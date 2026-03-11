Newsy Seriale "Samurai champloo". Aktorski remake od studia, które dało nam serial aktorski "Cowboy Bebop"
"Samurai champloo". Aktorski remake od studia, które dało nam serial aktorski "Cowboy Bebop"

Specjalizujące się w aktorskich remake'ach japońskich hitów animowanych Tomorrow Studios ma nowy projekt. To "Samurai champloo". Z projektem związał się już autor oryginału Shinichirō Watanabe.

"Samurai champloo" to japoński serial animowany, który debiutował w 2004 roku. 

Trójka bohaterów różniących się od siebie tak, że już bardziej nie można, przez dziwny splot okoliczność zostanie związana wspólnym celem. Ten cel narzuci im Fuu - 15-latka, która w zamian za uratowanie życia wymusza na Mugenie i Jinie przysięgę, iż pomogą jej odnaleźć samuraja pachnącego słonecznikami. Tak oto rozpoczyna się podróż, której kolejne odcinki to miniaturowe arcydzieła.


Wersja aktorska jest na bardzo wstępnym etapie rozwoju. Na razie producenci zapewniają, że zachowają kluczowe elementy, które zdecydowały o tym, że fani pokochali oryginał. Jednocześnie twierdzą, że całość zostanie uwspółcześniona tak, by odpowiadała wrażliwości obecnego widza. Ważną rolę ma odgrywać muzyka.

To drugi hit Shinichirō Watanabe, który Tomorrow Studios przerabia na serial aktorski. Pierwszym był "Cowboy Bebop", który jednak został skasowany po pierwszym sezonie. Watanabe najwyraźniej nie ma tego za złe producentom, skoro chce z nimi dalej współpracować.

Zwiastun serialu "Samurai champloo"



