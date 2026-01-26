Travis Scott w nowym zwiastunie "Odysei" Christophera Nolana

Hiphopowa ofensywa wciąż trwa. Po A$APie Rockym w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" i Tylerze, the Creatorze w "Wielkim Martym" nadszedł czas i na Travisa Scotta. Z Astroworldu artysta przeniósł się do starożytnej Grecji, gdzie pod okiem Christophera Nolana pracował na planie epickiej "Odysei". Scott pojawił się w spocie promującym film, wyemitowanym w ten weekend w trakcie przerwy finału AFC pomiędzy New England Patriots i Denver Broncos.
Travis Scott pojawi się w "Odysei" – co wiemy?
W minutowym telewizyjnym teaserze to właśnie obecność Travisa Scotta
wywołała najwięcej ekscytacji wśród widzów – głównie dlatego, że jego obecność w filmie nie była wcześniej choćby sugerowana przez branżowe media. Na materiale promującym "Odyseję
" widzimy go w scenie, w której przemawia do grupy żołnierzy. Wśród nich znajdują się między innymi Telemach (Tom Holland
) i Menelaos (Jon Bernthal
). Wojna, człowiek, podstęp – podstęp, by zburzyć mury Troi. Ona płonie, krzyczy, obraca się w proch...
– mówi do zgromadzonych Scott
. Pełny zwiastun telewizyjny możecie zobaczyć poniżej:
Fani muzyka mogą pamiętać, że nadchodzący występ w "Odysei
" nie będzie pierwszą współpracą Travisa Scotta
z Christopherem Nolanem
. Na potrzeby filmu "Tenet
" z 2020 raper nagrał kawałek "The Plan", który pojawia się ilustrując napisy końcowe.
"The Odyssey": co wiemy o filmie?
W obsadzie "The Odyssey
" znaleźli się również m.in. Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
, Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
"The Odyssey
" będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku
.
