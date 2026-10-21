ToruńCAMERIMAGE: Ujawniamy kolejne filmy Konkursu Głównego!

Wielkie odliczanie do 34. edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE rozpoczęło się na dobre. Jak co roku nasz zespół dołożył wszelkich starań aby zaprezentować naszym widzom najlepsze światowe kino. Dziś prezentujemy kolejne pięć tytułów, które pokażemy w listopadzie w ramach Konkursu Głównego. "BEHEMOT!"
Utalentowany wiolonczelista Alex Serian wraca do rodzinnego Los Angeles po dwudziestu latach spędzonych w trasie. Muzyka, która od lat wyznacza rytm jego życia, tym razem zabierze go w podróż, która na zawsze wszystko zmieni. "CZARNA KULA"
Film "Czarna kula
" w reżyserii Javiera Calva
i Javiera Ambrossiego
, znanych jako Los Javis, opowiada o losach trzech pokoleń mężczyzn na tle przełomowych wydarzeń w historii Hiszpanii. Łączą ich ból, pożądanie i miłość. Carlos pragnie znaleźć swoje miejsce w podzielonym kraju. Sebastián nawiązuje bliską relację z osobą znajdującą się po drugiej stronie konfliktu. Alberto zaś odkrywa skrywaną przez lata rodzinną tajemnicę, która ujawnia wymazane przez przeszłość prawdy. "DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ"
Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swojego przełożonego, MJ-a. W cieniu majestatycznych posągów wyspy dwaj wieloletni partnerzy mierzą się z mrocznymi wydarzeniami z przeszłości i narastającymi politycznymi intrygami. Tymczasem spotkanie Chrisa z dwiema zbuntowanymi studentkami sprawia, że misja w tym odległym rajskim zakątku zaczyna wymykać się spod kontroli. "OJCZYZNA"
Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się latem 1949 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają czarnym buickiem w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy, od kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu po znajdujący się pod okupacją Sowietów Weimar. Powracający do ojczyzny po szesnastu latach spędzonych na emigracji w Stanach Zjednoczonych Thomas Mann musi zmierzyć się nie tylko z podzielonym krajem, ale także z głębokim rozłamem we własnej rodzinie. "PRZEZ ŚCIANĘ"
W mrocznym okresie stalinowskiego terroru w Polsce dwoje młodych ludzi zakochuje się w sobie. Wiesia i Jerzy są więźniami politycznymi osadzonymi w sąsiednich celach, którzy nawiązują kontakt za pomocą alfabetu Morse’a. Prowadzone w ten sposób rozmowy stają się dla nich jedyną odskocznią od brutalnej więziennej rzeczywistości. Choć nigdy się nie widzieli, zaczynają darzyć się uczuciem i z niezwykłą determinacją walczą o możliwość bycia razem. Film oparty jest na prawdziwej historii niesamowitej miłości.