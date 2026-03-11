"Samurai champloo". Aktorski remake od studia, które dało nam serial aktorski "Cowboy Bebop"

Trójka bohaterów różniących się od siebie tak, że już bardziej nie można, przez dziwny splot okoliczność zostanie związana wspólnym celem. Ten cel narzuci im Fuu - 15-latka, która w zamian za uratowanie życia wymusza na Mugenie i Jinie przysięgę, iż pomogą jej odnaleźć samuraja pachnącego słonecznikami. Tak oto rozpoczyna się podróż, której kolejne odcinki to miniaturowe arcydzieła.
Wersja aktorska jest na bardzo wstępnym etapie rozwoju. Na razie producenci zapewniają, że zachowają kluczowe elementy, które zdecydowały o tym, że fani pokochali oryginał. Jednocześnie twierdzą, że całość zostanie uwspółcześniona tak, by odpowiadała wrażliwości obecnego widza. Ważną rolę ma odgrywać muzyka.
To drugi hit Shinichirō Watanabe, który Tomorrow Studios przerabia na serial aktorski. Pierwszym był "Cowboy Bebop", który jednak został skasowany po pierwszym sezonie. Watanabe najwyraźniej nie ma tego za złe producentom, skoro chce z nimi dalej współpracować.