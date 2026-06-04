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Tom Holland zaliczył wpadkę. Zaspoilerował ważną scenę z "Odysei"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+zdradzi%C5%82+spoiler+dotycz%C4%85cy+%22Odysei%22+Christophera+Nolana+w+rozmowie+z+Mattem+Damonem-166938
Tom Holland zaliczył wpadkę. Zaspoilerował ważną scenę z &quot;Odysei&quot;
Tom Holland przez lata wyrobił sobie reputację aktora, któremu zdarza się przypadkowo zaspoilerować promowane przez niego filmy. Teraz zaliczył wpadkę przy okazji rozmowy o "Odysei" Christophera Nolana. Poniżej więcej szczegółów.

UWAGA! W newsie spoiler dotyczący "Odysei'>Odysei".

Co zdradził Tom Holland?




W rozmowie z kolegami z planu (organizowanej przez GQ), Mattem Damonem i Robertem Pattinsonem, Holland wspomniał o scenie z udziałem Damona i Anne Hathaway, opisując ją jako dziewięciominutowy, bardzo emocjonalny moment rozgrywający się pod koniec filmu. Komentarz szybko wywołał reakcje fanów, ponieważ sugeruje, że bohater Damona, Odyseusz, doczeka się finałowego spotkania z Penelopą. Dla osób znających dzieło Homera nie jest to wielkie zaskoczenie, ale część widzów uznała wypowiedź aktora za niepotrzebne ujawnienie szczegółów fabuły. Fragment wywiadu został później usunięty.

Holland zdradził również, że Christopher Nolan nie ograniczył się do wiernego przeniesienia klasycznego eposu na ekran. Według aktora reżyser dodał do historii nowe sceny, których nie ma w oryginalnym utworze. 

W międzyczasie studio Universal Pictures opublikowało nowy plakat i materiał promocyjny filmu. Na grafice pokazano Odyseusza stającego naprzeciw Lajstrygonów - gigantów znanych z greckiej mitologii, których bohater spotyka podczas swojej podróży do Itaki. Materiały zobaczycie poniżej: 




Nolan nakręcił film przy użyciu nowej technologii IMAX i zgromadził imponującą obsadę. Oprócz HollandaDamona, Hathaway i Pattinsona występują w nim między innymi Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal oraz Mia Goth

Premiera "Odysei" została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku. Poniżej zwiastun:

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