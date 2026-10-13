ToruńCAMERIMAGE Konkurs Debiutów Operatorskich 2026

Konkurs Debiutów Operatorskich został zainicjowany w roku 2010 jako konsekwencja coraz większego otwarcia na wartych uwagi młodych twórców i kreowane przez nich nowe filmowe zjawiska. Pomysł utworzenia tej sekcji jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań. Od lat bowiem sprzyjamy nowatorskim twórcom, w których projektach spotykają się intelektualna swoboda, przenikliwość spojrzenia na sprawy świata oraz chęć inspirowania innych artystów ekranu.
Efektem Konkursu Debiutów Operatorskich są nowe odkrycia: świetne filmy, które pomimo dużej wartości artystycznej z trudem dotarłyby do szerszego obiegu oraz znakomici twórcy, których nowe przedsięwzięcia zaskakują nie tylko przyznających nagrody członków Jury, ale i widzów na całym świecie. W obu Konkursach brane są pod uwagę pierwsze i drugie filmy danych twórców.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 3 DAYS IN SEPTEMBER, zdjęcia: Alexandru Dorobanțu
Gdy na ślubie Bianki niespodziewanie pojawia się kochanka jej narzeczonego, świat kobiety rozpada się na drobne kawałki. Oszołomiona rzuca się do ucieczki kolejką turystyczną, rozpoczynając w ten sposób pełną chaosu i osobliwych spotkań odyseję przez opustoszały poza sezonem nadmorski kurort. Doświadczone upokorzenie staje się dla niej impulsem do zerwania z dotychczasowym życiem, a noc pełna wyzwalającego buntu przynosi wraz ze wschodem słońca nowy cel. THE BLIND GIRL AND AN ELEPHANT, zdjęcia: Samiul Karim Shuptak
W ogarniętej pandemią wiosce trzy młode dziewczyny marzą o ucieczce przed narzuconym im losem. W świecie pełnym przemocy, przymusowych małżeństw i publicznego upokarzania ich drogi stopniowo zaczynają się rozchodzić. Jedną z nich jest niewidoma Momi, która decyduje się wyruszyć w duchową podróż, kierowana wizją tajemniczego słonia, stającego się symbolem nadziei i szansy na odzyskanie wolności. Film to współczesna przypowieść o opresji, niezłomności i niepohamowanym pragnieniu wyzwolenia. EFFI O BLAENAU, zdjęcia: Eira Wyn Jones
Effi to młoda kobieta z Blaenau Ffestiniog, miasteczka, w którym zamknięto wszystkie puby, miejsca pracy zniknęły, a jedynym źródłem utrzymania całej jej rodziny jest babcia dorywczo pracująca w barze serwującym rybę z frytkami. Przypadkowe spotkanie w klubie nocnym w Llandudno pozwala Effi doświadczyć przez krótką chwilę życia, o jakim nigdy nie śniła. Jednak to, co wydarza się później brutalnie sprowadza ją z powrotem na ziemię. Film jest adaptacją sztuki Gary’ego Owena Iphigenia in Splott, której premiera odbyła się w 2015 roku w Sherman Theatre, a następnie była wystawiana na scenach całego świata. A GIRL UNKNOWN, zdjęcia: Zhongqiang Liang
Młoda Chinka między szóstym a osiemnastym rokiem życia wychowywała się w trzech kolejnych rodzinach, za każdym razem otrzymując nowe imię i tożsamość. Szukając własnego miejsca i szansy na miłość, bohaterka mierzy się z ciężarem przeszłości i niepewnością tego, co ją czeka, by ostatecznie odnaleźć własną drogę. HIDEAWAY: THE DOSSIERS, zdjęcia: Daiyao Yan
Rok 1942, najmroczniejszy okres okupacji Szanghaju. W głębi starego domu przy ulicy Ferry Road 52 spoczywają starannie ukryte skrzynie zawierające ściśle tajne chińskie dokumenty. W naznaczonej obecnością japońskich wojsk i kolaborantów rzeczywistości, w której nie sposób odróżnić wroga od przyjaciela, ciasne wnętrza budynku stają się miejscem pełnym ukrytych zagrożeń, a zwykli ludzie walczą o przetrwanie. Tajni agenci Xu Shuting i jego żona Shen Yulin otrzymują nową misję: rozdarci między pokusą biernego poddania się biegowi wydarzeń a wiernością własnym przekonaniom, mają stać się „dwiema kroplami wody w bezkresnym oceanie” i ochronić tlącą się iskierkę nadziei nawet za cenę życia. I'LL BE GONE IN JUNE, zdjęcia: Giulia Schelhas
Rok 2001. Szesnastoletnia Franny przyjeżdża w ramach wymiany uczniowskiej z Niemiec do położonego na pustyni sennego miasteczka Las Cruces w Nowym Meksyku. Będąc z dala od domu, próbuje odnaleźć się w szkolnej codzienności, zmagając się z niezręcznymi sytuacjami, nieznośnym upałem i niespokojnymi nocami. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy poznaje Elliotta, chłopaka, którego smutek zdaje się odzwierciedlać jej własne emocje. W czasie, gdy Ameryka próbuje otrząsnąć się po zamachach z 11 września, w dziewczynie zaczyna zachodzić wewnętrzna przemiana rozkwitająca nieoczekiwaną czułością. THE LION AT MY BACK, zdjęcia: Manu Tilinski
Mariama, nastoletnia Senegalka ubiegająca się o azyl oraz Stella, Cypryjka wychodząca z uzależnienia od narkotyków próbują na nowo ułożyć sobie życie. Gdy ich drogi krzyżują się po raz pierwszy, obie wykorzystują tę znajomość do własnych celów. Z czasem jednak ich wspólna walka o przetrwanie w świecie, który zawiódł je obie, niespodziewanie rodzi między nimi więź na kształt relacji matki i córki. Kobiety odkrywają na nowo prawdziwe znaczenie miłości i rodziny we wzruszającej opowieści o poświęceniu, kobiecej solidarności i odnajdywaniu własnej siły. MANHUNT, zdjęcia: Jon Glendon
Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch młodych mężczyzn, którzy wyruszają w podróż samochodem, próbując uciec od życia bez perspektyw. Przemierzają opustoszałe miasteczka i bezkresne lasy, a granica między ułudą cyfrowego życia a rzeczywistością poza siecią zaczyna się stopniowo zacierać. Nadając konwencji true crime formę przypowieści, Manhunt przygląda się samotności, męskości i kolonialnemu mitowi nowego początku, aż poszukiwanie sensu przeradza się w przemoc. Szukając wybawienia na rozległych rubieżach Północy, bohaterowie odkrywają, że nie są w stanie uciec od tego, kim się stali. MOTHERWITCH, zdjęcia: Jack McDonald
Cypr, rok 1882. Eleni, odrzucona przez otoczenie malarka, próbuje przywrócić do życia swoje zmarłe dzieci. Zamiast tego nieświadomie budzi jednak Kalikantzari, istoty wywodzące się z cypryjskiego folkloru. Kobieta musi teraz znaleźć sposób na przezwyciężenie własnego żalu i gniewu, by zdjąć klątwę, która spadła na całą wioskę.
RED ROCKS, zdjęcia: Carlos Alfonso Corral
Dwie grupy dzieci konkurują ze sobą w niebezpiecznych skokach do morza z klifów Francuskiej Riwiery. Niespełna pięcioletni Geo w ciągu tego jednego lata odkrywa świat, w którym przyjaźń miesza się z rywalizacją, a na tle oszałamiającego śródziemnomorskiego krajobrazu rozwijają się pierwsze zauroczenia.
RELIVE, zdjęcia: Michael P. Tedford
Pogrążona w rozpaczy matka otrzymuje propozycję wykonania misji niemal niemożliwej, gdy wskutek niewytłumaczalnej anomalii czasowej jej syn zostaje wymazany z rzeczywistości. By go ocalić, kobieta musi cofnąć się o dwadzieścia lat we własnej osi czasu, do momentu studenckiej wycieczki górskiej i zamordować człowieka, który wynalazł podróże w czasie. SAD GIRLZ, zdjęcia: Rosa Hadit Hernández
Najlepsze zawodniczki w drużynie pływackiej La Maestra i Paula są zarazem nierozłącznymi przyjaciółkami. Ich relacja zostaje jednak wystawiona na próbę na skutek pewnego incydentu na imprezie, który zmusza je do wyboru między milczeniem a zabraniem głosu.