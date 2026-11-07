ToruńCAMERIMAGE 2026: 10 filmów, które warto obejrzeć

W Toruniu wystartował dziś festiwal CAMERIMAGE – jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, wyróżniający się tym, że w centrum uwagi stawia sztukę operatorską i wizualną stronę kina. W programie znalazło się ponad 200 projekcji, w tym konkursowe fabuły, dokumenty, debiuty, seriale i etiudy studenckie. Festiwal otworzy "Artificial" Luki Guadagnino, a oprócz seansów zaplanowano spotkania z twórcami, Q&A, warsztaty, seminaria i wystawy. My tradycyjnie jesteśmy już na miejscu gotowi, by relacjonować Wam najważniejsze wydarzenia tego święta. Śledźcie więc naszą stronę główną i konta w social mediach.
Zaczynamy od naszej listy filmów, których nie można w tym roku przegapić. Śmiało, dopisujcie, czego Wy nie możecie się doczekać.
Festiwal potrwa do 14 listopada.
ToruńCAMERIMAGE: Co oglądać? Top 10 naszych faworytów