Newsy Filmy Trump znowu grozi Netfliksowi, choć obiecywał, że już nie będzie
Filmy

Trump znowu grozi Netfliksowi, choć obiecywał, że już nie będzie

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Trump+wzywa+Netflix+do+usuni%C4%99cia+z+zarz%C4%85du+Susan+Rice-165313
Trump znowu grozi Netfliksowi, choć obiecywał, że już nie będzie
źródło: Getty Images
autor: Nathan Howard
Raptem dwa tygodnie temu prezydent Donald Trump zapewnił, że będzie trzymał się z dala od porozumienia między Netfliksem i Warner Bros. Jak się jednak okazuje, w Stanach Zjednoczonych wszystko zmienia się znacznie szybciej, bo już wczoraj za pośrednictwem mediów społecznościowych raz jeszcze powrócił do tematu. Tym razem wezwał Netflix do usunięcia z zarządu Susan Rice. Jeśli gigant streamingowy tego nie zrobi, mają spotkać go "konsekwencje" – choć prezydent nie zdradził rzecz jasna, jakie. 

Trump wzywa do usunięcia członkini zarządu Netfliksa



Wezwanie Trumpa jest zapewne konsekwencją niedawnego wywiadu, którego udzieliła Susan Rice – członkini zarządu Netfliksa, którą obecnie Trump chciałby pozbawić pracy, a w przeszłości ambasadorka USA przy ONZ oraz doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego. W podcaście kobieta przyznała, że dojście Demokratów do władzy rozpocznie proces rozliczania poprzedniej administracji – a także firm oraz korporacji medialnych, które bezrefleksyjnie wspierały prezydenta kosztem interesu całego kraju. Sprawa bezpośrednio wiąże się także z tematem powiązań Trumpa z Epsteinem, o czym milczy spora część medialnej prawicy USA, ale nie ogranicza się wyłącznie do niej. 

Nie będziemy grać według starych zasad, jeśli tamci grają według zupełnie innych. Będziemy działać zgodnie z prawem. Nie będziemy łamać prawa, jak oni. Ale nie będziemy też frajerami – powiedziała Rice.

GettyImages-2249458435.jpg Getty Images © Anadolu


Słowa Rice poniosły się szerokim echem także na amerykańskiej prawicy. Między innymi Laura Loomer, republikańska komentatorka i aktywistka, w mocnych słowach skrytykowała wywiad, którego udzieliła członkini zarządu Netfliksa. 

Czy Netflix stoi po stronie członkini swojego zarządu, która grozi połowie Amerykanów upolitycznionym użyciem władzy państwowej i polityczną zemstą za to, na kogo zagłosowali w wyborach prezydenckich? To najbardziej antyamerykańskie, jak tylko się da, a Netflix każdego dnia udowadnia, że jest antyamerykańską, WOKE korporacją – napisała Loomer. W dalszej części wzywała Donalda Trumpa do zablokowania fuzji Netfliksa i Warner Bros., na co prezydent USA odpowiedział we własnym wpisie.

W jednym z serwisów społecznościowych Donald Trump napisał bowiem:

Netflix powinien NATYCHMIAST zwolnić ogarniętą obsesją na punkcie Trumpa rasistkę Susan Rice albo ponieść konsekwencje [jeśli tego nie zrobi]. Ona nie ma talentu ani umiejętności — to czysto polityczna figurantka! JEJ WŁADZA SIĘ SKOŃCZYŁA I NIGDY NIE WRÓCI. Ile jej płacą – i za co??? Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT.

To tym ciekawsze, że raptem dwa tygodnie temu prezydent Donald Trump wydawał się całkowicie porzucić sprawę Warnera i Netfliksa. 

Dzwonili do mnie przedstawiciele obu stron, ale zdecydowałem, że nie powinienem się już w to angażować. Zajmie się tym Departament Sprawiedliwości – mówił w wywiadzie prezydent. W tej chwili ciężko orzec, czy postać Susan Rice może okazać się pretekstem dla Trumpa, by spróbować na poważnie wrócić do tematu fuzji amerykańskich wytwórni filmowych.


"Melania" – zwiastun filmu o Pierwszej Damie USA

Powiązane artykuły Donald Trump

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"American Psycho": nie ma chętnych do roli Patricka Batemana

13 komentarzy
Filmy Multimedia

Nowe "Martwe Zło" rozpoczęło zdjęcia

7 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Najlepsza animacja roku wybrana!

11 komentarzy
Publicystyka

Humanistyczna partyzantka Jafara Panahiego

2 komentarze
Filmy

Wielki tryumf Turcji na Berlinale 2026. Znamy zwycięzców festiwalu

31 komentarzy
Filmy

"The Untamed": Laureatka Oscara przeniesie na ekran komiks fantasy

1 komentarz
Gry

"NieR: Automata" świętuje wielki sukces

8 komentarzy