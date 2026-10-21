ToruńCAMERIMAGE 2026: Skład Konkursu Filmów Polskich 2026

W świecie, w którym starość stała się największym tabu, Sara i jej partner Oskar planowali zestarzeć się razem. Ostatecznie dokonali jednak odmiennych wyborów. Sara pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar skorzystał z kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Po latach niespodziewanie spotykają się. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne zmiany? Czy można być wolnym w świecie, który odmawia prawa do przemijania?Jest luty 1943 roku. Podczas śnieżycy w Małym Zalesiu pojawia się przysłany z Berlina samotny jeździec – niemiecki urzędnik Wolff. Oficjalnym celem jego przyjazdu jest odzyskanie ważnej dokumentacji, w której posiadaniu był miejscowy żydowski bogacz Levi. W rzeczywistości Wolff poluje jednak na złoto, które Levi miał zostawić swojemu adwokatowi tuż przed ucieczką z Polski. Podejrzewa, że "skarb Żydów" odnalazł i ukrył wyznaczony przez Niemców zarządca opuszczonego gospodarstwa po Levim, Józef Kaim. W miasteczku pojawia się jeszcze jeden "łowca" skarbu, który odkrywa, że Wolff w rzeczywistości nazywa się Israel Levi, a jego prawdziwym celem jest odzyskanie złota ojca, by wesprzeć żydowskich bojowników przygotowujących powstanie w warszawskim getcie.Pięćdziesięcioletnia Roma znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Jej największym marzeniem jest znalezienie miejsca, które mogłaby nazwać domem. Gdy po raz kolejny zderza się z biurokratyczną machiną i traci nadzieję na polepszenie swojej sytuacji, pozostaje jej już tylko zapomnieć się na chwilę. Wtedy na jej drodze pojawia się trzydziestoletnia Marta...Rok 2015, Europa w cieniu kryzysu finansowego i migracyjnego. Piotr, polski makler giełdowy, po latach spotyka swojego ojca Jorgosa, ekscentrycznego greckiego muzyka. Razem wyruszają starym samochodem z Grecji do Polski, by uregulować sprawę rodzinnego spadku. Dzieli ich wszystko: pieniądze, temperament, pamięć i niewypowiedziany żal. Podczas podróży powracają demony greckiej wojny domowej, emigracji i rozstania sprzed lat. Gdy na ich drodze pojawia się syryjska uchodźczyni, wyprawa nabiera nowej, nieoczekiwanej dynamiki, a ojciec i syn muszą zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, której początki sięgają Polski 1987 roku.Opowieść o miłości, o której nie śmie się marzyć, a która wydarzyła się naprawdę. On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani Jacek i Grażyna Kuroniowie są przekonani, że razem mogą zmienić świat. Rezygnują z prywatności i angażują się w walkę o wolność, a ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji i miejscem spotkań ludzi gotowych zaryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Życie podporządkowane wspólnej idei wystawia jednak ich uczucie na ciężką próbę. Krótkie chwile intensywnej bliskości przeplatają się z długimi okresami rozłąki, gdy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego stawia ich przed kolejnymi dramatycznymi wyborami. Czy miłość zdoła przetrwać w rzeczywistości, która tak bezwzględnie próbuje ich rozdzielić?Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich – światowej sławy młodego pianisty, cieszącego się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skłonić wielu innych do przejścia na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi cała potęga i perfidia rosyjskiego systemu?Film inspirowany prawdziwą historią. Mary przypadkowo odkrywa Syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że jej autorem jest sam Pablo Picasso, który odwiedził Polskę w 1948 roku! Kobieta jest zachwycona. Nie każdy ma przecież oryginalnego Picassa na własnej ścianie. Nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że Syrenka postawi jej życie na głowie! Za ścianą mieszka Radomski, emerytowany dziennikarz, który pamięta wizytę artysty. Odkrycie rysunku wcale mu się nie podoba. Odżywają bowiem wspomnienia, o których zdążył już zapomnieć. Mężczyzna powraca myślami do tamtych wydarzeń i losów swoich sąsiadów, którzy w zamian za otrzymane mieszkanie musieli pokazywać Syrenkę wszystkim zainteresowanym.