Tom Holland opowiada, w jaki sposób Nolan i jego "Odyseja" uratowali nowego "Spider-Mana"

Tego lata Tom Holland zagości na ekranach kin przy okazji dwóch filmów: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" oraz "Odyseja". Aktor zdradził, że musiał odbyć "bardzo niezręczną rozmowę" z szefem studia Sony Pictures, gdy okazało się, że zdjęcia do nowego filmu o Spider-Manie i najnowszej produkcji Christophera Nolana mają rozpocząć się w tym samym terminie.
Tom Holland o "Odysei" i "Spider-Manie"
Aktor opowiedział o sytuacji w rozmowie z magazynem GQ. Jak wyjaśnił, kiedy Nolan
zaproponował mu rolę Telemacha w filmie "Odysei
", harmonogram produkcji pokrywał się ze startem zdjęć do kolejnej odsłony "Spider-Mana
". Powiedziałem Chrisowi: Chcę zagrać w tym filmie, ale jeśli mam to zrobić, muszę zadzwonić do Sony i odbyć bardzo niezręczną rozmowę
Ostatecznie Sony zgodziło się przesunąć produkcję filmu o Spider-Manie
. Zdaniem aktora znaczenie miała reputacja Nolana, który słynie z dotrzymywania terminów i sprawnej organizacji pracy, co zmniejszało ryzyko, że Holland będzie niedostępny przez dłuższy czas.
Zdjęcia do "Odysei
" zakończyły się nawet dziewięć dni przed planowanym terminem. Co ciekawe, gwiazdor uważa dziś, że opóźnienie wyszło nowemu "Spider-Manowi" na dobre.
Dzięki dodatkowym miesiącom do projektu mógł dołączyć reżyser Destin Daniel Cretton
. "Odyseja" niemal uratowała "Spider-Mana". Nie mielibyśmy Destina, gdybyśmy realizowali film według pierwotnego harmonogramu.
Aktor dodał, że dodatkowy czas pozwolił dopracować scenariusz i stworzyć jego zdaniem najlepszą wersję filmu o tytułowym bohaterze. Praca z Nolanem wpłynęła również na sposób, w jaki Holland patrzy na produkcje Marvela. Aktor przyznał, że obserwowanie reżysera na planie zachęciło go do większego zaangażowania w proces twórczy.
Jak tłumaczył, zaczął zadawać pytania o sens poszczególnych decyzji i podkreślać, że film powinien powstawać z konkretnego powodu, a nie tylko dlatego, że kolejna odsłona serii przyniesie wysokie wpływy z biletów.
Premiera "Odysei
" została zaplanowana na 17 lipca, natomiast dwa tygodnie później, 31 lipca, do kin trafi "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". W obu produkcjach oprócz Hollanda pojawią się także Zendaya
i Jon Bernthal
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun