Newsy Filmy Multimedia Zabawki czy ekrany? "Toy Story 5" z nowym zwiastunem
Filmy / Multimedia

Zabawki czy ekrany? "Toy Story 5" z nowym zwiastunem

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Toy+Story+5%22+%E2%80%93%C2%A0zwiastun.+Ostateczny+trailer+zwiastun+filmu+%22Toy+Story%22+%E2%80%93+Buzz+Astral+i+Chudy+znowu+razem-166807
Zabawki czy ekrany? &quot;Toy Story 5&quot; z nowym zwiastunem
źródło: materialy promocyjne
Niecały miesiąc dzieli nas od premiery "Toy Story 5" – kolejnej odsłony jednej z najważniejszych serii animowanych w historii. Z tej okazji studio Disney postanowiło podzielić się drugim i zarazem ostatnim zwiastunem swojej nadchodzącej produkcji. Czekacie na seans?

"Toy Story 5" – nowy zwiastun filmu





"Toy Story 5" – co wiemy?



W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona "Toy Story 5" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.

2.jpg

  
Tym razem reżyserują Andrew Stanton i McKenna Harris. W oryginalnej wersji językowej filmu powracają znane głosy: Tom Hanks, Tim Allen oraz Joan Cusack. Do obsady dołącza także Conan O'Brien jako nowa postać - elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety. Premiera filmu zaplanowana jest na 19 czerwca. 

Powiązane artykuły Toy Story 5

Zobacz wszystkie artykuły

Toy Story 5  (2026)

 Toy Story 5

Toy Story  (1995)

 Toy Story

Toy Story 3  (2010)

 Toy Story 3

Toy Story 2  (1999)

 Toy Story 2

Najnowsze Newsy

Filmy

"Król dopalaczy" w Disney+. Jest data premiery

1 komentarz
Filmy

Od politycznych satyryków do... scenarzystów Paddingtona

Filmy Wideo Gry

"Elden Ring". Tak wygląda filmowy Zamek Burzowego Całunu

15 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WTF Fest 3: festiwal kina, którego nie da się odzobaczyć

Filmy

W Dzień Matki, ale już na Dzień Dziecka! "Drzewo magii" w kinach

Filmy Multimedia

Nowa komedia reżysera "Lejdis". Zobacz zwiastun

5 komentarzy
Filmy Wideo

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Zobacz teaser

6 komentarzy