Gwiazda serii "Ong Bak" walczy z nowotworem

Bangkok Post / autor: /
Gwiazda serii &quot;Ong Bak&quot; walczy z nowotworem
źródło: Getty Images
autor: Greg Doherty
Tajskie media informują, że Tony Jaa, gwiazda kina akcji i odtwórca głównej roli w serii "Ong Bak", przechodzi leczenie nowotworu pęcherzyka żółciowego.

Stan zdrowia Tony'ego Jaa



Jak podaje radiowa sieć FM91 Traffic Police, chorobę zdiagnozowano u aktora w czerwcu 2024 roku. Żródło Nine Entertain przekazało, że początkowo był to trzeci stopień zaawansowania, zbliżony do czwartego. Z kolei Channel 3 donosi, że stan zdrowia Tony’ego Jaa uległ poprawie po chemioterapii, choć nadal wymaga on stałej kontroli lekarskiej.

Zaniepokojenie fanów wzbudziły ostatnio zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, na których aktor wyglądał na wyraźnie szczuplejszego. Na oficjalnym profilu gwiazdy nie pojawiła się jednak żadna informacja o diagnozie. W najnowszym wpisie z 31 stycznia artysta poinformował jedynie o podróży lotniczej związanej z nowym teledyskiem do utworu "One More Round", załączając to zdjęcie:


Wraz z rozpowszechnieniem się doniesień o stanie zdrowia aktora, na jego profilach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia.

Tony Jaa, znany w Tajlandii jako Ja Phanom, obchodzi dziś 50 urodziny. Przełom w jego karierze nastąpił w 2003 roku wraz z premierą "Ong-bak", która przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność. Aktor występował później także w produkcjach hollywoodzkich (m.in. "Szybkich i wściekłych 7") i hongkońskich, a w 2017 roku został włączony do Martial Arts History Museum Hall of Fame.

"Ong-bak" - zwiastun



