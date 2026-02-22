Trump znowu grozi Netfliksowi, choć obiecywał, że już nie będzie

Raptem dwa tygodnie temu prezydent Donald Trump zapewnił, że będzie trzymał się z dala od porozumienia między Netfliksem i Warner Bros. Jak się jednak okazuje, w Stanach Zjednoczonych wszystko zmienia się znacznie szybciej, bo już wczoraj za pośrednictwem mediów społecznościowych raz jeszcze powrócił do tematu. Tym razem wezwał Netflix do usunięcia z zarządu Susan Rice. Jeśli gigant streamingowy tego nie zrobi, mają spotkać go "konsekwencje" – choć prezydent nie zdradził rzecz jasna, jakie.
Trump wzywa do usunięcia członkini zarządu Netfliksa
Wezwanie Trumpa
jest zapewne konsekwencją niedawnego wywiadu, którego udzieliła Susan Rice
– członkini zarządu Netfliksa, którą obecnie Trump
chciałby pozbawić pracy, a w przeszłości ambasadorka USA przy ONZ oraz doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego. W podcaście kobieta przyznała, że dojście Demokratów do władzy rozpocznie proces rozliczania poprzedniej administracji – a także firm oraz korporacji medialnych, które bezrefleksyjnie wspierały prezydenta kosztem interesu całego kraju. Sprawa bezpośrednio wiąże się także z tematem powiązań Trumpa
z Epsteinem
, o czym milczy spora część medialnej prawicy USA, ale nie ogranicza się wyłącznie do niej. Nie będziemy grać według starych zasad, jeśli tamci grają według zupełnie innych. Będziemy działać zgodnie z prawem. Nie będziemy łamać prawa, jak oni. Ale nie będziemy też frajerami
– powiedziała Rice
.
Słowa Rice
poniosły się szerokim echem także na amerykańskiej prawicy. Między innymi Laura Loomer, republikańska komentatorka i aktywistka, w mocnych słowach skrytykowała wywiad, którego udzieliła członkini zarządu Netfliksa. Czy Netflix stoi po stronie członkini swojego zarządu, która grozi połowie Amerykanów upolitycznionym użyciem władzy państwowej i polityczną zemstą za to, na kogo zagłosowali w wyborach prezydenckich? To najbardziej antyamerykańskie, jak tylko się da, a Netflix każdego dnia udowadnia, że jest antyamerykańską, WOKE korporacją
– napisała Loomer. W dalszej części wzywała Donalda Trumpa
do zablokowania fuzji Netfliksa i Warner Bros., na co prezydent USA odpowiedział we własnym wpisie.
W jednym z serwisów społecznościowych Donald Trump napisał bowiem: Netflix powinien NATYCHMIAST zwolnić ogarniętą obsesją na punkcie Trumpa rasistkę Susan Rice albo ponieść konsekwencje
[jeśli tego nie zrobi]. Ona nie ma talentu ani umiejętności — to czysto polityczna figurantka! JEJ WŁADZA SIĘ SKOŃCZYŁA I NIGDY NIE WRÓCI. Ile jej płacą – i za co??? Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT.
To tym ciekawsze, że raptem dwa tygodnie temu prezydent Donald Trump
wydawał się całkowicie porzucić sprawę Warnera i Netfliksa. Dzwonili do mnie przedstawiciele obu stron, ale zdecydowałem, że nie powinienem się już w to angażować. Zajmie się tym Departament Sprawiedliwości
– mówił w wywiadzie prezydent. W tej chwili ciężko orzec, czy postać Susan Rice
może okazać się pretekstem dla Trumpa
, by spróbować na poważnie wrócić do tematu fuzji amerykańskich wytwórni filmowych.
