Toruń znów pachnie "cholernie dobrą kawą". Nadchodzi Święto Twin Peaks!

W drugiej połowie lutego serialomaniacy – a zwłaszcza miłośnicy twórczości Davida Lyncha – będą mieli kolejny powód do świętowania. W dniach 19–25 lutego Fundacja Tumult, Festiwal CAMERIMAGE oraz współorganizator wydarzenia – Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu – zapraszają mieszkańców miasta i turystów na wyjątkowe Święto Twin Peaks. Finałem obchodów będą dwa specjalne pokazy filmowe w CSW: 24 lutego o godz. 18:00 "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" (z prelekcją dr Radosława Osińskiego) oraz 26 lutego o godz. 18:00 "Twin Peaks: Brakujące elementy". Bilety na oba pokazy w cenie 14zł – bilet ulgowy oraz 16 zł – bilet normalny można kupić w kasie CSW, oraz pojawią się już wkrótce w sprzedaży internetowej. Przez tydzień w wybranych toruńskich lokalach będzie można spróbować kultowego placka wiśniowego i napić się "cholernie dobrej kawy".
Jeśli jesteście fanami "Miasteczka Twin Peaks
", doskonale wiecie, że koniec lutego ma wymiar symboliczny. To właśnie wtedy agent Dale Cooper przybywa do tytułowego miasteczka, rozpoczynając śledztwo w sprawie odejścia Laury Palmer i jednocześnie otwierając jeden z najważniejszych rozdziałów w historii telewizji. Serial, który zadebiutował w 1990 roku, dwoma sezonami zrewolucjonizował sposób opowiadania historii kryminalnych. Po ponad 25 latach powrócił w trzecim sezonie, ponownie elektryzując widzów na całym świecie swoją niejednoznacznością, atmosferą tajemnicy i charakterystycznym lynchowskim humorem.
Z inicjatywy fanów narodziła się tradycja corocznego święta Twin Peaks – spotkań, maratonów filmowych i wspólnego celebrowania świata stworzonego przez Davida Lyncha
i Marka Frosta
. Nieodłącznym elementem tych obchodów w Toruniu stał się zestaw obowiązkowy: placek wiśniowy i kawa, którą agent Cooper określił mianem "cholernie dobrej".
Także w Toruniu, przez siedem dni – od 19 do 25 lutego – w zaprzyjaźnionych kawiarniach i restauracjach będzie można zamówić specjalne lynchowskie propozycje, przygotowane z myślą o fanach serialu i wszystkich, którzy chcą choć na chwilę przenieść się do klimatycznego miasteczka pośród lasów stanu Waszyngton.
Wieloletnia przyjaźń z Davidem Lynchem
Twórczość Davida Lyncha
od lat silnie związana jest z Festiwalem CAMERIMAGE. Reżyser wielokrotnie odwiedzał Toruń, spotykając się z publicznością oraz aktywnie wspierając promocję sztuki operatorskiej.
W 2002 roku otrzymał Nagrodę dla Reżysera o Wyjątkowej Wrażliwości Wizualnej oraz Wyróżnienie Specjalne dla Duetu Autor Zdjęć – Reżyser, które odebrał wspólnie z Frederickiem Elmesem. W 2012 roku został uhonorowany Nagrodą za Całokształt Twórczości dla Reżysera. Festiwal prezentował również jego dorobek artystyczny – w 2012 roku pokazano litografie twórcy, a w 2017 roku zorganizowano wystawę SILENCE AND DYNAMISM, będącą wówczas największą ekspozycją jego prac plastycznych.
Relacja CAMERIMAGE z twórczością Lyncha
trwała przez dekady i zapisała się w historii festiwalu w sposób szczególny. W 2025 roku podczas festiwalu Nagroda dla Duetu Peter Deming – David Lynch, honorująca jedno z najbardziej wpływowych współczesnych partnerstw operator–reżyser, została wręczona Peterowi Demingowi
podczas 33. Gali Otwarcia CAMERIMAGE 15 listopada 2025 roku.
Rok 2026 jest momentem szczególnej refleksji – obchodzimy pierwszą rocznicę odejścia Davida Lyncha, twórcy, który na zawsze zmienił język współczesnego kina i telewizji. Jego artystyczna odwaga, bezkompromisowa wyobraźnia i niezwykła wrażliwość wizualna pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców oraz widzów na całym świecie.
Co więcej, Marek Żydowicz – dyrektor Festiwalu CAMERIMAGE – oraz Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, zaangażowani byli w powstanie trzeciego sezonu Twin Peaks, co stanowi wyjątkowy rozdział w historii relacji festiwalu z reżyserem.
Finał w CSW: "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" oraz "Twin Peaks: Brakujące elementy"
Zwieńczeniem tegorocznego Święta Twin Peaks będą dwa specjalne pokazy filmowe w sali kinowej CSW "Znaki Czasu" w Toruniu. 24 lutego o godz. 18:00 widzowie zobaczą film "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną
", pełnometrażowy prequel serialu z 1992 roku, koncentrujący się na ostatnich dniach życia Laury Palmer i pogłębiający historię znaną z telewizyjnej serii. Seans poprzedzi prelekcja dra Radosława Osińskiego, poświęcona twórczości Davida Lyncha
oraz kontekstom i interpretacjom samego filmu, pozwalająca jeszcze pełniej zanurzyć się w mroczny, symboliczny świat reżysera. Pokaz poprzedzi prelekcja dr Radosława Osińskiego - Doktora nauk humanistycznych, absolwenta polonistyki na UMK w Toruniu, krytyk filmowy i filmoznawcy. Dr Radosław Osiński jest współredaktorem (wraz z Anną Osmólską-Mętrak) polsko-angielskich publikacji "David Cronenberg. W oczach krytyków filmowych" (2016) oraz "David Lynch. Polskie spojrzenia" (2017) – nominowanej do nagrody PISF w kategorii książka o tematyce filmowej.
Dwa dni później, 26 lutego o godz. 18:00, zaprezentowane zostanie "Twin Peaks: Brakujące elementy
" – zbiór scen wyciętych z filmu, które dopełniają i rozszerzają opowieść o losach bohaterów.
Bilety na oba pokazy w cenie 14zł – bilet ulgowy oraz 16 zł – bilet normalny można kupić w kasie CSW, oraz pojawią się już wkrótce w sprzedaży internetowej.