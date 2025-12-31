Newsy Filmy Najlepsze filmy, które w 2025 roku można było obejrzeć w Polsce. Wybór redakcji
Rankingi / Filmy

Najlepsze filmy, które w 2025 roku można było obejrzeć w Polsce. Wybór redakcji

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Top+22+film%C3%B3w+2025+roku.+Najlepsze+filmy+wed%C5%82ug+redakcji+Filmwebu-164533
Najlepsze filmy, które w 2025 roku można było obejrzeć w Polsce. Wybór redakcji
Zdaniem członków redakcji w mijającym roku do kin i na platformy streamingowe w Polsce trafiło całkiem sporo dobrych filmów. W sumie przynajmniej jeden głos zdobyło aż 70 tytułów.

Jedna próg punktowy udało się przekroczyć tylko 22 filmom.

Lista, którą Wam dziś przedstawiamy, powstała na bazie indywidualnych zestawień poszczególnych członków redakcji. Każda z osób została poproszona o wytypowanie osobistej listy 20 najlepszych filmów roku. Osoby mogły głosować wyłącznie na te filmy, które trafiły między 1 stycznia a 31 grudnia 2025 roku do kinowej dystrybucji w Polsce lub też do oferty obecnych w Polsce platform streamingowych. To dlatego na liście znalazły się filmy, które na świecie (jak również w Polsce na różnych festiwalach) można było oglądać jeszcze w 2024 roku. Z tego samego powodu na liście brakuje kilku ważnych tytułów 2025 roku, ponieważ polscy dystrybutorzy zamierzają pokazać je dopiero w 2026 roku.  

Zanim przedstawimy Wam listę 22 najlepszych filmów 2025 roku w polskich kinach i na platformach streamingowych, mamy kilka honorowych wyróżnień. To filmy, które zdobyły co najmniej dwa głosy, lecz za mało punktów, by trafić do głównego zestawienia.

"28 lat później"
"Nasienie świętej figi"
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"
"Brzydka siostra"
"Mickey 17"
"Good Boy"
"Skomplikowani"

Najlepsze filmy 2025 roku w polskich kinach i na platformach streamingowych. Pozycje 22-11



22. "Kompletnie nieznany"
21. "Miłość"
20. "Wojna"
19. "Eddington"
18. "Nosferatu"
17. "Przypływy"
16. "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże""
15. "Po polowaniu"
14. "Lilo & Stitch"
13. "Superman"
12. "Bugonia"
11. "F1. Film"

TOP 10 NAJLEPSZYCH FILMÓW 2025 WEDŁUG REDAKCJI FILMWEBU



10
plakat filmu Flow

Flow

Straume
2024
1h 24m

Animacja

Przygodowy

Fantasy

Belgia

Francja

Łotwa

Animacja

Przygodowy

Fantasy

O tym, co robi kot w pustym mieszkaniu, wiemy z wiersza Wisławy Szymborskiej. Ale co robiłby w pustym (czyt. pozbawionym człowieka) świecie? Na to pytanie odpowiada Gints Zilbalodis. W jego "Flow" śledzimy losy bezimiennego czarnego kota, który nieoczekiwanie musi stawić czoła kataklizmowi o biblijnych proporcjach. Aby ratować skórę, puchaty indywidualista uczy się współpracy z innymi zwierzętami. Co ciekawe, oscarowy czarny koń (nagroda w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany) w całości został zrealizowany za pomocą darmowego programu. Jeśli więc macie ochotę spróbować swoich sił w wyścigu po statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej – droga wolna.


9
plakat filmu Sorry, Baby

Sorry, Baby

2025
1h 44m

Dramat

Francja

Hiszpania

USA

Dramat

Mało jest rzeczy, które potrafią zniechęcić widza tak jak opisowa zbitka "niezależny debiut na ważny społecznie temat" i być może właśnie dlatego reżyserująca "Sorry, Baby" Eva Victor postanowiła każdy z tych elementów ukryć gdzieś głęboko na drugim planie swojego filmu. Na pierwszy wybija się jej bohaterka – ciepła, uważna i przekonująco naturalna w budowaniu relacji z codzienną rzeczywistością. To właśnie ta zwykłość staje się materią dzieła reżyserki: naraz obiektem zainteresowania i jedynym językiem do opowiadania o rzeczach istotnych. Victor – sama grająca także główną rolę – stawia swoją protagonistkę naprzeciw traumatyzującego wydarzenia, ale zamiast krzywdy interesuje ją wyłącznie proces stopniowego wygrzebywania się z bólu: powoli powracająca chęć do spotkania przyjaciół, poprawiający się smak jedzenia, wzrastająca motywacja, by na nowo trzymać się rytmu własnego życia. W ten właśnie sposób toczy walkę, którą kino tak rzadko jest zainteresowane; niespektakularną, cichą, zapętlającą się walkę o odzyskanie samej siebie.


