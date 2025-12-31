Najlepsze filmy, które w 2025 roku można było obejrzeć w Polsce. Wybór redakcji

Zdaniem członków redakcji w mijającym roku do kin i na platformy streamingowe w Polsce trafiło całkiem sporo dobrych filmów. W sumie przynajmniej jeden głos zdobyło aż 70 tytułów.
Jedna próg punktowy udało się przekroczyć tylko 22 filmom.
Lista, którą Wam dziś przedstawiamy, powstała na bazie indywidualnych zestawień poszczególnych członków redakcji. Każda z osób została poproszona o wytypowanie osobistej listy 20 najlepszych filmów roku. Osoby mogły głosować wyłącznie na te filmy, które trafiły między 1 stycznia a 31 grudnia 2025 roku do kinowej dystrybucji w Polsce lub też do oferty obecnych w Polsce platform streamingowych
. To dlatego na liście znalazły się filmy, które na świecie (jak również w Polsce na różnych festiwalach) można było oglądać jeszcze w 2024 roku. Z tego samego powodu na liście brakuje kilku ważnych tytułów 2025 roku, ponieważ polscy dystrybutorzy zamierzają pokazać je dopiero w 2026 roku.
Zanim przedstawimy Wam listę 22 najlepszych filmów 2025 roku w polskich kinach i na platformach streamingowych, mamy kilka honorowych wyróżnień
. To filmy, które zdobyły co najmniej dwa głosy, lecz za mało punktów, by trafić do głównego zestawienia.
"28 lat później
"
"Nasienie świętej figi
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
"
"Brzydka siostra
"
"Mickey 17
"
"Good Boy
"
"Skomplikowani
"
Najlepsze filmy 2025 roku w polskich kinach i na platformach streamingowych. Pozycje 22-11
22. "Kompletnie nieznany
"
21. "Miłość
"
20. "Wojna
"
19. "Eddington
"
18. "Nosferatu
"
17. "Przypływy
"
16. "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"
"
15. "Po polowaniu
"
14. "Lilo & Stitch
"
13. "Superman
"
12. "Bugonia
"
11. "F1. Film
"
TOP 10 NAJLEPSZYCH FILMÓW 2025 WEDŁUG REDAKCJI FILMWEBU