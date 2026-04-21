Tommy Lee Jones i Ice Cube zaprzyjaźnią się u twórcy "Człowieka w ogniu"

Tommy Lee Jones i Ice Cube wystąpią na jednym ekranie. Aktorzy zagrają przyjaciół w filmie "Outside Man". Za kamerą stoi nagrodzony Oscarem za "Tajemnice Los Angeles" Brian Helgeland. On również napisał scenariusz.
"Outside Man" – fabuła
"Outside Man" opowie o byłym egzekutorze chicagowskiej mafii (Cube
), który po wyjściu z więzienia postanawia zmienić swoje życie. Ukrywa się na prowincji w Teksasie, gdzie znajduje pracę u utalentowanego rzemieślnika mebli i emerytowanego rangera Teksasu (Jones). Między mężczyznami rodzi się nieoczywista przyjaźń, ale ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy przeszłość zacznie ich doganiać.
Dla Jonesa
i Helgelanda
to kolejne spotkanie po filmie "Jedna krew
" o rodzinie rybackiej dręczonej kolejnymi dramatami.
Na koncie Helgelanda
są też takie tytuły, jak "Śledztwo Spensera
" z Markiem Wahlbergiem
i Winstonem Duke'em
, "Legend
" z podwójną rolą Toma Hardy'ego
, "Człowiek w ogniu
, "Krucjata Bourne'a
" oraz "Rzeka tajemnic
".