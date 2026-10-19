ToruńCAMERIMAGE 2026: Ujawniono pierwsze tytuły Konkursu Głównego





















Marie pracuje jako niania i służąca, która ma wkrótce poślubić swojego pracodawcę, zamożnego i znacznie starszego od niej wdowca. Młoda kobieta skrywa jednak wstydliwą tajemnicę. Podczas II wojny światowej łączyła ją intymna relacja z niemieckim żołnierzem. Gdy przeszłość zaczyna ją doganiać i zagrażać jej nowemu życiu, Marie jest gotowa zrobić wszystko, by w powojennym chaosie zachować świeżo zdobyty status pani domu.Gleb, dyrektor dużej firmy i jego znacznie młodsza żona Galina na zewnątrz tworzą idealny obraz dobrze sytuowanej pary. Wspólnie wychowują syna w wieku szkolnym, ale uczucie między nimi już dawno zastąpiła obojętność. Wszystko zaczyna się dodatkowo komplikować, gdy mężczyzna otrzymuje od burmistrza miasteczka polecenie wytypowania czternastu pracowników swojej firmy, którzy trafią na wojenny front. W tym samym czasie Gleb zaczyna podejrzewać, że żona go zdradza. Z pozoru opanowany i pragmatyczny bohater zaczyna tracić grunt pod nogami i podejmować coraz bardziej radykalne i niebezpieczne decyzje.Nauczyciel przedmiotów ścisłych Ryland Grace, który zostaje zupełnie sam, z dala od domu, nawiązuje przyjaźń z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. Pokonując wszelkie dzielące ich różnice, obaj odkrywają, że nawet w bezkresnej przestrzeni kosmosu największą siłę daje nam więź z inną żywą istotą.Radziecka Łotwa, 1964 rok. Mierząca niemal dwa metry nastoletnia Ulya dorasta w odległym kołchozie w rodzinie starowierców. Jej nietypowy wzrost niepokoi bliskich, którzy zastanawiają się, czy dziewczyna odnajdzie swoje miejsce w świecie. Gdy wieść o niezwykłej nastolatce dociera do trenerów koszykówki, Ulya zostaje zwerbowana do znanej drużyny i wyjeżdża do Rygi, gdzie ciężko trenuje, jednocześnie zmagając się z własną tożsamością i kompleksami. Dziewczyna szybko odkrywa, że kariera sportowa nie spełni jej marzenia o zwyczajnym życiu. Po ucieczce z powrotem do rodzinnej wioski uświadamia sobie jednak, że zarówno tu, jak i w koszykarskim środowisku jest postrzegana przede wszystkim przez pryzmat imponującego wzrostu. Gdy wreszcie zaczyna akceptować swoją wyjątkowość, staje przed wyborem: ukrywać się dalej czy spróbować zostać najlepszą zawodniczką na świecie.Stojący nad brzegiem jeziora niedaleko Berlina dom jest niemym świadkiem stulecia wydarzeń, które zmieniają otaczający go świat: narodzin nazizmu i wojennego spustoszenia, sowieckiej okupacji, zjednoczenia Niemiec i początku nowej epoki. Kolejne systemy pozostawiają na nim swoje ślady, a jego mieszkańcy przychodzą i odchodzą: żydowska rodzina, oportunistyczny architekt z żoną, pełna ideałów pisarka i jej wnuczka. Dwanaście ludzkich losów splata się tu w poszukiwaniu spokoju i własnego miejsca, podczas gdy stary dom przez dekady dziejowych zawirowań pozostaje dla wszystkich bezpieczną przystanią.