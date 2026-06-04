Tom Holland zaliczył wpadkę. Zaspoilerował ważną scenę z "Odysei"

Tom Holland przez lata wyrobił sobie reputację aktora, któremu zdarza się przypadkowo zaspoilerować promowane przez niego filmy. Teraz zaliczył wpadkę przy okazji rozmowy o "Odysei" Christophera Nolana. Poniżej więcej szczegółów. UWAGA! W newsie spoiler dotyczący "Odysei'>Odysei".
Co zdradził Tom Holland?
W rozmowie z kolegami z planu (organizowanej przez GQ), Mattem Damonem
i Robertem Pattinsonem
, Holland
wspomniał o scenie z udziałem Damona
i Anne Hathaway
, opisując ją jako dziewięciominutowy, bardzo emocjonalny moment rozgrywający się pod koniec filmu. Komentarz szybko wywołał reakcje fanów, ponieważ sugeruje, że bohater Damona
, Odyseusz
, doczeka się finałowego spotkania z Penelopą. Dla osób znających dzieło Homera
nie jest to wielkie zaskoczenie, ale część widzów uznała wypowiedź aktora za niepotrzebne ujawnienie szczegółów fabuły. Fragment wywiadu został później usunięty. Holland
zdradził również, że Christopher Nolan
nie ograniczył się do wiernego przeniesienia klasycznego eposu na ekran. Według aktora reżyser dodał do historii nowe sceny, których nie ma w oryginalnym utworze.
W międzyczasie studio Universal Pictures opublikowało nowy plakat i materiał promocyjny filmu. Na grafice pokazano Odyseusza
stającego naprzeciw Lajstrygonów - gigantów znanych z greckiej mitologii, których bohater spotyka podczas swojej podróży do Itaki. Materiały zobaczycie poniżej:
Nolan nakręcił film przy użyciu nowej technologii IMAX i zgromadził imponującą obsadę. Oprócz Hollanda
, Damona
, Hathaway
i Pattinsona
występują w nim między innymi Zendaya
, Charlize Theron
, Lupita Nyong'o
, Jon Bernthal
oraz Mia Goth
.
Premiera "Odysei
" została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku. Poniżej zwiastun: