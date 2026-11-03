Trasa wytyczona. Znamy pełny program 17. TAURON American Film Festival

Od września wbijaliśmy w mapę kolejne pinezki: sekcja po sekcji, tytuł po tytule. Dziś trasa jest wytyczona do ostatniego zakrętu – znamy pełny program 17. TAURON American Film Festival. Wydarzenie otworzy Misty Green Chrisa Rocka, a zamknie nowy film Andrew Haigha A Long Winter. Na seanse zapraszamy od 17 do 22 listopada do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty, a część filmów obejrzycie online aż do 6 grudnia. Pojedyncze bilety oraz dostępy i pakiety online trafią do sprzedaży w czwartek, 5 listopada, o 12:00.
Licznik: 146 filmów
W programie 17. edycji znalazło się 146 filmów (120 pełnych i 26 krótkich metraży), które razem trwają 12 657 minut. To prawie 211 godzin. Gdyby przez ten czas jechać amerykańską autostradą 65 mil na godzinę, licznik pokazałby ponad 13 700 mil – czyli prawie trzy kursy Route 66 z Chicago do Santa Monica i z powrotem.
Dziś w Stanach Zjednoczonych trwają wybory do Kongresu i głosowanie odbywa się we wszystkich 50 stanach. U nas również możecie wybrać spośród wszystkich stanów kina: pełny program czeka już na naszej stronie, a karty do głosowania, czyli pojedyncze bilety, wydajemy od czwartku, 5 listopada, od 12:00. Uwaga, ważna zmiana: sprzedaż biletów i obsługa zamówień odbywa się w serwisie nowehoryzonty.pl
.
Pierwszy i ostatni kilometr: Misty Green i A Long Winter
Festiwal otworzy "Misty Green
" Chrisa Rocka
. Tytułowa bohaterka to laureatka Emmy tuż przed czterdziestką, która dziś błyszczy głównie na hollywoodzkich przyjęciach i coraz częściej słyszy, że jest„ "trudna". Kiedy w ciągu tygodnia musi wyprowadzić się z mieszkania z widokiem na ocean, dostaje szansę na wielki powrót: rolę na miarę swojego talentu. Grająca Misty Rosalind Eleazar
("Kulawe konie
") odebrała w Toronto TIFF Tribute Award, a na ekranie partnerują jej Adam Driver
, Daniel Kaluuya
, Anna Kendrick
i sam Chris Rock
. Film pokażemy dzięki uprzejmości Gutek Film, który jest jego polskim dystrybutorem.
"Misty Green", reż. Chris Rock
Na mecie zatrzymamy się w Górach Skalistych. "A Long Winter
" Andrew Haigha
, twórcy "Dobrych nieznajomych
", to adaptacja opowiadania Colma Tóibína
. Kolorado, lata 50.: z rodzinnej farmy najpierw wyjeżdża jeden z synów, potem w niewyjaśnionych okolicznościach znika matka. Zostają ojciec i drugi syn, Mike, a nadciągająca zima okazuje się wyjątkowo surowa. Mike’a gra Fred Hechinger
, nagrodzony za tę rolę Rising Star Award na festiwalu w Denver; obok niego zobaczycie m.in. Ebona Moss-Bachracha
i Caitrionę Balfe
.
"A Long Winter", reż. Andrew Haigh
Lewy pas: Highlights
Najszybciej jedzie się lewym pasem i właśnie nim pędzą "Highlights": najważniejsze i najgłośniejsze filmy sprowadzone do Wrocławia prosto ze światowych festiwali. To podróż przez czerwony dywan, na której do ogłoszonych już tytułów dołączają kolejne.
W "Wyzwolonej
" ("The Liberation") Guya Nattiva Carrie Coon
gra kobietę, którą córki po latach odnajdują w komunie trzy dni drogi samochodem od domu. Prawdziwe historie stoją za dwiema kolejnymi premierami. W "The Life and Deaths of Wilson Shedd
" Tima Blake’a Nelsona Amanda Seyfried
uczy pisania kreatywnego w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W "Pojednaniu
" ("Atonement") Reeda Van Dyka
amerykański żołnierz po latach szuka Irakijki (Hiam Abbass
), której samochód kazał ostrzelać w 2003 roku.
Przedpremierowo zobaczycie u nas dwa ważne tytuły sezonu. W "Jestem Rocky
" ("I Play Rocky") Peter Farrelly
cofa się do połowy lat 70., kiedy nikomu nieznany Sylvester Stallone
upierał się, że w napisanym przez siebie Rockym zagra sam. "Przemytnicy
" ("The Weight") Padraica McKinleya
to z kolei film drogi z prawdziwego zdarzenia: w 1933 roku Ethan Hawke
, ulubieniec AFF-owej publiczności, rusza z ładunkiem złota najpierw samochodem, a potem pieszo przez lasy i knieje, a w tę trasę wysyła go nie kto inny, jak Russell Crowe
.
