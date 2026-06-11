Tomasz Jagiełło odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Helios_TomaszJagiełło_GloriaArtis

Helios_TomaszJagiełło_GloriaArtis

Odznaczenie zostało przyznane przez Ministrę Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Martę Cienkowską. W imieniu resortu kultury aktu dekoracji dokonał I Wicewojewoda Podkarpacki, Wiesław Buż, podczas 58. Forum Wokół Kina w Rzeszowie – jednego z najważniejszych wydarzeń polskiej branży kinowej, gromadzącego przedstawicieli kin, dystrybutorów filmowych, producentów oraz firm związanych z rynkiem audiowizualnym.Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawany jest osobom i instytucjom wyróżniającym się działalnością na rzecz twórczości artystycznej, kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie dla Tomasza Jagiełły stanowi wyraz uznania dla jego zasług w rozwoju polskiego rynku kinowego, promocji sztuki filmowej oraz upowszechnianiu kultury. Jako założyciel, prezes zarządu i dyrektor generalny sieci kin Helios od ponad trzydziestu lat odpowiada za strategię i rozwój największej sieci kinowej w Polsce.Tomasz Jagiełło był również jednym z inicjatorów powołania spółki Next Film, zajmującej się dystrybucją i produkcją filmową. Od lat angażuje się także w działania na rzecz rozwoju branży kinowej na poziomie krajowym i europejskim, uczestnicząc w pracach organizacji branżowych oraz inicjatywach służących wymianie doświadczeń i wdrażaniu innowacji na rynku audiowizualnym. Pod kierownictwem Tomasza Jagiełły Helios stał się nie tylko liderem rynku kinowego, ale także ważnym partnerem instytucji kultury i organizatorem inicjatyw wspierających dostęp do sztuki filmowej. Sieć angażuje się m.in. w projekty edukacyjne, wydarzenia specjalne oraz przedsięwzięcia promujące polską kinematografię i zwiększające dostępność kultury dla szerokiego grona odbiorców.– powiedział Tomasz Jagiełło.Przyznanie medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” jest kolejnym ważnym wyróżnieniem w dorobku Tomasza Jagiełły. W 2025 roku został on laureatem europejskiej nagrody UNIC Achievement Award, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju branży kinowej. Oba wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla jego wieloletniego wkładu w rozwój kultury filmowej oraz rolę, jaką odegrał w budowaniu i rozwoju nowoczesnego rynku kinowego w Polsce, a także wzmacnianiu pozycji polskiej branży kinowej na arenie międzynarodowej.