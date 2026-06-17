Tom Holland uważa, że Owen Cooper mógłby go zastąpić w roli Spider-Mana

Tom Holland rozpoczął promocję filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który pod koniec lipca trafi na ekrany kin. W rozmowie z "Esquire" aktor poruszył temat przyszłości Spider-Mana i wskazał, kto według niego mógłby go potencjalnie zastąpić w tej roli.
Holland wskazuje potencjalnego następcę
Aktor zauważył, że rola słynnego superbohatera mogłaby stać się przepustką do sławy dla kogoś zupełnie nieznanego. Wytypował jednak także konkretne nazwisko z branży, które cieszy się już dużym uznaniem. Jego zdaniem kolejną wersję Spider-Mana mógłby zagrać Owen Cooper, gwiazda "Dojrzewania". Holland
zauważył, że jego młodszy kolega po fachu jest bardzo utalentowany i cieszy się teraz dużą popularnością. Przypomnijmy, że Cooper
za swoją rolę został uhonorowany m.in. nagrodą Emmy
oraz Złotym Globem
. Młody aktor sam zresztą przyznał w jednym z wywiadów, że chętnie zagrałby rolę Spider-Mana
.
Holland Getty Images © Kate Green/BAFTA
przyznał, że choć nie wyklucza dalszej obecności w serii w roli producenta, takie rozwiązanie może być trudne do zrealizowania. Jednocześnie zaznaczył, że chciałby w przyszłości pełnić w franczyzie rolę mentora podobną do tej, jaką Robert Downey Jr.
odegrał wobec niego na początku jego przygody z MCU.
W tej samej rozmowie Holland
odniósł się również do krążących w sieci zdjęć wygenerowanych przez AI, przedstawiających jego rzekomy ślub z Zendayą
. Stwierdził, że jego bliscy nie dali się nabrać, ponieważ byli obecni na prawdziwej ceremonii. Tym samym potwierdził, że on i Zendaya
są małżeństwem.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun