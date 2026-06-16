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Tom Holland i Zendaya błyszczą, promując nowego "Spider-Mana" (ZDJĘCIA)

Getty Images / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+i+Zendaya+razem+w+Madrycie.+Promuj%C4%85+film+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22-167109
Tom Holland i Zendaya błyszczą, promując nowego &quot;Spider-Mana&quot; (ZDJĘCIA)
źródło: Getty Images
autor: Pablo Cuadra
Do premiery filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został jeszcze ponad miesiąc, ale już teraz aktorzy rozpoczęli promocję widowiska. Podczas wydarzenia zorganizowanego w Madrycie pojawiły się gwiazdy filmu - Tom Holland i Zendaya, prywatnie będący małżeństwem (co kilka miesięcy temu zdradził stylista aktorki, Law Roach). Zobaczcie zdjęcia.

Zendaya i Tom Holland razem na czerwonym dywanie



Tak prezentowała się aktorska para:


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holland-zendaya-3.jpg Getty Images © Pablo Cuadra


holland-tom.jpg Getty Images © Pablo Cuadra


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GettyImages-2281672083.jpg Getty Images © Carlos Alvarez


Pojawiły się też postaci przebrane za członków organizacji The Hand, naprzeciw której stanie Spider-Man:

GettyImages-2281667872.jpg Getty Images © Europa Press Entertainment


Nowy film wyreżyserował Destin Daniel Cretton, który ma już doświadczenie w MCU - to on stał za kamerą widowiska "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". "Całkiem nowy dzień" trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Holland i Zendaya pojawią się na ekranach w innym głośnym widowisku - "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana.

Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda i Zendayi pojawią się m.in. Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Sadie Sink

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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