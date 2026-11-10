ToruńCAMERIMAGE 2026: Mahershala Ali miał grać Blade’a. Zagrał w tym filmie (recenzja)

W programie tegorocznego festiwalu ToruńCamerimage 2026 możemy zobaczyć film "Your Mother Your Mother Your Mother", który wyreżyserował Bassam Tariq, niedoszły twórca nowej wersji "Blade’a". W roli głównej – niedoszły nowy Blade, Mahershala Ali. Recenzuje Adam Kruk.
Czy ktoś pamięta jeszcze o przygotowywanej przez Marvela nowej wersji kultowego "Blade’a
"? Na pewno pamięta wybrany na następcę Wesley’a Snipesa Mahershala Ali
, który przez rok, by wcielić się w wiecznego łowcę, rozwijał tężyznę fizyczną i trenował sztuki walki. Z filmu nic nie wyszło – zamiast stać się popkulturowym fenomenem, projekt dołączył do wstydliwej klasyki dzieł nigdy niepowstałych. A jednak determinacja dwukrotnego laureata Oscara nie poszła na marne – Ali
poznał wówczas mającego odpowiadać za reżyserię Bassama Tariqa
, a gdy projekt ostatecznie trafił do kosza, panowie postanowili połączyć siły w "Your Mother Your Mother Your Mother
". Tu wreszcie wypracowane w pocie czoła muskuły miały szansę wycisnąć z porażki – przynajmniej umiarkowany – sukces. Bo choć aktorsko-reżyserski duet nie dołączył do lukratywnego uniwersum, Ali
udowodnił, że sprawdza się w kinie akcji, Tariq zaś, że jest niezwykle uzdolnionym autorem, którego kolejne przedsięwzięcia należy uważnie śledzić.
To jego druga fabuła po świetnym "Mogul Mowgli
" z Rizem Ahmedem
– brytyjskim gwiazdorem, z którym Tariqa
łączy pakistańskie pochodzenie, a ostatnio również napisany przez aktora kapitalny miniserial "Bait
", którego pierwszą połowę wyreżyserował. Komediowa produkcja, której początkiem jest casting nowego Bonda, podśmiechuje się z obyczajów wyznawców Mahometa, ale życzliwie, walcząc ze stereotypami na ich temat. Wydaje się, że "Your Mother Your Mother Your Mother
" stawia sobie podobny cel, ale realizuje go w sposób mogący budzić więcej wątpliwości. Przede wszystkim punktem wyjścia do oswajania zachodnich społeczeństw z islamem jest tu nie śmiech (humor jest obecny, ale głębiej ukryty i ciemniejszy), tylko przemoc – stąd nie zdziwią mnie głosy o umacnianiu najgorszych klisz o muzułmanach. Wydaje się jednak, że film nie tyle chce je powielać, co raczej się nimi zabawić – w celu stworzenia prawdziwie spektakularnego kina akcji (w którym przemoc dawno przecież została oswojona i znormalizowana). A także dostarczenia widowiska, z którego bije pewien naddatek estetyczny i autorskie piętno – trochę jak we wczesnych filmach braci Safdie
czy późnych Lynne Ramsay
.
Już w pierwszej scenie widzimy granego przez Aliego
Latifa mordującego skinheada, a właściwie zacierającego ślady po egzekucji, która została naszym oczom oszczędzona. Prolog prawie jak z "Leona zawodowca
" przerywa telefon – hitman dowiaduje się, że jego żona właśnie zmarła, osierocając trójkę dzieci, w tym niemowlaka. Akcja szybko skręca więc w stronę thrillera tacierzyńskiego: Latif ogarnąć musi dwójkę dorastających dzieci – kilkuletniego Quadira (Jahleel Kamara
) i buntującą się nastolatkę Fatihę (Adia
) – oraz wyżywić pozbawionego pokarmu matki brzdąca. Problem w tym, że maluch nie chce pić kupnego mleka, misją Latifa staje się więc odtąd zdobywanie pokarmu młodych matek, co z kolei kieruje film w stronę opowieści niemal wampirycznej – tyle że czerwień krwi zastępuje tu biel mleka. Determinacja w ich zdobyciu pozostaje jednak podobna, a i krew powróci, by polać się strumieniami. Całą recenzję autorstwa Adam Kruka przeczytacie TUTAJ.
"Your Mother Your Mother Your Mother" – zwiastun
Latif, pobożny płatny zabójca, przemierza Houston po śmierci żony, usiłując ochronić swoje dzieci przed zagrożeniem związanym z jego przeszłością.