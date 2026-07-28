Tom Holland zapewnia, że nie zamierza się żegnać z rolą Spider-Mana

Lubicie Toma Hollanda w roli Spider-Mana? Mamy dobre wieści: aktor zapewnił, że nie myśli o zakończeniu przygody z tym bohaterem. Podczas premiery filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" aktor przyznał, że chętnie wróci do roli Petera Parkera również w kolejnych produkcjach.
Holland o Spider-Manie
Aktor stwierdził: Będę grał go tak długo, jak tylko będą mnie chcieli. Jeśli ten film odniesie sukces, to zobaczymy!
Gwiazdor podkreślił również, że po dekadzie pracy nad serią wciąż czuje wyjątkową więź z ekipą Marvel Studios i Sony Pictures: Mamy tu rodzinę. Kręcimy te filmy od dziesięciu lat i wszyscy bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Nadal uwielbiamy razem pracować. Łączy nas wspólna miłość do postaci Petera Parkera. Za każdym razem, gdy się spotykamy, dzieje się coś magicznego. Holland
przyznał, że mimo czterech solowych filmów o Spider-Manie
emocje związane z premierami wcale nie słabną. Wciąż mam wrażenie, jakby to była moja pierwsza premiera jako Spider-Mana. Ta rola jest największym darem, jaki otrzymałem w życiu.
Szef Sony Pictures, Tom Rothman, ujawnił z kolei, że zgodził się przesunąć zdjęcia do "Całkiem nowego dnia
", aby Holland
mógł wcześniej wystąpić w "Odysei
" Christophera Nolana
. Jak stwierdził, sukces jednego filmu może jedynie pomóc drugiemu. Rzeczywiście może tak być: najnowszy "Spider-Man
" zmierza po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów
.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun