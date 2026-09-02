Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika. Ekipa serialu zaangażowana w akcję

Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika – operatora, który w weekend zaginął w okolicach miejscowości Lubniewice. W akcję zaangażowali się członkowie ekipy serialu, nad którym aktualnie pracował.
Witold Płóciennik poszukiwany
Jak podaje "Fakt", Płóciennik
pracował w pobliskim Gorzowie Wielkopolskim na planie realizowanego dla Netfliksa serialu "Laky" (tytuł roboczy) z Michałem Żurawskim
w roli głównej. Zdjęcia zostały przerwane, a ekipa – w tym reżyser Maciej Pieprzyca
, który współpracował już z operatorem przy "Ikarze. Legendzie Mietka Kosza
" oraz serialach "Idź przodem, bracie
" i "Ołowiane dzieci
" – zaangażowała się w akcję poszukiwawczą.
Poszukiwania prowadzone są na szeroką skalę – na lądzie, w wodzie oraz z powietrza; w sprawę zaangażowana jest nie tylko policja, ale też m.in. straż pożarna, wojsko i ratownicy wodni. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, która w poniedziałek, 31 sierpnia, poinformowała o zaginięciu Płóciennika
, badane są wszelkie okoliczności, w jakich mogło dojść do zaginięcia 56-letniego operatora. Osoby, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (telefon: 47 79 312 11 oraz 47 79 312 12) lub pod numerem alarmowym 112.
Kim jest Witold Płóciennik?Witold Płóciennik
to polski operator. W 1995 roku ukończył studia na łódzkiej PWSFTviT. W jego CV znajdziemy m.in. seriale "Kruk
", "Klangor
", "Idź przodem, bracie
" czy "Ołowiane dzieci
" oraz takie filmy jak "Wymyk
" (reż. Greg Zglinski
), "Carte Blanche
" (reż. Jacek Lusiński
), "Prosta historia o morderstwie
" (reż. Arkadiusz Jakubik
), "Jak pies z kotem
" (reż. Janusz Kondratiuk
), "Ikar. Legenda Mietka Kosza
" (reż. Maciej Pieprzyca
), "Mistrz
" (reż. Maciej Barczewski
), "Święto ognia
" (reż. Kinga Dębska
) czy "Przepiękne!
" (reż. Katarzyna Priwieziencew
).
Zwiastun filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza"
Zdjęcia do biografii "Ikar. Legenda Mietka Kosza
" przyniosły Płóciennikowi
nagrodę na festiwalu w Gdyni. Przypominamy zwiastun: