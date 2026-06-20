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Tom Holland szykuje film z twórcą "Na rauszu". "To coś bardzo ekscytującego"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+i+Thomas+Vinterberg+nakr%C4%99c%C4%85+film-167185
Tom Holland szykuje film z twórcą &quot;Na rauszu&quot;. &quot;To coś bardzo ekscytującego&quot;
źródło: Getty Images
autor: BSR Agency
Twórca oscarowego "Na rauszu", duński reżyser Thomas Vinterberg przygotowuje aktualnie dla Netfliksa serial biograficzny poświęcony dynastii Kennedych, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Tymczasem okazuje się, że filmowiec pracuje już nad kolejnym przedsięwzięciem, tym razem z udziałem Toma Hollanda.

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W rozmowie z duńskim serwisem Kino DK aktor znany najlepiej z roli Spider-Mana oznajmił: Uwielbiam Thomasa Vinterberga. Pracujemy razem nad kolejnym projektem i jest to coś bardzo ekscytującego. Cieszę się, że mogę współpracować z nim przy produkcji o większym formacie. Na razie nie mogę zdradzić, o co chodzi. Jest jeszcze za wcześnie.

Jak wspomniał Holland, nie będzie to pierwsze zawodowe spotkanie obu twórców. W 2025 roku zrealizowali razem reklamę marki Prada. Najwyraźniej wspólna praca okazała się na tyle udana, że zdecydowali się na kolejny projekt. 


30-letni Holland coraz chętniej poszerza swoje portfolio o produkcje niezwiązane z uniwersum Marvela. W te wakacje oprócz filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zobaczymy go w "Odysei" Christophera Nolana. W przyszłym roku Holland ma pracować biografią Freda Astaire’a w reżyserii Paula Kinga oraz adaptacją powieści Johna Grishama "Współnik", za którą odpowiada Jason Bateman.

1.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Thomas Vinterberg pozostaje jednym z najważniejszych współczesnych europejskich reżyserów. Oprócz "Na rauszu" do jego najbardziej znanych filmów należą "Festen", "Polowanie", "Submarino" oraz "Komuna". Duński twórca słynie z przenikliwych i często prowokacyjnych studiów psychologicznych swoich bohaterów.

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