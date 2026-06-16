Tom Holland i Zendaya błyszczą, promując nowego "Spider-Mana" (ZDJĘCIA)

Do premiery filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został jeszcze ponad miesiąc, ale już teraz aktorzy rozpoczęli promocję widowiska. Podczas wydarzenia zorganizowanego w Madrycie pojawiły się gwiazdy filmu - Tom Holland i Zendaya, prywatnie będący małżeństwem (co kilka miesięcy temu zdradził stylista aktorki, Law Roach). Zobaczcie zdjęcia.
Zendaya i Tom Holland razem na czerwonym dywanie
Tak prezentowała się aktorska para:
Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Pablo Cuadra Getty Images © Carlos Alvarez
Pojawiły się też postaci przebrane za członków organizacji The Hand, naprzeciw której stanie Spider-Man
:
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Nowy film wyreżyserował Destin Daniel Cretton
, który ma już doświadczenie w MCU - to on stał za kamerą widowiska "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
". "Całkiem nowy dzień
" trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Holland
i Zendaya
pojawią się na ekranach w innym głośnym widowisku - "Odysei
" w reżyserii Christophera Nolana
.
Fabuła nowego "Spider-Mana
" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
W filmie oprócz Hollanda
i Zendayi
pojawią się m.in. Jacob Batalon
, Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
oraz Sadie Sink
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun