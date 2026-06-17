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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": jest nowy zwiastun filmu!

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+i+Zendaya+w+kolejnym+zwiastunie+filmu+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22-167142
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;: jest nowy zwiastun filmu!
Wczoraj pisaliśmy o tym, że Tom Holland i Zendaya rozpoczęli promocję widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a teraz oczekiwanie na premierę zostało podsycone w inny sposób - i to jaki! Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji, a w nim mamy okazję ujrzeć m.in. Hulka!

Kolejny zwiastun nowego "Spider-Mana"





Przypommnijmy, że nowy film wyreżyserował Destin Daniel Cretton, który ma już doświadczenie w MCU - to on stał za kamerą widowiska "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". "Całkiem nowy dzień" trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda i Zendayi pojawią się m.in. Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Sadie Sink.

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