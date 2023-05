Trwa Smart! Week na Allegro. Tysiące produktów znanych marek taniej do 50%!

Specjalnie dla Was przejrzeliśmy oferty na dziś i jutro i wybraliśmy z nich kilka propozycji. Wyczekujcie kolejnych newsów o świeżych promocjach.

SMART! WEEK: PROMOCYJNE OFERTY DOSTĘPNE OD DZIŚ: 16 MAJA

199 zł / 49,99 zł











379 zł / 119 zł

129 zł / 89 zł

SMART! WEEK: PROMOCYJNE OFERTY DOSTĘPNE OD ŚRODY: 17 MAJA

MacBook Air 13.3" srebrny

4 999 zł / 4 299 zł

Żelazko parowe TEFAL

369 zł / 269 zł

Na Allegro trwa, czyli coroczny festiwal promocji, podczas którego możecie upolować produkty najpopularniejszych marek! Promocyjne oferty czekają na wszystkich uczestników festiwalu, ale z najkorzystniejszych tradycyjnie skorzystają posiadaczeWyszukujcie więc etykietek! Użytkownicy Allegro Smart! mogą też liczyć naCena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie; do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart W tym roku Allegro przygotowałoNowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją mogą wykupić*. Co więcej użytkownicy, którzy dotychczas nie korzystali jeszcze z Allegro Smart!, mogą skorzystać z programu Smart! na Start – w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.Będąc w festiwalowej gorączce zakupowej, nie zapominajcie o. Dzięki niej płatność za wybrane produkty można odroczyć aż o 30 dni (RRSO wynosi 0%). Usługę aktywujecie bezpłatnie w dowolnym momencie**. Więcej informacji na temat Allegro Pay znajdziecie podA jak być na bieżąco z interesującymi Was ofertami?. Warto również śledzić stronę kampanii. Tu znajdą się wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich przez cały tydzień w dużych ilościach, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!Trymer to podobno niezbędne narzędzie w domu każdego posiadacza brody. Bo nie wystarczy ją po prostu mieć, ale trzeba też o nią dbać. Trymer firmy Braun do kupienia w bardzo atrakcyjniej cenie podczas Smart! Week na Allegro ułatwi utrzymywanie zarostu w pożądanej długości, bez względu na to, czy chce się uzyskać efekt "kilkudniowy", precyzyjnie zaznaczyć kontury, czy po prostu przyciąć krawędzie. Producent zapewnia, że ostrza w urządzeniu wykonane są ze stali nierdzewnej, są przy tym perfekcyjnie ostre i nigdy nie ciągną. Przydatną informacją może być fakt, że bateria wytrzymuje podczas ciągłej pracy przez 40 min. Wszystkie interesujące Was szczegóły znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ Te parametry mogą Was zainteresować – dzięki hybrydowej technologii słuchawki Xiaomi Earphones 2 Pro redukują poziom hałasu osiągający poziom do 35dB. Naciśnięcie jednego przycisku na słuchawce wystarczy, aby przełączać się między opcjami "włączona redukcja szumów", "tryb przezroczystości", "redukcja szumu wiatru" i "wyłączona redukcja szumów". Słuchawki posiadają także odpowiednio dynamiczny przetwornik akustyczny, dzięki czemu dźwięk w nich słyszany posiada jakość studyjną. Trzy mikrofony zapewniają natomiast wyraźne rozmowy, co przekłada się z kolei na przyjemne telefony do bliskich bez ciągłego przerywania z powodu otaczających nas dźwięków. Czas pracy baterii przy pełnym naładowaniu wynosi do 6 godzin. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że słuchawki można ładować bezprzewodowo. Promocyjną ofertę znajdziecie TUTAJ Grę "Monopoly" znamy wszyscy, bo ona nigdy się nie nudzi. Szczególnie kiedy można ją sobie odświeżać od czasu do czasu w nowy wersjach – każda wprowadza nieco nowe elementy urozmaicające rozgrywkę. W wydaniu HARIBO znajdziecie pionki w kształcie popularnych żelkowych misiów, na planszy – kwaśne i słodkie niespodzianki, a w czasie rozgrywki – możliwość budowania sklepów i fabryk z żelkami. Gracze mają też szansę zostać mistrzami w rozpoznawaniu pyszności. Podobnie jak w standardowym "Monopoly" gra daje możliwość zabawy na długie godziny dla dwóch do sześciu graczy. Sprawdźcie sami, czym zaskoczy Was "Monopoly" HARIBO Smart! Week na Allegro to wyjątkowa okazja, by kupić w promocyjnej cenie MacBooka Air 13.3". To laptop, którego prawdopodobnie nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać, ale dla przypomnienia napomkniemy tylko między innymi, że urządzenie posiada wyświetlacz Retina dający ostre i pełne kolorów wrażenia wizualne, a cieniutka ramka tylko ten efekt wzmacnia. Znajdujący się w standardzie sytem operacyjny macOS zapewnia natomiast łatwe i intuicyjne sterowanie, co przekłada się na duży komfort użytkowania. Z innych przyjemnych rzeczy – warto wspomnieć o klawiaturze, która wykorzystuje opracowany przez Apple mechanizm motylkowy – w bardziej przystępnym języku oznacza to wysoką precyzyjność i natychmiastowy czas reakcji. Tyle z podstawowych informacji. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o MacBooku Air 13.3", znajdziecie w ofercie na Allegro.Żelazko marki TEFAL, które znajdziecie w promocyjnej cenie pod LINKIEM, posiada moc 2800W, dzięki czemu nagrzewa się do pożądanej temperatury w błyskawicznym tempie. A jeśli zdarzy Ci się zapomnieć je wyłączyć, funkcja auto-off zrobi to automatycznie po 8 minutach. Specjalnie zaprojektowana stopa z otworami gwarantuje efektywne rozprowadzanie pary w taki sposób, że tkanina zostaje zwilżona równomiernie, dzięki czemu prasowanie jest łatwe i bezwysiłkowe. W przypadku bardziej upartych zagnieceń skuteczne okazuje się potężne uderzenie pary, która wnikając w tkaninę, rozluźnia jej włókna – wygładzenie staje się więc dużo prostsze. Co więcej, duża moc pary umożliwia prasowanie w pionie, co sprawdza się w przypadku na przykład koszul, zasłon czy wtedy gdy brakuje nam miejsca na postawienie stanowiska do prasowania. Sprawdźcie, co jeszcze potrafi to żelazko.Nie zapomnijcie śledzić strony Smart! Week pod