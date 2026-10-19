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Tom Holland i Sony szykują kolejny wspólny projekt. Co wiemy o "Penthouse"?

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Tom Holland i Sony szykują kolejny wspólny projekt. Co wiemy o &quot;Penthouse&quot;?
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Sony Pictures kupiło pomysł na thriller "Penthouse" autorstwa Drew Pearce’a. Scenarzysta przygotuje tekst filmu, który powstaje z myślą o Tomie Hollandzie w roli głównej. W projekt zaangażowana jest również firma producencka aktora, Billy17. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły.

Nie wiadomo, czy Holland stanie przed kamerą



holland-tom-2.jpg Getty Images © Denise Truscello


Jak informuje "Deadline", studio zdecydowało się nabyć projekt na wczesnym etapie rozwoju. Holland i jego partnerzy z Billy17 mają aktywnie uczestniczyć w pracach nad filmem wspólnie z Pearce’em. Nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, czy aktor ostatecznie wystąpi w produkcji.

Drew Pearce ma na koncie scenariusze do takich filmów jak "Iron Man 3", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" oraz "Kaskader". Napisał i wyreżyserował również "Hotel Artemis". Obecnie pracuje nad "Aferą Thomasa Crowna" z Michaelem B. Jordanem, który ma trafić do kin w marcu 2027 roku.

Za produkcję "Penthouse" odpowiadać będą Tom Holland, Harry Holland i Will South z ramienia Billy17 oraz Pearce jako przedstawiciel firmy Point of No Return. Ian Fisher będzie producentem wykonawczym.

Nowy projekt jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach współpracy Hollanda z Sony. Aktor i jego firma Billy17 mają umowę producencką ze studiem. Holland wystąpił również w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a w przygotowaniu jest kolejna produkcja Sony z jego udziałem - film o Fredzie Astairze. Aktor zagra w nim główną rolę i będzie jednym z producentów. W obsadzie znalazły się już Margaret Qualley, Sabrina Carpenter i Talia Ryder.

Holland wystąpił ostatnio także w "Odysei" Christophera Nolana. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do "Penthouse" ani kiedy film mógłby trafić do kin.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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