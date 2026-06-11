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Tomasz Jagiełło odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

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Tomasz Jagiełło odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Tomasz Jagiełło, założyciel i prezes zarządu Helios S.A., największej sieci kin w Polsce, został uhonorowany srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla polskiej kultury.

Odznaczenie zostało przyznane przez Ministrę Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Martę Cienkowską. W imieniu resortu kultury aktu dekoracji dokonał I Wicewojewoda Podkarpacki, Wiesław Buż, podczas 58. Forum Wokół Kina w Rzeszowie – jednego z najważniejszych wydarzeń polskiej branży kinowej, gromadzącego przedstawicieli kin, dystrybutorów filmowych, producentów oraz firm związanych z rynkiem audiowizualnym.

Helios_TomaszJagiełło_GloriaArtis

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawany jest osobom i instytucjom wyróżniającym się działalnością na rzecz twórczości artystycznej, kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie dla Tomasza Jagiełły stanowi wyraz uznania dla jego zasług w rozwoju polskiego rynku kinowego, promocji sztuki filmowej oraz upowszechnianiu kultury. Jako założyciel, prezes zarządu i dyrektor generalny sieci kin Helios od ponad trzydziestu lat odpowiada za strategię i rozwój największej sieci kinowej w Polsce.

Tomasz Jagiełło był również jednym z inicjatorów powołania spółki Next Film, zajmującej się dystrybucją i produkcją filmową. Od lat angażuje się także w działania na rzecz rozwoju branży kinowej na poziomie krajowym i europejskim, uczestnicząc w pracach organizacji branżowych oraz inicjatywach służących wymianie doświadczeń i wdrażaniu innowacji na rynku audiowizualnym.  Pod kierownictwem Tomasza Jagiełły Helios stał się nie tylko liderem rynku kinowego, ale także ważnym partnerem instytucji kultury i organizatorem inicjatyw wspierających dostęp do sztuki filmowej. Sieć angażuje się m.in. w projekty edukacyjne, wydarzenia specjalne oraz przedsięwzięcia promujące polską kinematografię i zwiększające dostępność kultury dla szerokiego grona odbiorców.

Helios_TomaszJagiełło_GloriaArtis

To wyróżnienie odbieram przede wszystkim jako wyraz uznania dla wszystkich osób, które przez lata współtworzyły Heliosa, rozwijały rynek kinowy i budowały kulturę filmową w Polsce. Kino od zawsze było dla mnie czymś więcej niż biznesem – to przestrzeń spotkań, emocji i wspólnych doświadczeń, która łączy ludzi niezależnie od wieku czy poglądów. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej niezwykłej historii i przez ponad trzy dekady współtworzyć rozwój polskiego kina. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz widzów oraz całej branży filmowej – powiedział Tomasz Jagiełło.

Przyznanie medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” jest kolejnym ważnym wyróżnieniem w dorobku Tomasza Jagiełły. W 2025 roku został on laureatem europejskiej nagrody UNIC Achievement Award, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju branży kinowej. Oba wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla jego wieloletniego wkładu w rozwój kultury filmowej oraz rolę, jaką odegrał w budowaniu i rozwoju nowoczesnego rynku kinowego w Polsce, a także wzmacnianiu pozycji polskiej branży kinowej na arenie międzynarodowej.

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