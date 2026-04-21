Newsy Filmy Tommy Lee Jones i Ice Cube zaprzyjaźnią się u twórcy "Człowieka w ogniu"
Tommy Lee Jones i Ice Cube zaprzyjaźnią się u twórcy "Człowieka w ogniu"

Tommy Lee Jones i Ice Cube zaprzyjaźnią się u twórcy &quot;Człowieka w ogniu&quot;
Tommy Lee Jones i Ice Cube wystąpią na jednym ekranie. Aktorzy zagrają przyjaciół w filmie "Outside Man". Za kamerą stoi nagrodzony Oscarem za "Tajemnice Los Angeles" Brian Helgeland. On również napisał scenariusz. 

"Outside Man" – fabuła



"Outside Man" opowie o byłym egzekutorze chicagowskiej mafii (Cube), który po wyjściu z więzienia postanawia zmienić swoje życie. Ukrywa się na prowincji w Teksasie, gdzie znajduje pracę u utalentowanego rzemieślnika mebli i emerytowanego rangera Teksasu (Jones). Między mężczyznami rodzi się nieoczywista przyjaźń, ale ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy przeszłość zacznie ich doganiać.

Dla Jonesa i Helgelanda to kolejne spotkanie po filmie "Jedna krew" o rodzinie rybackiej dręczonej kolejnymi dramatami. 

Na koncie Helgelanda są też takie tytuły, jak "Śledztwo Spensera" z Markiem Wahlbergiem i Winstonem Duke'em, "Legend" z podwójną rolą Toma Hardy'ego, "Człowiek w ogniu, "Krucjata Bourne'a" oraz "Rzeka tajemnic". 

