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Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika. Ekipa serialu zaangażowana w akcję

Fakt / autor: /
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Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika. Ekipa serialu zaangażowana w akcję
źródło: East News
autor: Pawel Wodzynski
Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika – operatora, który w weekend zaginął w okolicach miejscowości Lubniewice. W akcję zaangażowali się członkowie ekipy serialu, nad którym aktualnie pracował. 

Witold Płóciennik poszukiwany


Jak podaje "Fakt", Płóciennik pracował w pobliskim Gorzowie Wielkopolskim na planie realizowanego dla Netfliksa serialu "Laky" (tytuł roboczy) z Michałem Żurawskim w roli głównej. Zdjęcia zostały przerwane, a ekipa – w tym reżyser Maciej Pieprzyca, który współpracował już z operatorem przy "Ikarze. Legendzie Mietka Kosza" oraz serialach "Idź przodem, bracie" i "Ołowiane dzieci" – zaangażowała się w akcję poszukiwawczą. 


Poszukiwania prowadzone są na szeroką skalę – na lądzie, w wodzie oraz z powietrza; w sprawę zaangażowana jest nie tylko policja, ale też m.in. straż pożarna, wojsko i ratownicy wodni. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, która w poniedziałek, 31 sierpnia, poinformowała o zaginięciu Płóciennika, badane są wszelkie okoliczności, w jakich mogło dojść do zaginięcia 56-letniego operatora.

Osoby, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (telefon: 47 79 312 11 oraz 47 79 312 12) lub pod numerem alarmowym 112.

Kim jest Witold Płóciennik?


Witold Płóciennik to polski operator. W 1995 roku ukończył studia na łódzkiej PWSFTviT. W jego CV znajdziemy m.in. seriale "Kruk", "Klangor", "Idź przodem, bracie" czy "Ołowiane dzieci" oraz takie filmy jak "Wymyk" (reż. Greg Zglinski), "Carte Blanche" (reż. Jacek Lusiński), "Prosta historia o morderstwie" (reż. Arkadiusz Jakubik), "Jak pies z kotem" (reż. Janusz Kondratiuk), "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (reż. Maciej Pieprzyca), "Mistrz" (reż. Maciej Barczewski), "Święto ognia" (reż. Kinga Dębska) czy "Przepiękne!" (reż. Katarzyna Priwieziencew). 

Zwiastun filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza"


Zdjęcia do biografii "Ikar. Legenda Mietka Kosza" przyniosły Płóciennikowi nagrodę na festiwalu w Gdyni. Przypominamy zwiastun:


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