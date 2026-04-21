Tom Hooper zekranizuje powieść Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown właśnie porzuciła projekt filmu "Perfect", ale nie oznacza to końca jej współpracy z platformą Netflix. Trwają prace nad projektem ekranizacji napisanej przez aktorkę powieści "19 stopni". Film właśnie znalazł reżysera. Będzie nim Tom Hooper.
Tom Hooper nakręci "Nineteen Steps"
Tom Hooper Getty Images © Jamie McCarthy
, laureat Oscara i reżyser filmów "Jak zostać królem"
, "Les Misérables: Nędznicy"
oraz "Dziewczyna z portretu"
, nie nakręcił nic nowego od czasu porażki "Kotów"
z 2019 roku. Teraz stanie za kamerą "Nineteen Steps"
.
Gwiazdą filmu ma być Millie Bobby Brown
, autorka powieści, która posłuży za podstawę fabuły. Scenariusz pisze Anthony McCarten
("Dwóch papieży
", "Czas mroku
", "Teoria wszystkiego
").
Polski wydawca opisuje "19 stopni"
jako poruszającą opowieść "o miłości, tęsknocie, niepewności i stracie, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia ukochanej babci autorki". Akcja książki rozgrywa się w Londynie w 1942 roku. Trwa II wojna światowa. Niemieckie bombardowania nieustannie dają się we znaki mieszkańcom stolicy. We wschodniej dzielnicy miasta, Bethnal Green, mieszka osiemnastoletnia Nellie Morris. Mimo trudów wojny cieszy się kochającą rodziną, gronem oddanych przyjaciół oraz pracą asystentki burmistrzyni. Pewnego dnia poznaje przystojnego Raya, amerykańskiego pilota stacjonującego w pobliżu. Pomimo początkowej niechęci dziewczyny okazuje się, że miłość może rozkwitnąć nawet w najmroczniejszych czasach. Gdy Nellie nieśmiało zaczyna snuć plany o szczęśliwej przyszłości, wojna brutalnie niszczy jej marzenia. Podczas jednego z nalotów dochodzi do tragedii, a świat dziewczyny rozpada się na kawałki. I nie są temu winne wyłącznie niemieckie bomby... Jak Nellie postąpi w obliczu dylematów moralnych? Czy jej rodzina poradzi sobie z niewyobrażalną stratą? I najważniejsze: czy miłość uleczy najgłębsze rany?
