ToruńCAMERIMAGE. Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2026

Efektem Konkursu Debiutów Reżyserskich są nowe odkrycia: świetne filmy, które pomimo dużej wartości artystycznej z trudem dotarłyby do szerszego obiegu oraz znakomici twórcy, których nowe przedsięwzięcia zaskakują nie tylko przyznających nagrody członków Jury, ale i widzów na całym świecie.Konkurs organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Pracownik supermarketu przypadkowo gotuje żywcem rekina ze sklepu. Jeszcze tej samej nocy natrafia na ogłoszenie o zaginięciu swojego ojca i słyszy głos nie z tego świata. Wkrótce jego codzienność zaczynają zakłócać kolejne, coraz dziwniejsze zdarzenia. Popychany przez siły, których nie potrafi zrozumieć, mężczyzna po dwudziestu latach wraca do rodzinnego Shenyangu, gdzie spotyka szereg ekscentrycznych postaci. Z czasem wszystkie elementy tej osobliwej układanki zaczynają łączyć się w całość, tworząc niezwykłą symfonię historii, pamięci, fantazji i rzeczywistości.W ogarniętej pandemią wiosce trzy młode dziewczyny marzą o ucieczce przed narzuconym im losem. W świecie pełnym przemocy, przymusowych małżeństw i publicznego upokarzania ich drogi stopniowo zaczynają się rozchodzić. Jedną z nich jest niewidoma Momi, która decyduje się wyruszyć w duchową podróż, kierowana wizją tajemniczego słonia, stającego się symbolem nadziei i szansy na odzyskanie wolności. Film to współczesna przypowieść o opresji, niezłomności i niepohamowanym pragnieniu wyzwolenia.Edynburg, 1810 rok. Dwie nauczycielki stają się bohaterkami skandalu, gdy jedna z uczennic oskarża je o romans. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat opowiadający o uprzedzeniach, walce o przetrwanie oraz odwadze, by stanąć w obronie prawdy.Młoda Chinka między szóstym a osiemnastym rokiem życia wychowywała się w trzech kolejnych rodzinach, za każdym razem otrzymując nowe imię i tożsamość. Szukając własnego miejsca i szansy na miłość, bohaterka mierzy się z ciężarem przeszłości i niepewnością tego, co ją czeka, by ostatecznie odnaleźć własną drogę.Urodzona na przełomie wieków w wiejskim sklepie mięsnym Jeanne Lavaur marzy o tym, by zostać hrabiną. Zainspirowana odwagą Céleste i kierowana miłością do Guillaume’a de Barante wyrusza w podróż, która prowadzi ją od tętniącego życiem Paryża szalonych lat 20. aż po burzliwy okres dwóch wojen światowych. W miarę jak jej losy splatają się z wielkimi przemianami XX wieku, Jeanne stopniowo wyrasta na niezależną kobietę, bezkompromisowo walczącą o własną wolność i prawo do samostanowienia.Po tym, jak ośmioletnia Josephine staje się przypadkowym świadkiem przestępstwa w parku Golden Gate, dziewczynka odreagowuje swoje przeżycia niepokojącym zachowaniem. Próbuje w ten sposób odzyskać poczucie bezpieczeństwa, którego nie są w stanie zapewnić jej otaczający ją dorośli.Mariama, nastoletnia Senegalka ubiegająca się o azyl oraz Stella, Cypryjka wychodząca z uzależnienia od narkotyków, próbują na nowo ułożyć sobie życie. Gdy ich drogi krzyżują się po raz pierwszy, obie wykorzystują tę znajomość do własnych celów. Z czasem jednak ich wspólna walka o przetrwanie w świecie, który zawiódł je obie, niespodziewanie rodzi między nimi więź na kształt relacji matki i córki. Kobiety odkrywają na nowo prawdziwe znaczenie miłości i rodziny we wzruszającej opowieści o poświęceniu, kobiecej solidarności i odnajdywaniu własnej siły.Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch młodych mężczyzn, którzy wyruszają w podróż samochodem, próbując uciec od życia bez perspektyw. Przemierzają opustoszałe miasteczka i bezkresne lasy, a granica między ułudą cyfrowego życia a rzeczywistością poza siecią zaczyna się stopniowo zacierać. Nadając konwencji true crime formę przypowieści, Manhunt przygląda się samotności, męskości i kolonialnemu mitowi nowego początku, aż poszukiwanie sensu przeradza się w przemoc. Szukając wybawienia na rozległych rubieżach Północy, bohaterowie odkrywają, że nie są w stanie uciec od tego, kim się stali.Harry to cwaniak starej daty i nowojorczyk z krwi i kości, który w życiu polega głównie na własnym sprycie i rozległych znajomościach, odpowiednio smarując gotówką komu trzeba. Czasy jednak się zmieniają. Łupem kieszonkowca coraz rzadziej padają pieniądze i zegarki, a ich miejsce zajmują karty kredytowe i telefony komórkowe. Pewnej pechowej nocy do tego zestawu dochodzą także kryptowaluta i pistolet. The Only Living Pickpocket in New York to nostalgiczny portret drobnego przestępcy, który próbuje odnaleźć się we współczesnym, połączonym cyfrową siecią świecie. W nowoczesnej metropolii scenarzysty i reżysera Noaha Segana wciąż pobrzmiewają echa minionej epoki, a akcja nabiera tempa dzięki znakomitej obsadzie, z Johnem Turturro w wyjątkowej roli Harry’ego na czele.Powojenna Ameryka mierzy się z nieznaną chorobą, która ogarnia cały świat. Redaktor naczelny prestiżowego nowojorskiego dziennika otrzymuje zadanie sterowania reakcją publiczną w obliczu narastającego napięcia. Mężczyzna szybko odkrywa, że manipulowanie prawdą może okazać się znacznie groźniejsze od samego zagrożenia.Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada mało znaną historię Tenzinga Norgaya, wybitnego himalaisty, który wraz z nowozelandzkim alpinistą Edmundem Hillarym jako pierwszy zdobył Mount Everest. Ich wspinaczka na szczyt naznaczona jest nie tylko niebezpieczeństwami górskiej wyprawy, ale także napięciami wynikającymi z dzielących ich różnic pochodzenia, statusu społecznego i sprzecznych ambicji. Jednak wysoko ponad światem wszelkie hierarchie i kolonialne podziały tracą znaczenie, pozostawiając dwóch outsiderów, których łączą wzajemny szacunek i zaufanie. Dla Tenzinga wyprawa staje się spełnieniem zarówno życiowego marzenia, jak i duchowego powołania.