Po raz pierwszy w historii sekcji w Highlights znalazły się też animacje: ręcznie rysowane "Tangles
" Leah Nelson
i poklatkowe "Kroniki lasu. Wildwood
" Travisa Knighta
ze studia Laika.
"The Life and Deaths of Wilson Shedd", reż. Tim Blake Nelson
Złapani na stopa: Festival Favorites
Jadąc przez tegoroczne festiwale, od Park City po Austin, zatrzymywaliśmy się przy filmach, które najenergiczniej machały do nas z pobocza, i zabraliśmy je do Wrocławia. W Festival Favorites jadą ulubieńcy publiczności z całego festiwalowego obiegu. Miejsce z przodu, czyli shotgun, zajmuje "Josephine
" Beth de Araújo
, która na Sundance zgarnęła nagrodę jury i nagrodę publiczności. Z tyłu robi się tłoczno: jest "Karuzela
" ("Carousel") Rachel Lambert
z Chrisem Pine’em
i Jenny Slate
, a Gregg Araki
w "Seksie bez ograniczeń
" ("I Want Your Sex") jak zwykle gwarantuje jazdę bez trzymanki. Po krętych ścieżkach miłości prowadzi z kolei "Miłość nie jest mi pisana
" ("Love Language") Joeya Powera
: Chloë Grace Moretz
pisze w nim przysięgi małżeńskie dla obcych ludzi, aż jedno ze zleceń dotyczy ślubu jej byłego.
"Josephine", reż. Beth de Araújo
Pas włączeniowy: Sezon i Animowane Stany
Pierwszy raz na AFF-ie? Nie trzeba od razu wjeżdżać na autostradę, od tego jest pas włączeniowy. W Sezonie dajemy drugą szansę filmom, które w ostatnich miesiącach mogły Wam umknąć, w tym laureatom tegorocznych Oscarów: "Jednej bitwie po drugiej
" ("One Battle After Another") Paula Thomasa Andersona
i "Grzesznikom
" ("Sinners") Ryana Cooglera
. W Animowanych Stanach zabieramy najmłodszych i tych, którzy pamiętają kinową premierę (tak, to już 20 lat), na "Auta
" ("Cars").
Świeże prawo jazdy: konkursy
Tu za kierownicą siedzą osoby, które dopiero co zdały egzamin. W konkursie TAURON Breakthrough startuje 12 debiutów i drugich filmów amerykańskich twórczyń i twórców. Zwycięzcę wybierzecie Wy, a nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów funduje Grupa TAURON.
Publiczność wybierze również najlepszy z siedmiu filmów dokumentalnych konkursu American Docs, który otrzyma 5 tys. dolarów.
Decyzję w naszym nowym konkursie, Short Cuts – Short Film Competition, po raz pierwszy oddajemy w ręce jury: o tym, który z 18 krótkich metraży otrzyma 3 tys. dolarów, zdecydują Łukasz "L.U.C" Rostkowski, Agata Grzybowska, Michelle Twarowska i Piotr Czerkawski.
Długie światła: Indie Star Award
Indie Star Award przyznajemy osobom, które od lat robią w Ameryce kino poza głównym nurtem. W tym roku kierujemy długie światła na dwoje takich twórców. Josephine Decker
przyjedzie do Wrocławia, a jej filmy, od "Masła na zasuwce
" ("Butter on the Latch") do najnowszego "W pogoni za latem
" ("Chasing Summer"), pokażemy w retrospektywie przygotowanej pod kuratorską opieką Adriany Prodeus. Griffin Dunne
to aktor znany z "Po godzinach
" ("After Hours") Martina Scorsese, reżyser "Totalnej magii
" ("Practical Magic") i autor wspomnień "The Friday Afternoon Club". W piątek, 20 listopada, o 19:00, po pokazie "Duke of Groove
", odbędzie się masterclass moderowany przez Michała Oleszczyka.
W lusterku wstecznym: American Classics
Obiekty w lusterku są bliżej, niż się wydaje, zwłaszcza w odnowionych wersjach 4K. "Manhunter. Wersja reżyserska
" Michaela Manna
przypomina, że Hannibal Lecter (Brian Cox
) straszył widzów pięć lat przed "Milczeniem owiec
", a "Ghost Dog: Droga samuraja
" Jima Jarmuscha
wraca w rytmie legendarnego soundtracku spod ręki RZA
.
"Atak na posterunek 13", reż. John Carpenter
Bez retuszu: dokumenty
Na mapie Stanów są miejsca, do których nie dojeżdżają serwisy informacyjne, a nasze dokumenty docierają tam bez trudu. W Special Docs Nathan Fielder
i Lance Oppenheim
spoglądają Elizabeth Holmes głęboko w oczy w "Zobaczysz wszystko
" ("You Can See Everything"), najgłośniejszym dokumencie sezonu i najdłuższym seansie festiwalu (174 minuty). "Who They Are" to cztery dokumenty o amerykańskiej tożsamości, a w "S-heroes
" oglądamy kobiety, które nie bały się jechać pod prąd świata urządzonego na męską modłę, takie jak Billie Jean King i E. Jean Carroll. W zestawie "Człowiek czy maszyna" sprawdzamy, ile człowieka zostało w nas w epoce algorytmów, między innymi w "Duchu w maszynie
" ("Ghost in the Machine") Valerie Veatch
.
Objazdy tematyczne
Kto lubi gotowe trasy, znajdzie je w sekcjach tematycznych
Amerykańskie kino drogi przez dekady sadzało kobiety na fotelu pasażerki. Sekcja "Kobiety w drodze", którą przygotowaliśmy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, zbiera kultowe filmy, w których kluczyki trafiają w inne ręce, takie jak "Thelma i Louise
" czy "American Honey
" Andrei Arnold
.
Za dwa tygodnie wyruszymy również na campaign trail po raz trzeci: "Polityka na ekranie" wraca na AFF, a współtworzymy ją naturalnie z "Podkastem amerykańskim". W filmach, które wyselekcjonowali Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński, jak refren powraca pytanie: komu możemy zaufać, kiedy stawką jest władza? Obaj wprowadzą Was w seanse, a w niedzielę rano spotkają się z Wami podczas sesji Q&A.
Down memory lane: w sekcji "Freaks and Geeks" wspominamy złoty okres amerykańskiej komedii z wczesnych lat 2000. W drugiej odsłonie, przygotowanej wspólnie z Filmwebem (kuratorzy: Jan Lubaczewski i Maciej Satora), w centrum uwagi znaleźli się bohaterowie, którzy – choć powinni – długo nie potrafią dorosnąć.
"Young Americans" jedzie z elką na dachu. To selekcja najlepszych filmów o dojrzewaniu, której partnerem medialnym ponownie został Portal Immersja – w tym roku cztery historie dziewczyn, wszystkie wyreżyserowane przez kobiety.
Na trasie przez wszystkie stany kina skręcamy też na chwilę w stronę Roswell i podnosimy wzrok znad mapy. W sekcji "UFO. We Want to Believe" wspólnie z Portalem Immersja pytamy: czy jesteśmy sami we wszechświecie?
Po zmroku: American Nightmare
Kiedy na drodze robi się ciemno (no dobrze, może nie od razu, bo jak wszyscy wiemy, późna jesień w Polsce nie rozpieszcza słońcem), włączamy American Nightmare, sekcję grozy, której partnerem medialnym jest Radio LUZ. A w niej m.in. "Night Nurse
" Georgii Bernstein
, hipnotyczny debiut jakby wyjęty ze świata Davida Cronenberga
skrzyżowanego z Peterem Stricklandem
: w domu spokojnej starości relacja starszego pacjenta i świeżo zatrudnionej pielęgniarki szybko zamienia się w opioidowy koszmar. Kto woli spędzić noc w piżamie i z odrobiną słodyczy, tego zapraszamy, w piątek, 20 listopada, na Pidżama Party z marką E. Wedel: w planie bezpłatny pokaz "Legendarnego amerykańskiego pidżama party
" ("The Myth of the American Sleepover") Davida Roberta Mitchella
i silent disco na wszystkich poziomach KNH.
Widoki z drogi: wystawy
Część trasy pokonacie pieszo. Agata Grzybowska, jurorka Short Cuts, od 18 listopada pokaże w Żyjni BWA Wrocław (ul. Świdnicka 2–4) dwukanałową projekcję "Hamnet. Choćby jako cień….". Zbudowała ją z fotografii z planu filmu Chloé Zhao
, z głosem Jessie Buckley
i muzyką Maxa Richtera
. Na pierwszym piętrze Kina Nowe Horyzonty zawiśnie z kolei Geometria przypadku Luca Kordasa, seria nietypowych zdjęć z amerykańskich dróg z lat 2008–2025. Z obojgiem twórców spotkamy się 18 listopada.
