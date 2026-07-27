Newsy Filmy Tom Holland o swoich dawnych rolach: Promowałem filmy, które były g*wnem
Filmy

Tom Holland o swoich dawnych rolach: Promowałem filmy, które były g*wnem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+o+promocji+film%C3%B3w.+Ekranowy+Spider-Man+przyznaje%2C+%C5%BCe+wyst%C4%85pi%C5%82+w+filmach%2C+kt%C3%B3re+uwa%C5%BCa+za+kiepskie-167764
Tom Holland o swoich dawnych rolach: Promowałem filmy, które były g*wnem
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Tom Holland ma teraz dobrą passę - wciąż możemy go oglądać w "Odysei", a już za kilka do dni do kin trafi "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Aktor zdradził w podcaście Dish Podcast, że udział w trasach promocyjnych jest znacznie łatwiejszy, gdy naprawdę wierzy się w projekt i że nie zawsze z takim samym entuzjazmem reklamował swoje filmy.

Holland szczerze o swoich odczuciach



GettyImages-2287459067.jpg Getty Images © VCG


Aktor stwierdził: Kiedy promujesz filmy, z których jesteś naprawdę dumny, wszystko przychodzi łatwo. Gdy ktoś pyta, dlaczego ludzie powinni pójść do kina, nie musisz nikogo okłamywać. Naprawdę uważasz, że warto je zobaczyć.

Holland przyznał jednak, że nie zawsze tak było: Zdarzało mi się promować filmy, przy których ktoś pytał: "Dlaczego powinniśmy to obejrzeć?", a ty w głębi duszy myślałeś: "Nie powinniście, bo to g*wno".

Holland nie ujawnił, o które produkcje chodziło. Zaznaczył za to, że tegoroczne kampanie promocyjne "Odysei" oraz nowego "Spider-Mana" są dla niego wyjątkowo satysfakcjonujące. To trochę jak runda honorowa. Jestem niesamowicie dumny z obu tych filmów.

Przy okazji Holland pochwalił także Anne Hathaway, z którą promował "Odyseję". Jak przyznał, możliwość obserwowania jej podczas wywiadów była dla niego cenną lekcją profesjonalizmu.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun filmu



Powiązane artykuły Tom Holland

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Publicystyka

Disability Pride Month: Cisza, ciemność i równouprawnienie

1 komentarz
Filmy

Jakiego filmu na pewno nie nakręci Christopher Nolan?

13 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Odyseja" i "Toy Story 5" znów triumfują

40 komentarzy
Filmy

Deadpool na Comic-Conie. Reynolds pokazał kulisy swojej tajnej wizyty

1 komentarz
Seriale

"The Walking Dead: Dead City" w CANAL+. Trzeci sezon już dziś!

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Fantastyczny drugi weekend "Odysei"

130 komentarzy
Filmy

"Avengers: Doomsday": Doktor Doom spotka Deadpoola?

13 komentarzy