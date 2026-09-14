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Tom Holland najbardziej kasową gwiazdą w historii kina

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Tom Holland najbardziej kasową gwiazdą w historii kina
źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Zoe Saldaña krótko cieszyła się tytułem królowej światowego box office'u. Nowym liderem został Tom Holland.

Tom Holland nowym rekordzistą box office'u



Według Wikipedii filmy z udziałem Toma Hollanda zarobiły w kinach 15,554 mld dolarów. Do kwoty tej wliczone zostały wyłącznie te filmy, w których Holland zagrał główne role lub jest członkiem zespołu aktorskiego (czyli filmów, w których mamy wiele równorzędnych ról).

Oznacza to olbrzymi skok Hollanda. Na początku tego roku nie było go nawet w pierwszej dziesiątce zestawienia najbardziej kasowych gwiazd w historii kina. Sytuacja zmieniła się za sprawą "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień", który ma już na świecie prawie 2,5 mld dolarów, oraz "Odysei", która zgarnęła już prawie 1,7 mld dolarów.

A to przecież nie koniec. Tom Holland będzie miał w tym roku jeszcze jeden wielki hit kinowy - "Avengers: Doomsday". Tak więc jeszcze przed końcem roku może przekroczyć granicę 16 miliardów dolarów.


Największe kasowe gwiazdy kina



To druga zmiana na pozycji lidera w tym roku. W styczniu, dzięki widowisku "Avatar: Ogień i popiół", królową box office'u została Zoe Saldaña. Filmy z jej udziałem zarobiły na całym świecie 15,47 mld dolarów.

Wcześniej na szczycie znajdowała się Scarlett Johansson. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce z kwotą 15,401 mld dolarów.

W pierwszej dziesiątce są jeszcze:

Chris Pratt - 15,158 mld dolarów

Samuel L. Jackson - 14,613 mld dolarów

Robert Downey Jr. - 14,315 mld dolarów

Tom Cruise - 13,369 mld dolarów

Chris Hemsworth - 12,189 mld dolarów

Vin Diesel - 12,043 mld dolarów

Chris Evans - 11,489 mld dolarów

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




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