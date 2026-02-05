Gwiazda serii "Ong Bak" walczy z nowotworem

Tajskie media informują, że Tony Jaa, gwiazda kina akcji i odtwórca głównej roli w serii "Ong Bak", przechodzi leczenie nowotworu pęcherzyka żółciowego.
Stan zdrowia Tony'ego Jaa
Jak podaje radiowa sieć FM91 Traffic Police, chorobę zdiagnozowano u aktora w czerwcu 2024 roku. Żródło Nine Entertain przekazało, że początkowo był to trzeci stopień zaawansowania, zbliżony do czwartego. Z kolei Channel 3 donosi, że stan zdrowia Tony’ego Jaa
uległ poprawie po chemioterapii, choć nadal wymaga on stałej kontroli lekarskiej.
Zaniepokojenie fanów wzbudziły ostatnio zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, na których aktor wyglądał na wyraźnie szczuplejszego. Na oficjalnym profilu gwiazdy nie pojawiła się jednak żadna informacja o diagnozie. W najnowszym wpisie z 31 stycznia artysta poinformował jedynie o podróży lotniczej związanej z nowym teledyskiem do utworu "One More Round", załączając to zdjęcie:
Wraz z rozpowszechnieniem się doniesień o stanie zdrowia aktora, na jego profilach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia. Tony Jaa, znany w Tajlandii jako Ja Phanom, obchodzi dziś 50 urodziny.
Przełom w jego karierze nastąpił w 2003 roku wraz z premierą "Ong-bak
", która przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność. Aktor występował później także w produkcjach hollywoodzkich (m.in. "Szybkich i wściekłych
7") i hongkońskich, a w 2017 roku został włączony do Martial Arts History Museum Hall of Fame.
"Ong-bak" - zwiastun