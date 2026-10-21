ToruńCAMERIMAGE 2026: Konkurs Dokumentów

Daniel nie usłyszał, jak jego syn Krzysiek wyszedł z domu i ruszył w stronę mostu nad Wisłą, gdzie widziano go po raz ostatni. Został jeszcze uchwycony przez kamerę, a potem zniknął: może skoczył, a może zszedł z mostu. Od tego czasu Daniel wraz z żoną żyją w zawieszeniu między nadzieją i strachem. Mężczyzna nie potrafi bezczynnie czekać na przełom w śledztwie. Buduje więc łódź wyposażoną w kamery i drony, by samodzielnie przebadać dno rzeki, a poszukiwania całkowicie go pochłaniają. Samotne godziny spędzone na łodzi stają się dla niego szansą na rozliczenie z dotychczasowym życiem.Gara i jej trzynastoletnia córka Nada co roku wracają na rodzinne pastwiska w górach Sinjajeviny w Czarnogórze, żyjąc w bliskości z naturą i zgodnie z pasterską tradycją. Ich dotychczasowemu życiu zagrażają jednak ogłoszone przez rząd plany utworzenia w tym miejscu poligonu wojskowego. Gara staje na czele lokalnego ruchu oporu, a dorastająca Nada mierzy się z doświadczeniem utraty i pytaniami o niszczycielski wpływ człowieka na środowisko. Film łączy ekologiczną refleksję z intymnym portretem relacji matki i córki.Najmłodszy z rodziny Jourdelów, Gabin mieszka w północnej Francji i ma w przyszłości przejąć sklep mięsny ojca. Marzący o zupełnie innym losie chłopak czuje się rozdarty między lojalnością wobec rodziny a pragnieniem pójścia własną drogą: chce przygotować krowę do udziału w wystawach, założyć hodowlę psów i uratować gospodarstwo matki przed bankructwem. Dokumentalny Gabin obejmuje dziesięć lat życia młodego bohatera, pozwalając zanurzyć się w jego świecie i śledzić jego losy od ósmego do osiemnastego roku życia.Filmowe studium upału jako stanu i doświadczenia na granicy ludzkiej wytrzymałości. Pokazując wywoływane przez nie zawroty głowy, utratę kontroli i zaburzenia percepcji, sprawia, że zjawisko to staje się wręcz namacalne. Koncentrując się na klimacie Zatoki Perskiej, jednego z najgorętszych regionów świata, Heat tworzy panoramę ludzkich historii, nastrojów i strategii przetrwania, stając się jednocześnie spojrzeniem w przyszłość, która wkrótce może czekać nas wszystkich.Odwieczny szlak migracyjny niedźwiedzia polarnego coraz częściej zderza się z rzeczywistością współczesnego świata zdominowanego przez człowieka, pełnego turystów, strażników przyrody i myśliwych. Gdy darzony dotąd respektem drapieżnik zaczyna być w nim postrzegany jako intruz, coraz trudniej rozstrzygnąć, do kogo bardziej należy ta wspólna dotąd przestrzeń ludzi i zwierząt. Powracając do Churchill w kanadyjskiej Manitobie, autorzy filmu rozwijają temat podjęty we wcześniejszym krótkim metrażu, tworząc wielowymiarowy i wymykający się prostym ocenom portret niełatwego współistnienia ludzi i niedźwiedzi polarnych. Z wyczuciem przyglądają się tej relacji, pokazując, jak arktyczne drapieżniki radzą sobie w rzeczywistości, w której są nieustannie obserwowane, fotografowane i zawracane z obranej drogi. Podważając konwencję dokumentu przyrodniczego i unikając moralizowania, Kłopotliwy niedźwiedź kwestionuje utarte wyobrażenia o dzikiej przyrodzie jako elemencie widowiska.Skazany jako nastolatek za brutalne przestępstwo, Ryan odnajduje sens życia, pracując przy owcach na więziennej farmie. Ład i porządek panujące za kratami ostro kontrastują z chaosem, który zastaje po wyjściu na wolność, gdy przeszłość ponownie daje o sobie znać. Magilligan to wnikliwy portret człowieka rozdartego między dwoma światami, który ma do stracenia znacznie więcej niż tylko wolność.Psychodeliczna odyseja w głąb struktury wszechświata, w której przewodnikiem jest filmowiec prowadzący niezwykłe eksperymenty na pograniczu sztuki i nauki, pozwalające zajrzeć za kulisy funkcjonowania natury. Film zarejestrowany wyłącznie za pomocą kamery, bez użycia efektów wizualnych czy cyfrowych zabiegów, zachwyca hiperrealistycznymi obrazami, które zyskują dodatkowy wymiar dzięki muzyce legendarnego Nilsa Frahma oraz eterycznym kompozycjom elektronicznym stworzonym specjalnie na jego potrzeby przez Rival Consoles. Zwykła ciekawość przeradza się dzięki nim w hipnotyzującą audiowizualną przygodę, prowadzącą widza od najmniejszych cząstek subatomowych aż po bezmiar kosmosu. Śledząc siły i zjawiska kształtujące otaczającą nas rzeczywistość, Phenomena staje się immersyjnym doświadczeniem dla zmysłów, pozwalającym odkrywać cuda wszechświata i nasze w nim miejsce.Nikola, rolnik zmagający się z konsekwencjami nowych regulacji rządowych, nie jest w stanie sprzedać ani swojej ziemi, ani plonów. Gdy jego rodzina wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, mężczyzna podejmuje pracę na wysypisku śmieci, gdzie znajduje rannego białego bociana, Silyana. Nikola otacza ptaka opieką, a między nimi stopniowo rodzi się niezwykła więź. Ta nieoczekiwana relacja staje się osią poruszającej opowieści o zmianach klimatycznych, migracji zarobkowej, wytrwałości w obliczu przeciwności losu i cichej sile bliskości.