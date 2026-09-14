Tom Holland najbardziej kasową gwiazdą w historii kina

Zoe Saldaña krótko cieszyła się tytułem królowej światowego box office'u. Nowym liderem został Tom Holland.
Tom Holland nowym rekordzistą box office'u
Według Wikipedii filmy z udziałem Toma Hollanda zarobiły w kinach 15,554 mld dolarów
. Do kwoty tej wliczone zostały wyłącznie te filmy, w których Holland
zagrał główne role lub jest członkiem zespołu aktorskiego (czyli filmów, w których mamy wiele równorzędnych ról).
Oznacza to olbrzymi skok Hollanda
. Na początku tego roku nie było go nawet w pierwszej dziesiątce zestawienia najbardziej kasowych gwiazd w historii kina. Sytuacja zmieniła się za sprawą "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień
", który ma już na świecie prawie 2,5 mld dolarów, oraz "Odysei
", która zgarnęła już prawie 1,7 mld dolarów.
A to przecież nie koniec. Tom Holland
będzie miał w tym roku jeszcze jeden wielki hit kinowy - "Avengers: Doomsday
". Tak więc jeszcze przed końcem roku może przekroczyć granicę 16 miliardów dolarów.
Największe kasowe gwiazdy kina
To druga zmiana na pozycji lidera w tym roku. W styczniu, dzięki widowisku "Avatar: Ogień i popiół", królową box office'u została Zoe Saldaña. Filmy z jej udziałem zarobiły na całym świecie 15,47 mld dolarów. Wcześniej na szczycie znajdowała się Scarlett Johansson. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce z kwotą 15,401 mld dolarów.
W pierwszej dziesiątce są jeszcze: Chris Pratt
- 15,158 mld dolarów Samuel L. Jackson
- 14,613 mld dolarów Robert Downey Jr.
- 14,315 mld dolarów Tom Cruise
- 13,369 mld dolarów Chris Hemsworth
- 12,189 mld dolarów Vin Diesel
- 12,043 mld dolarów Chris Evans
- 11,489 mld dolarów
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"