ToruńCAMERIMAGE Konkurs Debiutów Operatorskich 2026

Efektem Konkursu Debiutów Operatorskich są nowe odkrycia: świetne filmy, które pomimo dużej wartości artystycznej z trudem dotarłyby do szerszego obiegu oraz znakomici twórcy, których nowe przedsięwzięcia zaskakują nie tylko przyznających nagrody członków Jury, ale i widzów na całym świecie. W obu Konkursach brane są pod uwagę pierwsze i drugie filmy danych twórców.Konkurs organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Gdy na ślubie Bianki niespodziewanie pojawia się kochanka jej narzeczonego, świat kobiety rozpada się na drobne kawałki. Oszołomiona rzuca się do ucieczki kolejką turystyczną, rozpoczynając w ten sposób pełną chaosu i osobliwych spotkań odyseję przez opustoszały poza sezonem nadmorski kurort. Doświadczone upokorzenie staje się dla niej impulsem do zerwania z dotychczasowym życiem, a noc pełna wyzwalającego buntu przynosi wraz ze wschodem słońca nowy cel.W ogarniętej pandemią wiosce trzy młode dziewczyny marzą o ucieczce przed narzuconym im losem. W świecie pełnym przemocy, przymusowych małżeństw i publicznego upokarzania ich drogi stopniowo zaczynają się rozchodzić. Jedną z nich jest niewidoma Momi, która decyduje się wyruszyć w duchową podróż, kierowana wizją tajemniczego słonia, stającego się symbolem nadziei i szansy na odzyskanie wolności. Film to współczesna przypowieść o opresji, niezłomności i niepohamowanym pragnieniu wyzwolenia.Effi to młoda kobieta z Blaenau Ffestiniog, miasteczka, w którym zamknięto wszystkie puby, miejsca pracy zniknęły, a jedynym źródłem utrzymania całej jej rodziny jest babcia dorywczo pracująca w barze serwującym rybę z frytkami. Przypadkowe spotkanie w klubie nocnym w Llandudno pozwala Effi doświadczyć przez krótką chwilę życia, o jakim nigdy nie śniła. Jednak to, co wydarza się później brutalnie sprowadza ją z powrotem na ziemię. Film jest adaptacją sztuki Gary’ego Owena Iphigenia in Splott, której premiera odbyła się w 2015 roku w Sherman Theatre, a następnie była wystawiana na scenach całego świata.Młoda Chinka między szóstym a osiemnastym rokiem życia wychowywała się w trzech kolejnych rodzinach, za każdym razem otrzymując nowe imię i tożsamość. Szukając własnego miejsca i szansy na miłość, bohaterka mierzy się z ciężarem przeszłości i niepewnością tego, co ją czeka, by ostatecznie odnaleźć własną drogę.Rok 1942, najmroczniejszy okres okupacji Szanghaju. W głębi starego domu przy ulicy Ferry Road 52 spoczywają starannie ukryte skrzynie zawierające ściśle tajne chińskie dokumenty. W naznaczonej obecnością japońskich wojsk i kolaborantów rzeczywistości, w której nie sposób odróżnić wroga od przyjaciela, ciasne wnętrza budynku stają się miejscem pełnym ukrytych zagrożeń, a zwykli ludzie walczą o przetrwanie. Tajni agenci Xu Shuting i jego żona Shen Yulin otrzymują nową misję: rozdarci między pokusą biernego poddania się biegowi wydarzeń a wiernością własnym przekonaniom, mają stać się „dwiema kroplami wody w bezkresnym oceanie” i ochronić tlącą się iskierkę nadziei nawet za cenę życia.Rok 2001. Szesnastoletnia Franny przyjeżdża w ramach wymiany uczniowskiej z Niemiec do położonego na pustyni sennego miasteczka Las Cruces w Nowym Meksyku. Będąc z dala od domu, próbuje odnaleźć się w szkolnej codzienności, zmagając się z niezręcznymi sytuacjami, nieznośnym upałem i niespokojnymi nocami. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy poznaje Elliotta, chłopaka, którego smutek zdaje się odzwierciedlać jej własne emocje. W czasie, gdy Ameryka próbuje otrząsnąć się po zamachach z 11 września, w dziewczynie zaczyna zachodzić wewnętrzna przemiana rozkwitająca nieoczekiwaną czułością.Mariama, nastoletnia Senegalka ubiegająca się o azyl oraz Stella, Cypryjka wychodząca z uzależnienia od narkotyków próbują na nowo ułożyć sobie życie. Gdy ich drogi krzyżują się po raz pierwszy, obie wykorzystują tę znajomość do własnych celów. Z czasem jednak ich wspólna walka o przetrwanie w świecie, który zawiódł je obie, niespodziewanie rodzi między nimi więź na kształt relacji matki i córki. Kobiety odkrywają na nowo prawdziwe znaczenie miłości i rodziny we wzruszającej opowieści o poświęceniu, kobiecej solidarności i odnajdywaniu własnej siły.Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch młodych mężczyzn, którzy wyruszają w podróż samochodem, próbując uciec od życia bez perspektyw. Przemierzają opustoszałe miasteczka i bezkresne lasy, a granica między ułudą cyfrowego życia a rzeczywistością poza siecią zaczyna się stopniowo zacierać. Nadając konwencji true crime formę przypowieści, Manhunt przygląda się samotności, męskości i kolonialnemu mitowi nowego początku, aż poszukiwanie sensu przeradza się w przemoc. Szukając wybawienia na rozległych rubieżach Północy, bohaterowie odkrywają, że nie są w stanie uciec od tego, kim się stali.Cypr, rok 1882. Eleni, odrzucona przez otoczenie malarka, próbuje przywrócić do życia swoje zmarłe dzieci. Zamiast tego nieświadomie budzi jednak Kalikantzari, istoty wywodzące się z cypryjskiego folkloru. Kobieta musi teraz znaleźć sposób na przezwyciężenie własnego żalu i gniewu, by zdjąć klątwę, która spadła na całą wioskę.Dwie grupy dzieci konkurują ze sobą w niebezpiecznych skokach do morza z klifów Francuskiej Riwiery. Niespełna pięcioletni Geo w ciągu tego jednego lata odkrywa świat, w którym przyjaźń miesza się z rywalizacją, a na tle oszałamiającego śródziemnomorskiego krajobrazu rozwijają się pierwsze zauroczenia.Pogrążona w rozpaczy matka otrzymuje propozycję wykonania misji niemal niemożliwej, gdy wskutek niewytłumaczalnej anomalii czasowej jej syn zostaje wymazany z rzeczywistości. By go ocalić, kobieta musi cofnąć się o dwadzieścia lat we własnej osi czasu, do momentu studenckiej wycieczki górskiej i zamordować człowieka, który wynalazł podróże w czasie.Najlepsze zawodniczki w drużynie pływackiej La Maestra i Paula są zarazem nierozłącznymi przyjaciółkami. Ich relacja zostaje jednak wystawiona na próbę na skutek pewnego incydentu na imprezie, który zmusza je do wyboru między milczeniem a zabraniem głosu.