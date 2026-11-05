Tori Spelling i Brian Austin Green ponownie razem. Tym razem w nietypowym formacie

Do sieci trafiła informacja, że Tori Spelling i Brian Austin Green ponownie spotkają się na ekranie. Gwiazdy "Beverly Hills, 90210", które w kultowym serialu wcielały się w Donnę Martin i Davida Silvera, wystąpią razem w nowej produkcji. Tym razem nie będzie to jednak tradycyjny serial, lecz thriller w formacie mikrodramy, przygotowywany przez studio vertTV.
Spelling i Green w produkcji na telefony
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Zdjęcia do niezatytułowanej jeszcze produkcji zakończyły się w środę w Los Angeles. W obsadzie znalazła się również Carol Potter
, czyli serialowa Cindy Walsh, matka Brendy i Brandona. Dla Spelling i Greena to pierwsze zetknięcie się z formatem mikrodram, czyli krótkich produkcji realizowanych w pionowym układzie obrazu, z myślą o oglądaniu na telefonach.
Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły thrillera. Wiadomo jedynie, że scenariusz napisał Theo Buckwald
, który podjął się też reżyserii. Za produkcję odpowiadają Jeffrey Schenck
, Barry Barnholtz
, Peter Sullivan
, Ben Rosenthal
i Brian Nolan
.
VertTV to studio z Los Angeles, które rozpoczęło działalność w lipcu 2026 roku. Jego założyciele mają na koncie ponad 200 filmów telewizyjnych przygotowanych dla stacji Lifetime i Hallmark. Teraz stawiają na krótkie, pionowe produkcje przeznaczone dla użytkowników urządzeń mobilnych. Wśród wcześniejszych projektów studia znalazły się między innymi "Lone Star Hearts" z Cindy Busby
i Joshem Hendersonem
oraz "Finding Hope" z Jodie Sweetin
, Johnem Brothertonem
i Marlą Sokoloff
.
Format mikrodram zyskuje popularność w Ameryce Północnej i innych regionach świata. VertTV podkreśla, że jego seriale powstają z udziałem prawdziwych aktorów, na planach zdjęciowych, bez wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Studio uruchomiło również własną aplikację mobilną na urządzenia z systemami iOS i Android.