawaj się bawić" wciela się w szereg postaci, dla których dwa klocki LEGO są prawdziwym gamechangerem: przypominają, że zabawa nigdy się nie kończy i pozwalają przeżyć prawdziwą LEGO PRZYGODĘ – czy to jako ekscentryczny Kreator w kwiecistej kurtce czy jako Innowator w butach z napędem rakietowym. Sky is the limit! Więcej jego wcieleń znajdziecie w krótkim wideo poniżej:
Autorami filmu są Los Pérez, czyli Tania Verduzco i Adrian Pérez – kreatywny duet, którego energetyczny styl doskonale oddaje radość zabawy. Od września budowle z "Nie przestawaj się bawić" – m.in. noszony przez Toma
strój z LEGO Botanicals – będzie można zobaczyć na wystawie w LEGO House. Więcej informacji na www.LEGO.com.
Informacja sponsorowana