8
plakat filmu Dziewczyna z igłą

Dziewczyna z igłą

Pigen med nålen
2024
1h 55m

Dramat

Belgia

Dania

Francja

Polska

Szwecja

Dramat

"Dziewczyna z igłą" to jeden z tych filmów, do których nie chce się wracać. Po pierwszym seansie głowa i serce czują się bowiem tak, jakby zderzyły się z 16-kołową ciężarówką. Jak pisaliśmy w naszej relacji z Cannes: choć akcja szwedzko-polsko-duńskiej kooprodukcji rozgrywa się w świecie sprzed nazistowskiej okupacji, jest to świat moralnie zdegenerowany, w którym śmierć zbiera żniwo za dnia i w nocy. Nie ma w nim miejsca na walkę dobra ze złem. Jest tylko zło we wszystkich odcieniach. W "Dziewczynie z igłą", inspirowana jedną z najgłośniejszych tragedii XX-wiecznej Danii, potworność kopenhaskiej rzeczywistości rozciąga się przed nami niczym malarska panorama. Gdy widzi się przemoc, instynkt nakazuje odwrócić wzrok. Ludzie poszukują rozrywki, odnajdując eskapizm w cyrku czy ciemnej sali kinowej.  Reżyser Magnus Von Horn, wraz ze współtworzącą scenariusz Line Langebek Knudsen, zaprasza na mistrzowski kurs filmowej narracji. Jego film zaskakuje intertekstualnością, przemyślaną koncepcją wizualną oraz niespodziewanymi zwrotami akcji. Coś, co zapowiada się na romantyczną historię miłosną, może w mgnieniu oka przerodzić się w wywołującą dreszcze makabreskę. Czym może być tytułowa igła? Narzędziem szwaczki, pozwalającym jej zarobić na chleb? Bronią, której użyje, by ocalić życie? Przyrządem chirurgicznym, gdy zdesperowana zdecyduje się usunąć ciążę? Z pewnością nie jest czarodziejską różdżką, za sprawą której świat stanie się lepszym miejscem. Hipnotyzująca "Dziewczyna z igłą" to nie tylko prowokujące do refleksji i skręcające wnętrzności gatunkowe arcydzieło. To również przerażające świadectwo historii, o której nie wolno nam zapominać.



7
plakat filmu Sirât

Sirât

2025
2h

Dramat

Thriller

Francja

Hiszpania

Dramat

Thriller

Choć w eschatologicznej tradycji islamu "Sirat" to most łączący miejsce Sądu Ostatecznego z Rajem, dla wielu tegorocznych widzów okazał się raczej kładką pomiędzy arthousem a kinowym mainstreamem. Nareszcie, chciałoby się zakrzyknąć, bo ci, którzy od dłuższego czasu obserwowali twórczość wychowanego przez slow cinema Olivera Laxe, w najśmielszych snach nie wymarzyli sobie pewnie podobnego projektu w jego portfolio. Alegoryczna opowieść o stracie konstytuującej istnienie zostaje tu opowiedziana dźwiękiem soundsytemowych głośników: ich świętym basem i siłą rave’owego rezonowania. Efektem okazuje się jeden z najbardziej eklektycznych setów współczesnego kina – trochę melanż na saharyjskiej pustyni, trochę Dante w podróży przez zaświaty, trochę "Mad Max: Na drodze gniewu" wyreżyserowany ręką, powiedzmy, Michelangelo Antonioniego. Wymykający się prostym kategoriom "Sirat" pozostaje dowodem witalności europejskiej sztuki filmowej i jej niesłabnącej woli do prowokowania nieoczywistych pytań, także tych najwyższej wagi.


