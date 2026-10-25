ToruńCAMERIMAGE 2026. Prezentujemy skład Pokazów Specjalnych

Film opowiada o losach trzech pokoleń kobiet: tytułowej Apolonii, jej córki Marty i wnuczki Justyny. Odsłania prawdziwą rodzinną historię, przez lata skrywaną przed młodszym pokoleniem, ponieważ cena ujawnienia prawdy wydawała się zbyt wysoka. Wychodzące na jaw po dekadach sekrety na zawsze zmieniają życie bohaterek.Nie chcieli odbierać telefonów od Judy Heumann, więc postanowiła zająć ich budynek. W 1977 roku młoda kobieta z niepełnosprawnością i grupa zdeterminowanych outsiderów mają dość. To, co zaczyna się jako spontaniczny akt buntu, przeradza się w najdłuższą okupację budynku federalnego w historii Stanów Zjednoczonych. Setki protestujących zajmują kolejne placówki i odmawiają ich opuszczenia, dopóki urzędnik blokujący ich postulaty nie podejmie działań. Przenosząc swój protest do szacownych gmachów administracji publicznej, mimowolni przywódcy ruchu przecierają szlaki, którymi nikt wcześniej nie podążał.Kilkadziesiąt lat po swoim tajemniczym zniknięciu Krwawa Hrabina powraca do współczesnego Wiednia, gdzie spotyka się ze swoją oddaną służącą Hermine. Razem wyruszają na poszukiwanie niebezpiecznej księgi, która ma moc unicestwienia wszelkiego zła, w tym również takich jak one wampirów. Poszukiwania prowadzą je początkowo przez najwspanialsze zabytki miasta, a następnie rozszerzają się na Czechy. Do ich misji z czasem dołączają melancholijny siostrzeniec Hrabiny, wampir-wegetarianin Bubi, oraz jego psychoterapeutka. Tymczasem para wampirologów i inspektor policji nadal depczą im po piętach.Peter od lat wiedzie beztroskie życie stałego bywalca nowojorskich klubów nocnych, organizując imprezy, bawiąc się i konsekwentnie unikając odpowiedzialności. Pewnego dnia pod jego drzwiami pojawia się dziesięcioletni Arlo – syn, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Po śmierci matki chłopiec potrzebuje opieki, a jego pojawienie się zmusza mężczyznę do zmierzenia się z rolą, do której zupełnie nie jest przygotowany. Początkowo Peter próbuje pogodzić ojcostwo z dotychczasowym życiem, jednak relacja z synem stopniowo zaczyna zmieniać jego sposób patrzenia na siebie i własną przyszłość.Mona, odkąd pamięta, jest panią domu, żoną i matką. Kropka. Na jej własne ambicje, plany i marzenia nigdy nie było miejsca ani czasu. Teraz, gdy dzieci dorosły, a mąż poświęca się karierze, Mona postanawia zaskoczyć wszystkich i zrealizować swoje wielkie marzenie: zagrać w teatralnej sztuce. Gdy udaje się jej zdobyć angaż, ekscentryczny reżyser nie ukrywa, że wybrał ją nie ze względu na talent, a z powodu braku innych kandydatek. Choć wydaje się, że kobieta pasuje do tego kolorowego świata jak pięść do nosa, z czasem zaczyna traktować teatralną trupę jak własną rodzinę.Najpotężniejszy człowiek świata wyrusza w szaloną misję, chcąc udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą spowodował, tę ludzkość zniszczy.Opowieść o niezwykłej drodze do sławy Umm Kulsum, rozpoczynająca się jeszcze w dzieciństwie, gdy w przebraniu chłopca śpiewała na egipskiej prowincji i wiodąca przez Kair, gdzie musiała walczyć o uznanie, jednocześnie zmagając się z miłosnymi rozczarowaniami i osobistymi wyrzeczeniami. Kobieta z czasem stała się najsłynniejszą pieśniarką arabskiego świata, a ukoronowaniem jej kariery był historyczny koncert w paryskiej Olympii w 1967 roku.Podróż przez historię kapitalizmu i chciwości człowieka. Dystopijny Nowy Jork, zamieszkany przez surrealistyczne postacie i zwierzęta, staje się scenerią hipnotyzującej wyprawy w głąb złożonej ludzkiej natury, ukazującej zarówno swoje najlepsze, jak i najgorsze oblicze.Lisbet i Mihai Gheorghiu to konserwatywne małżeństwo, które z pięciorgiem dzieci przeniosło się z Rumunii do Norwegii. Rodzina codziennie studiuje Biblię i chroni dzieci przed pokusami współczesnego świata. Ich zasady budzą poruszenie, gdy jedno z dzieci zostaje oskarżone o krytykę czyjejś orientacji seksualnej. Prawdziwa lawina rusza jednak, gdy na ciele najstarszej z córek ktoś zauważa siniak. Pochodząca z Norwegii Lisbet lepiej od męża rozumie powagę sytuacji, ten jednak uważa, że ma prawo wychowywać dzieci według własnych zasad. Kiedy przyznaje, że zdarza mu się dawać klapsy, uruchamia ciąg wydarzeń.Stuletnia kobieta pojawia się bez zapowiedzi na przesłuchaniu do broadwayowskiego spektaklu. Stojąc samotnie na scenie, odsłania kolejne zaskakujące fakty o swoim życiu, które upłynęło na oczach całego świata, podważając wszystko, co do tej pory o niej sądzono.W świecie (nie)dalekiej przyszłości rządzonym przez sztuczną inteligencję detektyw o wielu obliczach i co najmniej oryginalnym stylu otrzymuje zlecenie rozwiązania zagadki morderstwa. Będzie to jednak tylko punkt wyjścia do serii dziwnych zdarzeń, które zachwieją nowym porządkiem świata. System jest niestabilny. Temperatura rośnie. Czy poczucie obowiązku i służby wygra z jego dziką, uśpioną naturą?Podróż poślubna po Europie wiedzie świeżo upieczonych małżonków, Fiodora i Annę, do Baden, gdzie nieoczekiwanie zostają