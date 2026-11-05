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Tori Spelling i Brian Austin Green ponownie razem. Tym razem w nietypowym formacie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tori+Spelling+i+Brian+Austin+Green+ponownie+razem.+Tym+razem+w+nietypowym+formacie-169514
Tori Spelling i Brian Austin Green ponownie razem. Tym razem w nietypowym formacie
źródło: Getty Images
autor: River Callaway
Do sieci trafiła informacja, że Tori Spelling i Brian Austin Green ponownie spotkają się na ekranie. Gwiazdy "Beverly Hills, 90210", które w kultowym serialu wcielały się w Donnę Martin i Davida Silvera, wystąpią razem w nowej produkcji. Tym razem nie będzie to jednak tradycyjny serial, lecz thriller w formacie mikrodramy, przygotowywany przez studio vertTV.

Spelling i Green w produkcji na telefony



spelling-green.jpg Getty Images © MEGA


Zdjęcia do niezatytułowanej jeszcze produkcji zakończyły się w środę w Los Angeles. W obsadzie znalazła się również Carol Potter, czyli serialowa Cindy Walsh, matka Brendy i Brandona. Dla SpellingGreena to pierwsze zetknięcie się z formatem mikrodram, czyli krótkich produkcji realizowanych w pionowym układzie obrazu, z myślą o oglądaniu na telefonach.

Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły thrillera. Wiadomo jedynie, że scenariusz napisał Theo Buckwald, który podjął się też reżyserii. Za produkcję odpowiadają Jeffrey Schenck, Barry Barnholtz, Peter Sullivan, Ben Rosenthal i Brian Nolan.

VertTV to studio z Los Angeles, które rozpoczęło działalność w lipcu 2026 roku. Jego założyciele mają na koncie ponad 200 filmów telewizyjnych przygotowanych dla stacji Lifetime i Hallmark. Teraz stawiają na krótkie, pionowe produkcje przeznaczone dla użytkowników urządzeń mobilnych. Wśród wcześniejszych projektów studia znalazły się między innymi "Lone Star Hearts" z Cindy Busby i Joshem Hendersonem oraz "Finding Hope" z Jodie Sweetin, Johnem Brothertonem i Marlą Sokoloff.

Format mikrodram zyskuje popularność w Ameryce Północnej i innych regionach świata. VertTV podkreśla, że jego seriale powstają z udziałem prawdziwych aktorów, na planach zdjęciowych, bez wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Studio uruchomiło również własną aplikację mobilną na urządzenia z systemami iOS i Android.

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