6
plakat filmu Szpiedzy

Szpiedzy

Black Bag
2025
1h 33m

Thriller

Szpiegowski

USA

Thriller

Szpiegowski

Elegancka szpiegowska łamigłówka czy wieloznaczna historia o współczesnej miłości? Rzut oka na nazwisko reżysera wystarczy, by wiedzieć, że nie trzeba będzie tych przestrzeni traktować jako alternatyw. Steven Soderbergh, jeden z najbardziej żywotnych twórców Hollywoodu, prędzej bowiem odłoży kamerę, niż przestanie eksperymentować z materią gatunkową, a tegoroczni "Szpiedzy" stają się tego kolejnym jaskrawym przykładem. Rozegrana w nowoczesnych przestrzeniach Londynu opowieść o krecie wykopującym tajemnice brytyjskiego wywiadu staje się dla reżysera pretekstem do przyglądania się niuansom dzisiejszych międzyludzkich dynamik. Rzeczywistość Soderbergha to nie tyle arena kultu pracy, co całkowitego zespolenia z zawodem, w kontekście którego budowane i rozwijane są wszystkie kolejne relacje. Pytanie o siłę i znaczenie miłości w tak chłodnym, sprofesjonalizowanym świecie mogłoby może zabrzmieć trochę naiwnie. Na całe szczęście, poza niesamowitym talentem do poszukiwania nowych form, Soderbergh ma także prawdziwie wrażliwe serce i to właśnie ono wyznacza sensy jego najnowszej, dystyngowanej historii.


5
plakat filmu Jak zostałam perliczką

Jak zostałam perliczką

On Becoming a Guinea Fowl
2024
1h 35m

Dramat

Irlandia

Wielka Brytania

Zambia

Dramat

Rungano Nyoni pokazuje, jak niewiele potrzeba, by stworzyć film, który zostanie z widzami jeszcze wiele miesięcy po jego obejrzeniu. "Jak zostałam perliczką" to kino skromne, opowiadając pozornie prostą historię. Na swoim najbardziej podstawowym poziomie jest to dramat rodzinny, dla którego punktem wyjścia jest ciało znalezione na drodze. Obserwując małą społeczność szykującą się do pogrzebu reżyserka kreśli głęboko ludzki pejzaż zależności, tajemnic, traum i społecznych zobowiązań, które z jednej strony powstrzymują rodzinę przed rozpadem, a z drugiej strony odmawiają jej członkom głosu do wyrażania bólu. Nyoni tworzy przejmującą opowieść zakorzenioną w afrykańskiej specyfice, a jednak absolutnie uniwersalną, która poruszy każdego widza. Jeśli jest to jeden z tych filmów, których dotąd nie mieliście okazji obejrzeć, z całego serca zachęcamy Was do nadrobienia zaległości. Na pewno nie będziecie żałować.


4
plakat filmu The Brutalist

The Brutalist

2024
3h 35m

Dramat

USA

Węgry

Wielka Brytania

Dramat

Brady Corbet długo kazał czekać na swój nowy film (premiera "Vox Lux" miała miejsce w 2018 roku). Gdy w końcu "The Brutalist" zadebiutował na festiwalu w Wenecji, właściwie od razu wiedzieliśmy, że z listy najbardziej oczekiwanych filmów roku (a właściwie lat, bo umieściliśmy go w zestawieniach na 2024 i 2025 rok) trafi do rankingu najlepszych. Monumentalne, 3,5-godzinne dzieło to bowiem nie tylko opowieść o amerykańskim śnie, ale też kronika powojennych przemian społecznych i analiza relacji między sztuką a władzą. I tak na początku 2025 roku wszyscy wysyłaliśmy sobie zdjęcia z kina. "Na »Brutaliście«, a gdzie?", pisaliśmy pod postami przedstawiającymi fotki ekranu z zegarem odliczającym czas do końca intermission.


