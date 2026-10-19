Tom Holland i Sony szykują kolejny wspólny projekt. Co wiemy o "Penthouse"?

Sony Pictures kupiło pomysł na thriller "Penthouse" autorstwa Drew Pearce’a. Scenarzysta przygotuje tekst filmu, który powstaje z myślą o Tomie Hollandzie w roli głównej. W projekt zaangażowana jest również firma producencka aktora, Billy17. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły.
Nie wiadomo, czy Holland stanie przed kamerą
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Jak informuje "Deadline", studio zdecydowało się nabyć projekt na wczesnym etapie rozwoju. Holland
i jego partnerzy z Billy17 mają aktywnie uczestniczyć w pracach nad filmem wspólnie z Pearce’em
. Nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, czy aktor ostatecznie wystąpi w produkcji. Drew Pearce
ma na koncie scenariusze do takich filmów jak "Iron Man 3
", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
" oraz "Kaskader
". Napisał i wyreżyserował również "Hotel Artemis
". Obecnie pracuje nad "Aferą Thomasa Crowna
" z Michaelem B. Jordanem
, który ma trafić do kin w marcu 2027 roku.
Za produkcję "Penthouse" odpowiadać będą Tom Holland
, Harry Holland
i Will South
z ramienia Billy17 oraz Pearce
jako przedstawiciel firmy Point of No Return. Ian Fisher
będzie producentem wykonawczym.
Nowy projekt jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach współpracy Hollanda
z Sony. Aktor i jego firma Billy17 mają umowę producencką ze studiem. Holland
wystąpił również w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
", a w przygotowaniu jest kolejna produkcja Sony z jego udziałem - film o Fredzie Astairze
. Aktor zagra w nim główną rolę i będzie jednym z producentów. W obsadzie znalazły się już Margaret Qualley
, Sabrina Carpenter
i Talia Ryder
. Holland
wystąpił ostatnio także w "Odysei
" Christophera Nolana
. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do "Penthouse" ani kiedy film mógłby trafić do kin.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun