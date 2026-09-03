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Trwa 12. Przeźrocza Festiwal Filmowy

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https://www.filmweb.pl/news/Trwa+12+Prze%C5%BArocza+Festiwal+Filmowy-168369
12. Przeźrocza Festiwal Filmowy wkracza w fazę zasadniczą. Za nami "La petite mort" i "Kandydaci Śmierci", projekcje w ogrodzie i na suficie, przed nami koncert Omasty, recital Marcina Maseckiego i spotkanie z Marianem Opanią.

Cukrownia Żnin, spotkanie po filmie otwarcia "La petite mort": Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska

Czwartek na Przeźroczach to przede wszystkim dwa najważniejsze wydarzenia. Pierwszym z nich będzie unikatowy pokaz odkrytego po 56 latach (!) krótkiego metrażu Andrzeja Wajdy "Lekcja pływania". Zobaczymy go w ramach seansu "Małe formy wielkich mistrzów". Niespełna trzyminutową miniaturę Wajda stworzył na podstawie pomysłu Zdzisława Maklakiewicza. Przeźrocza będą jednym z niewielu jak dotąd miejsc, gdzie można będzie obejrzeć to dzieło na wielkim ekranie.

Drugim czwartkowym wydarzeniem będzie wyjątkowy projekt kolektywu Omasta, z którym grupa była już na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Omasta wykona autorskie aranżacje utworów skomponowanych do filmów Wytwórni Filmów Oświatowych przez wybitnych twórców muzyki filmowej, takich jak Krzysztof Komeda, Jerzy Matuszkiewicz, Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, a za oprawę graficzną tych koncertów dba ceniona polska montażystka Laura Pawela. Biletów już niestety brak.

W piątek zobaczymy się w Młynach Rothera na seansie "Matki" Sebastiana Kwidzińskiego (po seansie panel dyskusyjny o rozwoju filmu w regionie Kujaw i Pomorza), a potem w kinie Orzeł na "Zmruż Oczy" Andrzeja Jakimowskiego, który potem spotka się po seansie z publicznością. Wieczór skończymy w Mózgu, oglądając najpierw kultowy "Buffalo’66" Vincenta Gallo, a przed północą zestaw filmów "WFO midnight show".

Wisienką na Przeźroczowym torcie będzie sobota. To właśnie ostatniego dnia festiwalu Marian Opania odbierze w bydgoskich Młynach Rothera "Klasykę Gatunku" – Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Aktor spotka się z publicznością, opowiadając między innymi o roli w "Człowieku z żelaza" oraz swoich związkach z naszym regionem. 

Na sam koniec natomiast zostawiliśmy prawdziwą perłę – recital solowy Marcina Maseckiego po seansie krótkiego metrażu "Muse" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. A wszystko w gościnnych progach Akademii Muzycznej. Po tym wydarzeniu już "Nic Więcej" nie będzie w tym roku na Przeźroczach. 

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