Tommy Lee Jones po latach wraca na mały ekran

Do sieci trafiła informacja, że Tommy Lee Jones dołączył do obsady drugiego sezonu serialu "Mroki Tulsy" produkowanego dla stacji FX (i dostępnego w Polsce na Disney+). Wcześniej ujawniano, że w nadchodzących odcinkach pojawi się też Betty Gilpin.
"Mroki Tulsy" zostały docenione przez krytyków
Twórcą serialu jest Sterlin Harjo
. Pierwszy sezon skupiał się na losach obywatelskiego dziennikarza Lee Raybona, granego przez Ethana Hawke'a
. Bohater obsesyjnie tropi prawdę o swoim mieście, Tulsy, nawet jeśli oznacza to wchodzenie w konflikt z wpływowymi ludźmi i narażanie własnego bezpieczeństwa. Jeszcze nie wiadomo, jaka postać przypadnie Jonesowi.
W obsadzie pierwszej serii znaleźli się także m.in. Keith David
, Kyle MacLachlan
, Jeanne Tripplehorn
, Peter Dinklage
czy zmarły w zeszłym roku Graham Greene
. Serial zdobył duże uznanie krytyków – American Film Institute umieścił go wśród dziesięciu najlepszych programów telewizyjnych 2025 roku.
Drugi sezon został zamówiony w styczniu, a zdjęcia mają ruszyć wiosną w Tulsie.
Choć Tommy Lee Jones
jest kojarzony głównie z kinem (m.in. dzięki filmom "Ścigany
" czy "To nie jest kraj dla starych ludzi
"), w przeszłości pojawiał się także w telewizji. W 1983 roku zdobył nagrodę Emmy
za rolę Gary’ego Gilmore’a w telewizyjnym filmie "Pieśń kata
", a później był nominowany za występ w "Na południe od Brazos
" z 1987 roku. Od tamtego czasu nie grał już w serialach, za to w 2011 roku wystąpił u boku Samuela L. Jacksona w telewizyjnym filmie "Sunset Limited
i był reżyserem projektu.
"Mroki Tulsy" - zwiastun 1. sezonu
W "Mrokach Tulsy
" Lee Raybon, samozwańczy "prawdomówca" z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale'a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale'a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee przed poznaniem prawdy.