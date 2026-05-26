Zabawki czy ekrany? "Toy Story 5" z nowym zwiastunem

Niecały miesiąc dzieli nas od premiery "Toy Story 5" – kolejnej odsłony jednej z najważniejszych serii animowanych w historii. Z tej okazji studio Disney postanowiło podzielić się drugim i zarazem ostatnim zwiastunem swojej nadchodzącej produkcji. Czekacie na seans?
"Toy Story 5" – nowy zwiastun filmu
"Toy Story 5" – co wiemy?
W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona
"Toy Story 5
" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.
Tym razem reżyserują Andrew Stanton
i McKenna Harris
. W oryginalnej wersji językowej filmu powracają znane głosy: Tom Hanks
, Tim Allen
oraz Joan Cusack
. Do obsady dołącza także Conan O'Brien
jako nowa postać - elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety. Premiera filmu zaplanowana jest na 19 czerwca.