Radio w aucie: muzyka
Ścieżkę dźwiękową do tej podróży mamy już gotową: playlista "Roadtrip 17. AFF" czeka na Spotify. Słuchaj playlisty
Na festiwalu muzyka przeniesie się jednak z głośników na ekran. Wspólnie z Jazztopadem, festiwalem Narodowego Forum Muzyki, pokażemy nagrodzony na Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem film "Wszyscy kochają Billa Evansa
" (Everybody Digs Bill Evans) Granta Gee
. W odnowionej wersji 4K wróci też "Monterey Pop
" D.A. Pennebakera
, w którym Otis Redding i Jimi Hendrix podbijają legendarny festiwal z 1967 roku. Z jazzu i rocka przełączamy się na pop: "Imaginal Disk
" Amandy Kramer
to filmowe przedłużenie albumu Magdalena Bay. A że muzykę można też zobaczyć, przekonuje "Nasz ruch" ("The Way We Move"), portret Amber Galloway, która tłumaczy koncerty na język migowy.
Stacja benzynowa: rozmowy
Między seansami trzeba zatankować, a najlepszym paliwem są rozmowy. A tych jak zawsze na naszym festiwalu nie zabraknie. 21 listopada po seansie "Miss Representation. Czas na sprzeciw
" spotkamy się z reżyserką filmu, Jennifer Siebel Newsom
, dokumentalistką i aktywistką, która od lat walczy o lepszą reprezentację kobiet w mediach. Jan P. Matuszyński
zaszczyci nas rozmową dwa razy. 20 listopada po "Tangles
" porozmawia z Marianną Lutomską z Fundacji Nagle Sami o doświadczeniu straty i nowych początkach. Dzień później po "Manhunterze. Wersji reżyserskiej
" spotka się z Michałem Oleszczykiem w ramach spotkania SpoilerMaster prezentuje. Portal Immersja zaprasza z kolei po seansie "Zobaczysz wszystko
" na dyskusję o fikcji i prawdzie w dokumencie (22 listopada).
Wieczorami zaglądajcie do Klubu Proza. W ramach Czytania Ameryki, wspólnie z Wrocławskim Domem Literatury, od środy do soboty o 18:00 rozmawiamy o książkach o Stanach, m.in. o "Ameryce i Amerykanach" Johna Steinbecka i "Biedzie w Ameryce" Matthew Desmonda. Wstęp wolny.
Drive-in we własnym salonie: Szczęśliwa trzynastka
Paradoksalnie nie każdy film trzeba oglądać w Kinie Nowe Horyzonty. Część programu obejrzycie także online, aż do 6 grudnia, a trzynaście tytułów pokażemy wyłącznie na Waszych domowych ekranach. To produkcje z lat 2020–2025, które gościły na poprzednich edycjach AFF-u: dzieła nowych talentów amerykańskiego kina niezależnego z naszego konkursu fabularnego i ulubieńcy publiczności z Festival Favorites. Wśród nich m.in. "Acidman
" Alexa Lehmanna
, laureat konkursu Spectrum (dziś TAURON Breakthrough), oraz "Światełko w tunelu
" ("Ghostlight") Kelly O’Sullivan
i Alexa Thompsona
. Ten duet przyjedzie w tym roku do Wrocławia osobiście, z nowym filmem "Mysz
" ("Mouse"). Oglądaj online
Przygotowania do startu: US in Progress
Na ekranie za kierownicą ciężarówki siedzi Margo Martindale
("Daleka droga
"), a poza ekranem od 17 do 19 listopada rusza nasz branżowy TIR, czyli US in Progress – Polsko-Amerykańskie Forum Producentów. Amerykańskie filmy w postprodukcji zobaczą tu agenci sprzedaży, dystrybutorzy i selekcjonerzy z Polski i Europy, a polskie projekty poszukają partnerów w USA. Że ta trasa prowadzi do celu, widać po konkursie Breakthrough: trzy tegoroczne filmy konkursowe rok temu przejeżdżały przez nasze forum.
W tym roku na forum przyjedzie osiem projektów, wśród nich "The Lonely Woman" duetu Boy Harsher. Partnerami 16. edycji US in Progress są Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Adama Mickiewicza, Lower Silesia Wrocław Film Commission – DCF i Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Bez barier na trasie: dostępność
Kontynuujemy obrany kierunek i dbamy o to, żeby festiwalowa trasa była dostępna dla wszystkich. W programie ponownie znajdziecie pokazy dostępne, w kinie pojawi się bezpłatna strefa wyciszenia, a osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z usługi early boarding. Przy opisach filmów umieściliśmy oznaczenia trigger warning, które ułatwią świadomy wybór seansów, a w Centrum festiwalowym i w kasach odbierzecie przypinkę ze słonecznikiem, symbol niewidocznych niepełnosprawności. Na 17. TAURON American Film Festival
zapraszamy od 17 do 22 listopada
do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Część filmów obejrzycie także online, do 6 grudnia. Pojedyncze bilety na seanse stacjonarne oraz dostępy i pakiety online kupicie od czwartku, 5 listopada, od 12:00 w serwisie nowehoryzonty.pl/aff oraz w kasach Kina Nowe Horyzonty.
Kierunek: wszystkie stany kina.