3
plakat filmu Zniknięcia

Zniknięcia

Weapons
2025
2h 8m

Horror

USA

Horror

"Zniknięcia" sprawiają wrażenie dzieła stworzonego wspólnie przez Stephena Kinga i Quentina Tarantino. To jednocześnie horror, czarna komedia i dramat psychologiczny portretujący małomiasteczkową społeczność naznaczoną traumą. Misternie skonstruowana, wielowątkowa intryga nieustannie zaskakuje kolejnymi zwrotami akcji, prowadząc widza przez pełne spektrum emocji:  od grozy i rozbawienia po ekscytujący, katartyczny finał. Jak pisaliśmy w naszej recenzji, reżyser Zach Cregger pokazuje nam postacie oczami innych postaci, a potem obraca kamerę i zamienia bohaterów miejscami. Każdy kreuje tu jakieś pozory, gra jakąś rolę i ma jakieś własne demony oraz tajemnice. Alkoholizm, przemoc domowa, żałoba, depresja – można by długo wyliczać. "Zniknięcia" stawiają pytanie dotyczące empatii: na ile jesteśmy w stanie zobaczyć, z czym zmagają się nasi sąsiedzi, uczniowie, rodzice, mijani na ulicy przechodnie? Rozrywkowe kino grozy ostatecznie okazuje się więc piękną lekcją współczucia.



2
plakat filmu Jedna bitwa po drugiej

Jedna bitwa po drugiej

One Battle After Another
2025
2h 41m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

Na każdy film Paula Thomasa Andersona czekamy jak na Gwizdkę. W tym roku prezent dostaliśmy już pod koniec września, kiedy to na ekrany kin trafiła "Jedna bitwa po drugiej" – luźna adaptacja "Vineland" Thomasa Pynchona. Jak pisał w swojej recenzji Jakub Popielecki: Anderson podkłada Ameryce pod nos krzywe zwierciadło. Wszystko, co jest tu karykaturalnie przeinaczone i podkręcone, przeinaczono i podkręcono tylko po to, by wyraźniej zobaczyć przykrą rzeczywistość sprzed lustra. Efekt to chyba najbardziej poważna-niepoważna wypowiedź w karierze reżysera. Tragikomedia na miarę tragikomicznych czasów. Do tego wspaniali w swoich rolach Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro i Sean Penn oraz – last but not least – młodziutka Chase Infiniti. Parafrazując tytuł: jedno arcydzieło po drugim.


1
plakat filmu Oddaj ją

Oddaj ją

Bring Her Back
2025
1h 44m

Horror

Australia

USA

Horror

W wywiadach bracia Philippou sprawiają wrażenie pociesznych psotników, którzy całe boże dnie spędzają na wymyślaniu absurdalnych żartów. Pochodzący z Australii bliźniacy nie kręcą jednak komedii lecz duszne, depresyjne horrory. Dwa lata temu ich debiutanckie "Mów do mnie" wylądowało na 9. miejscu naszego redakcyjnego rankingu najlepszych filmów 2023 roku. W tym sezonie Philippou dotarli na sam szczyt, pokonując takich zawodników wagi ciężkiej jak Paul Thomas Anderson i Brady Corbet. "Oddaj ją" to w równym stopniu doskonałe warsztatowo kino grozy jak i przeraźliwie smutna psychodrama o żałobie, samotności i nieprzepracowanych traumach. Film, który oblepia cię niczym gęsta, brunatna maź i wchodzi głęboko pod skórę. W idealnym świecie odtwórczyni głównej roli Sally Hawkins zgarnęłaby wszystkie najważniejsze nagrody aktorskie. Nigdy nie widzieliśmy jej w lepszej formie.
 


Powiązane artykuły The Brutalist

Zobacz wszystkie artykuły

Flow  (2024)

 Flow

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Dziewczyna z igłą  (2024)

 Dziewczyna z igłą

Zniknięcia  (2025)

 Zniknięcia

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wybrano nową Dyrektorkę Festiwalu Filmowego w Gdyni

Filmy

Fabuła "Avengers: Doomsday" jest absolutnie genialna – mówi Tom Hiddleston

4 komentarze
Inne Seriale Filmy

Zmarł Isiah Whitlock Jr. Aktor z "Prawa ulicy" i filmów Spike'a Lee miał 71 lat

8 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – Święta spędziliśmy z Grinchem

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – "Wielka powódź" świątecznym hitem

DVD/Blu-ray VOD Filmy

"Predator: Strefa zagrożenia" w końcu na VOD

25 komentarzy
Seriale Multimedia

"Stranger Things": oto zwiastun finałowego odcinka!

21 komentarzy