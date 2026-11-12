ToruńCAMERIMAGE 2026: "Artificial" to nowe "The Social Network"?

Jednym z gości tegorocznej edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE był reżyser Luca Guadagnino, który przywiózł do Torunia swój nowy film, "Artificial" z Andrew Garfieldem w roli głównej. Aktor wciela się w Sama Altmana z firmy OpenAI, jednego z największych popularyzatorów sztucznej inteligencji. Co o rozwoju AI ma nam do powiedzenia Guadagnino? Przeczytajcie recenzję, której autorem jest Jakub Popielecki.
Odwrócony Pinokio (recenzja filmu "Artificial", reż. Luca Guadagnino)
Film Guadagnina
opowiada o tym, jak pod opieką Geoffreya Hintona (Mark Rylance
) informatyk Ilya Sutskever (Yura Borisov
) tworzy algorytm sztucznej inteligencji, a potem w duecie z Samem Altmanem zakłada firmę OpenAI, która przedstawia światu czatbota ChatGPT.
Kiedy Guadagnino
przystąpił do reżyserowania "Artificial
", stanął przed podobnym wyzwaniem, co David Fincher
przy "The Social Network
": trudno realizować reżyserski przykaz "show, don’t tell", kiedy twój film to nieustanne "tell". Weź tu człowieku zrób spektakl z tego, jak grupka informatyków kłóci się w pomieszczeniach o technologiczne niuanse. W "Artificial
" jednak spektaklem staje się właśnie "mówienie". Za "show" robi tu samo "tell".
W "Artificial
" – filmie o zaawansowanych "modelach językowych" – dźwięczy przecież ludzki JĘZYK. Zwróćcie uwagę: niemal każdy z głównych bohaterów mówi tu wyraźnie inaczej – czy to Rosjanin Sutkskever, Brytyjczyk Hinton, Albanka Mira Murati czy Amerykanin Altman. Pokolorowany ich akcentami angielski rozpada się dodatkowo na szereg podjęzyków. Raz kumpelski dialekt, raz technologiczny żargon, raz reklamowa nowomowa. Oglądamy w końcu opowieść o TŁUMACZENIU. O próbach wytłumaczenia człowieka sztucznej inteligencji – i próbach wytłumaczenia sztucznej inteligencji człowiekowi. O próbach przebicia się przez szum nieporozumień, niedopowiedzeń i kłamstw.
W rękach słabszego reżysera scenariusz Richa
mógł dać efekt wyliczanki faktów z Wikipedii. Guadagnino
jednak unika tej pułapki. Reżyser bowiem rozmyślnie rozkłada akcenty, cieniuje, wyciąga sensy i wybija rytm. Spójrzcie chociażby, jak mimochodem, bez pomocy słów, opowiada nam przemianę Altmana. W jednej z wczesnych scen Ilya, ustawiony przez Guadagnina
pod słońce, dosłownie "świeci" za mocno – tak, że Altman musi mrużyć oczy i zasłaniać czoło dłonią. Kila scen później Sam zakłada jednak okulary przeciwsłoneczne i szybko zaczyna dominować nad wspólnikiem: Ilya staje się zaledwie odbiciem uwięzionym w ramce jego szkieł. Całą recenzję autorstwa Jakuba Popieleckiego przeczytacie TUTAJ.
"Artificial" – zwiastun
Zawiły cykl zwolnienia i powrotu Sama Altmana w OpenAI – zarząd przejął kontrolę nad firmą oraz usunął go ze stanowiska, lecz mimo to Altman powrócił, a cała seria dramatycznych, przełomowych wydarzeń podbiła internet.