Tom Holland jako Fred Astaire. Margaret Qualley zagra jego siostrę!

O tym, że Tom Holland zagra Freda Astaire’a w zapowiadanym od dawna filmie biograficznym, wiemy od dawna. Do obsady filmu o legendzie amerykańskiego musicalu dołączyły właśnie Margaret Qualley oraz Sabrina Carpenter. Pierwsza wcieli się w Adele Astaire, starszą siostrę Freda i jego pierwszą partnerkę sceniczną, druga zagra natomiast Ginger Rogers, z którą Astaire stworzył jeden z najsłynniejszych duetów w historii kina.
Historia rodzeństwa Astaire'ów Film pokaże przede wszystkim początki kariery Freda i Adele Astaire. Rodzeństwo zdobyło popularność na Broadwayu oraz londyńskim West Endzie, zanim Fred rozpoczął karierę filmową i stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. Później szczególnie mocno zapisał się w historii kina dzięki współpracy z Ginger Rogers.
Adele również była niezwykle utalentowaną tancerką i artystką, ale jej dorobek z czasem niemal całkowicie zniknął z pamięci zbiorowej. Co więcej, nie zachowały się żadne nagrania przedstawiające ją podczas tańca. Właśnie ten brak materiałów archiwalnych będzie jednym z największych wyzwań dla twórców.
Scenariusz napisali King i Steven Levensonowie. Podstawą jest książka Kathleen Riley "The Astaires: Fred & Adele". Autorka biografii uczestniczy również w pracach nad filmem jako konsultantka scenariusza i historii. Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Holland mówił o nim po raz pierwszy niemal pięć lat temu, a teraz produkcja wyraźnie nabiera tempa. Za kamerą stanie Paul King, reżyser między innymi "Wonki" oraz dwóch pierwszych części "Paddingtona".
Projekt otrzymał wsparcie rodziny Freda Astaire’a. Ava Astaire McKenzie, córka artysty, aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciu. Jej syn Tyler McKenzie został konsultantem oraz współproducentem filmu.
Sabrina Carpenter to amerykańska piosenkarka i aktorka. Rozpoznawalność zdobyła jako gwiazda serialu Disney Channel "Dziewczyna poznaje świat". Dwukrotna laureatka Grammy coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w kinie.