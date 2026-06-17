"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": jest nowy zwiastun filmu!

Wczoraj pisaliśmy o tym, że Tom Holland i Zendaya rozpoczęli promocję widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a teraz oczekiwanie na premierę zostało podsycone w inny sposób - i to jaki! Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji, a w nim mamy okazję ujrzeć m.in. Hulka!
Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.