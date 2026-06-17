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Tom Holland uważa, że Owen Cooper mógłby go zastąpić w roli Spider-Mana

The Hollywood Reporter / autor: /
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Tom Holland uważa, że Owen Cooper mógłby go zastąpić w roli Spider-Mana
źródło: Getty Images
autor: Pablo Cuadra
Tom Holland rozpoczął promocję filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który pod koniec lipca trafi na ekrany kin. W rozmowie z "Esquire" aktor poruszył temat przyszłości Spider-Mana i wskazał, kto według niego mógłby go potencjalnie zastąpić w tej roli. 

Holland wskazuje potencjalnego następcę



Aktor zauważył, że rola słynnego superbohatera mogłaby stać się przepustką do sławy dla kogoś zupełnie nieznanego. Wytypował jednak także konkretne nazwisko z branży, które cieszy się już dużym uznaniem. Jego zdaniem kolejną wersję Spider-Mana mógłby zagrać Owen Cooper, gwiazda "Dojrzewania". Holland zauważył, że jego młodszy kolega po fachu jest bardzo utalentowany i cieszy się teraz dużą popularnością. Przypomnijmy, że Cooper za swoją rolę został uhonorowany m.in. nagrodą Emmy oraz Złotym Globem. Młody aktor sam zresztą przyznał w jednym z wywiadów, że chętnie zagrałby rolę Spider-Mana.

GettyImages-2275601673.jpg Getty Images © Kate Green/BAFTA


Holland przyznał, że choć nie wyklucza dalszej obecności w serii w roli producenta, takie rozwiązanie może być trudne do zrealizowania. Jednocześnie zaznaczył, że chciałby w przyszłości pełnić w franczyzie rolę mentora podobną do tej, jaką Robert Downey Jr. odegrał wobec niego na początku jego przygody z MCU. 

W tej samej rozmowie Holland odniósł się również do krążących w sieci zdjęć wygenerowanych przez AI, przedstawiających jego rzekomy ślub z Zendayą. Stwierdził, że jego bliscy nie dali się nabrać, ponieważ byli obecni na prawdziwej ceremonii. Tym samym potwierdził, że on i Zendaya są małżeństwem.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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