na długie, burzliwe lata. Para wspólnie zmaga się z przeciwnościami losu, pokonując kolejne przeszkody, by Fiodor mógł ostatecznie napisać swoje przyszłe arcydzieło, Idiotę.Mietek jako dziecko traci wzrok i zostaje oddany przez matkę pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się dla niego nowym sposobem komunikacji ze światem. Z biegiem czasu zostaje świetnym pianistą klasycznym, jednak gdy w jego życiu pojawia się jazz, ma już tylko jeden cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym w Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy zarówno w kraju, jak i na świecie. Wtedy na jego drodze pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza. To spotkanie zmieni jego życie.Kiedy możnowładca Murashige Araki buntuje się przeciwko tyranowi Nobunadze Odzie, zostaje oblężony we własnym zamku. Odcięty od świata musi zmierzyć się z serią tajemniczych zbrodni, które burzą kruchy porządek na jego dworze, siejąc strach i wzajemną podejrzliwość. W obliczu zbliżającej się armii Ody i zdrajcy ukrywającego się wśród jego ludzi Murashige zostaje zmuszony do niełatwego sojuszu z Kanbeiem Kurodą, genialnym, lecz niebezpiecznym strategiem więzionym w zamkowych lochach.Monę i Tamsin pozornie łączy niewiele. Arogancka i dowcipna Mona mieszka z bratem Philem, który po religijnym nawróceniu próbuje zbawiać wszystkich wokół. Tamsin to rozpieszczona córka zamożnych rodziców, ze skłonnością do dramatyzowania. Ich spotkanie szybko przeradza się we wzajemną fascynację, a losy trójki bohaterów coraz mocniej zaczynają się splatać.Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada historię nauczycielki tkwiącej w przemocowym małżeństwie, która podejmuje pracę w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze, prowadząc zajęcia z kreatywnego pisania. Wkrótce kobieta zaczyna darzyć uczuciem charyzmatycznego więźnia odsiadującego tam wyrok. To, co następuje później, każe postawić pytania nie tylko o istotę kary i odwetu, ale także o granice naszego człowieczeństwa.Film oparty na prawdziwej historii młodego Ghańczyka Ousmana Umara, który opuszcza rodzinną wioskę, zafascynowany wizją "krainy białych ludzi" – odległego miejsca rozbudzającego jego ciekawość. Po pełnej przeszkód podróży dociera do Barcelony, gdzie odkrywa, że życie wygląda tu zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażał. Wtedy właśnie poznaje Montse, która przyjmuje go do swojej rodziny i oferuje mu nie tylko miłość i wsparcie, ale także szansę na przyszłość. Bohater nie tylko z niej korzysta, lecz przekuwa w coś znacznie większego.Gary, były nowojorski policjant, wciąga swojego brata Irwina w interes, który ma wreszcie ustawić finansowo jego rodzinę. Plan zakłada nawiązanie współpracy ze społecznością rosyjskich imigrantów. Gdy okazuje się, że w rzeczywistości to potężny rosyjski gang, na wycofanie się z interesu jest już późno. Nowi wspólnicy szybko zmieniają się w bezwzględnych wrogów, a stroniący od przemocy Irwin będzie musiał stanąć w obronie swojej rodziny.Historia dwóch małżeństw: zwolnionego z pracy mężczyzny i jego żony oraz twórczyni filmowej i jej męża. Ich drogi krzyżują się, gdy postanawiają wspólnie nakręcić film dokumentalny. W trakcie jego realizacji przyjdzie im skonfrontować się z różnicami dzielącymi ich codzienne życie oraz skrywanymi pragnieniami.Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją i żądzą sukcesu a obsesją, która zamienia się w niebezpieczną grę. Charyzmatyczny reporter Chris Hansen przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnym obsesjom i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel.Rok 1969. Ambitny wydawca Rupert Murdoch przejmuje brytyjski dziennik "The Sun" i powierza jego prowadzenie bezkompromisowemu redaktorowi Larry'emu Lambowi. Ich celem jest stworzenie gazety, jakiej świat jeszcze nie widział. Stawiają na skandale z udziałem znanych osób, zdjęcia paparazzich, piszą o seksie, pokazują nagość i komunikują się językiem ulicy, wywracając tym samym do góry nogami panujące do tej pory zasady dziennikarstwa. W krótkim czasie "The Sun" staje się fenomenem kulturowym, przyciągając miliony czytelniczek i czytelników.Triumf serca to dramat oparty na prawdziwej historii św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbem się kończy, w celi śmierci. I choć w retrospekcjach powracamy do ważnych momentów w jego życiorysie, to właśnie w tej zamkniętej przestrzeni rozgrywa się najbardziej przejmująca opowieść o ostatnich dniach życia świętego.Głęboko wierzący płatny zabójca Latif próbuje pogodzić pracę, wiarę i ojcostwo. Po śmierci żony mężczyzna wyrusza w desperacką podróż przez Houston, by ochronić swoje dzieci. Będzie musiał stawić czoła zarówno siłom, które coraz mocniej zaciskają wokół niego pętlę, jak i narastającym w nim wątpliwościom dotyczącym własnych przekonań.Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, dziecko, niezły status materialny. Jednak za tą fasadą kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru małżeństwo zaprasza na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę, która wyciąga na powierzchnię głęboko skrywane pragnienia.