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Tom Holland o przygotowaniach do roli Freda Astaire'a: "Chcę zatańczyć wszystko sam"

Deadline / autor: /
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Tom Holland o przygotowaniach do roli Freda Astaire'a: &quot;Chcę zatańczyć wszystko sam&quot;
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Tom Holland ma teraz intensywny czas związany z promocją filmów "Odyseja" Christophera Nolana i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a do tego przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Aktor potwierdził, że już wkrótce rozpocznie intensywne treningi do roli legendarnego tancerza Freda Astaire'a.

Holland o przygotowaniu do roli



W programie "Good Morning America" Holland stwierdził: W tym zawodzie uwielbiam to, jakie stawia wyzwania. Następnym projektem ma być film o Fredzie Astairze. Gdy tylko zakończę trasę promocyjną, wracam do studia tanecznego.

Aktor zdradził również, że ma za sobą pierwsze próby: Pierwsze treningi napełniły mnie zarówno ekscytacją, jak i absolutnym strachem, bo wiem, ile pracy przede mną, żeby oddać Fredowi należny szacunek.

Holland podkreślił, że zależy mu na jak największej autentyczności. Chciałby sam wykonać wszystkie układy taneczne, bez pomocy dublerów, a same sceny realizować w długich ujęciach - podobnie jak robił to Astaire.


Informacje o obsadzeniu Hollanda w roli Astaire'a pojawiły się już w 2021 roku. Film wyprodukuje Amy Pascal, za reżyserię odpowiada Paul King, twórca filmów o Paddingtonie i "Wonki", a scenariusz napisał Steven Levenson.

Rola wydaje się naturalnym wyborem dla Hollanda. Zanim został gwiazdą kina, występował na londyńskim West Endzie w musicalu "Billy Elliot", gdzie w latach 2008–2010 wcielał się w tytułowego bohatera. 

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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