Trwa 12. Przeźrocza Festiwal Filmowy

12. Przeźrocza Festiwal Filmowy wkracza w fazę zasadniczą. Za nami "La petite mort" i "Kandydaci Śmierci", projekcje w ogrodzie i na suficie, przed nami koncert Omasty, recital Marcina Maseckiego i spotkanie z Marianem Opanią.
Cukrownia Żnin, spotkanie po filmie otwarcia "La petite mort": Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska
Czwartek na Przeźroczach to przede wszystkim dwa najważniejsze wydarzenia. Pierwszym z nich będzie unikatowy pokaz odkrytego po 56 latach (!) krótkiego metrażu Andrzeja Wajdy
"Lekcja pływania
". Zobaczymy go w ramach seansu "Małe formy wielkich mistrzów". Niespełna trzyminutową miniaturę Wajda
stworzył na podstawie pomysłu Zdzisława Maklakiewicza. Przeźrocza będą jednym z niewielu jak dotąd miejsc, gdzie można będzie obejrzeć to dzieło na wielkim ekranie.
Drugim czwartkowym wydarzeniem będzie wyjątkowy projekt kolektywu Omasta, z którym grupa była już na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Omasta wykona autorskie aranżacje utworów skomponowanych do filmów Wytwórni Filmów Oświatowych przez wybitnych twórców muzyki filmowej, takich jak Krzysztof Komeda
, Jerzy Matuszkiewicz
, Zbigniew Namysłowski
, Jan Ptaszyn Wróblewski
, a za oprawę graficzną tych koncertów dba ceniona polska montażystka Laura Pawela
. Biletów już niestety brak.
W piątek zobaczymy się w Młynach Rothera na seansie "Matki
" Sebastiana Kwidzińskiego
(po seansie panel dyskusyjny o rozwoju filmu w regionie Kujaw i Pomorza), a potem w kinie Orzeł na "Zmruż Oczy
" Andrzeja Jakimowskiego
, który potem spotka się po seansie z publicznością. Wieczór skończymy w Mózgu, oglądając najpierw kultowy "Buffalo’66
" Vincenta Gallo
, a przed północą zestaw filmów "WFO midnight show".
Wisienką na Przeźroczowym torcie będzie sobota. To właśnie ostatniego dnia festiwalu Marian Opania
odbierze w bydgoskich Młynach Rothera "Klasykę Gatunku" – Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Aktor spotka się z publicznością, opowiadając między innymi o roli w "Człowieku z żelaza
" oraz swoich związkach z naszym regionem.
Na sam koniec natomiast zostawiliśmy prawdziwą perłę – recital solowy Marcina Maseckiego
po seansie krótkiego metrażu "Muse
" w reżyserii Pawła Pawlikowskieg
o. A wszystko w gościnnych progach Akademii Muzycznej. Po tym wydarzeniu już "Nic Więcej" nie będzie w tym roku na Przeźroczach.